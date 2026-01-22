APA ots news: PwC-Studie und CDP-Ranking zeigen: UNIQA bei Nachhaltigkeit auf Kurs

Konsequenter Ausstieg aus Kohle, Öl und Erdgas: UNIQA ist

Branchensieger beim ESG-Performance Ranking 2025 von PwC und

wurde beim CDP-Rating auf A- hochgestuft.

Wien (APA-ots) - "Wir bleiben bei Nachhaltigkeit auf Kurs und haben mit

unserem

Transition-Plan als erste börsennotierte Versicherung Österreichs

einen klaren Fahrplan definiert: Netto-Null-Emissionen in Österreich

bis 2040, konzernweit bis 2050", betont René Knapp, Vorstand bei

UNIQA Insurance Group AG und zuständig für Nachhaltigkeit. Dieses

klare Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und ambitionierten Klimazielen

zeigt sich auch in den aktuellen Bewertungen und Rankings

renommierter Organisationen, die die konsequent umgesetzten Maßnahmen

entsprechend würdigen.

Branchensiegerin beim PwC ESG-Performance Ranking

Beim ESG-Performance Ranking 2025 der Wirtschaftsprüfungs- und

Beratungsgesellschaft PwC Österreich liegt UNIQA in der

Branchenwertung Versicherungen auf Platz 1. Das Ranking bietet einen

umfassenden Vergleich der ESG-Performance der 161 umsatzstärksten

Unternehmen österreichweit. Bewertet werden die Unternehmen anhand

von 22 ESG-Kriterien, die sich an den European Sustainability

Reporting Standards (ESRS) orientieren.

Upgrade auf A- beim renommierten CDP-Rating

Auch beim renommierten Klima-Rating von CDP hat sich UNIQA

signifikant verbessert und erreicht nun die Bewertung A-. CDP ist

eine globale gemeinnützige Organisation, die die klimarelevante

Positionierung von Unternehmen und deren Umgang mit Klimarisiken und

-chancen nach einer etablierten und anerkannten Methode analysiert

und bewertet. Durch die umfassende Datenerhebung und -bewertung

liefert CDP Entscheidungsgrundlagen für Investor:innen, politische

Akteur:innen und Unternehmen, um wirksame Klimaschutzmaßnahmen

voranzutreiben. UNIQA hat sich im Jahr 2020 erstmals einer

umfassenden Bewertung unterzogen.

Netto-Null Strategie

Die Strategie von UNIQA, um Netto-Null-Emissionen zu erreichen,

basiert auf zwei zentralen Säulen: dem Ausstieg aus fossilen

Energieträgern - sowohl in Investitionsportfolios als auch bei der

Versicherung von Geschäftskund:innen - sowie der systematischen

Ausweitung grüner Geschäftsaktivitäten. Bereits heute sind rund 2,5

Milliarden Euro als nachhaltige Investments veranlagt. Darüber hinaus

fördert UNIQA aktiv die Versicherung klimafreundlicher Technologien

wie Photovoltaik- und Windkraftanlagen.

Zudem hat UNIQA 2024 mit UNIQA Sustainable ein Tochterunternehmen

gegründet, das Betriebe und Organisationen in Österreich, Polen,

Tschechien und der Slowakei dabei unterstützt, Risiken frühzeitig zu

erkennen und ihre Resilienz über klassische Versicherungsleistungen

hinaus nachhaltig zu stärken.

Darüber hinaus verfolgt UNIQA auch in der eigenen Betriebsführung

ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele. Die UNIQA Landesdirektion Steiermark

ist etwa mit ihrer rund 800 m² großen Fassadenbegrünung mit dem World

Green Infrastructure Network (WGIN) Award 2025 ausgezeichnet worden.

Das Projekt setzte sich gegen rund 100 internationale Einreichungen

durch und gilt als skalierbares Vorzeigebeispiel dafür, wie dicht

verbaute Innenstadtlagen in klimaresiliente, biodiversitätsfördernde

und sozial wirksame grüne Infrastruktur verwandelt werden können.

