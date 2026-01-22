|
22.01.2026 08:46:38
APA ots news: PwC-Studie und CDP-Ranking zeigen: UNIQA bei Nachhaltigkeit...
APA ots news: PwC-Studie und CDP-Ranking zeigen: UNIQA bei Nachhaltigkeit auf Kurs
Konsequenter Ausstieg aus Kohle, Öl und Erdgas: UNIQA ist
Branchensieger beim ESG-Performance Ranking 2025 von PwC und
wurde beim CDP-Rating auf A- hochgestuft.
Wien (APA-ots) - "Wir bleiben bei Nachhaltigkeit auf Kurs und haben mit
unserem
Transition-Plan als erste börsennotierte Versicherung Österreichs
einen klaren Fahrplan definiert: Netto-Null-Emissionen in Österreich
bis 2040, konzernweit bis 2050", betont René Knapp, Vorstand bei
UNIQA Insurance Group AG und zuständig für Nachhaltigkeit. Dieses
klare Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und ambitionierten Klimazielen
zeigt sich auch in den aktuellen Bewertungen und Rankings
renommierter Organisationen, die die konsequent umgesetzten Maßnahmen
entsprechend würdigen.
Branchensiegerin beim PwC ESG-Performance Ranking
Beim ESG-Performance Ranking 2025 der Wirtschaftsprüfungs- und
Beratungsgesellschaft PwC Österreich liegt UNIQA in der
Branchenwertung Versicherungen auf Platz 1. Das Ranking bietet einen
umfassenden Vergleich der ESG-Performance der 161 umsatzstärksten
Unternehmen österreichweit. Bewertet werden die Unternehmen anhand
von 22 ESG-Kriterien, die sich an den European Sustainability
Reporting Standards (ESRS) orientieren.
Upgrade auf A- beim renommierten CDP-Rating
Auch beim renommierten Klima-Rating von CDP hat sich UNIQA
signifikant verbessert und erreicht nun die Bewertung A-. CDP ist
eine globale gemeinnützige Organisation, die die klimarelevante
Positionierung von Unternehmen und deren Umgang mit Klimarisiken und
-chancen nach einer etablierten und anerkannten Methode analysiert
und bewertet. Durch die umfassende Datenerhebung und -bewertung
liefert CDP Entscheidungsgrundlagen für Investor:innen, politische
Akteur:innen und Unternehmen, um wirksame Klimaschutzmaßnahmen
voranzutreiben. UNIQA hat sich im Jahr 2020 erstmals einer
umfassenden Bewertung unterzogen.
Netto-Null Strategie
Die Strategie von UNIQA, um Netto-Null-Emissionen zu erreichen,
basiert auf zwei zentralen Säulen: dem Ausstieg aus fossilen
Energieträgern - sowohl in Investitionsportfolios als auch bei der
Versicherung von Geschäftskund:innen - sowie der systematischen
Ausweitung grüner Geschäftsaktivitäten. Bereits heute sind rund 2,5
Milliarden Euro als nachhaltige Investments veranlagt. Darüber hinaus
fördert UNIQA aktiv die Versicherung klimafreundlicher Technologien
wie Photovoltaik- und Windkraftanlagen.
Zudem hat UNIQA 2024 mit UNIQA Sustainable ein Tochterunternehmen
gegründet, das Betriebe und Organisationen in Österreich, Polen,
Tschechien und der Slowakei dabei unterstützt, Risiken frühzeitig zu
erkennen und ihre Resilienz über klassische Versicherungsleistungen
hinaus nachhaltig zu stärken.
Darüber hinaus verfolgt UNIQA auch in der eigenen Betriebsführung
ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele. Die UNIQA Landesdirektion Steiermark
ist etwa mit ihrer rund 800 m² großen Fassadenbegrünung mit dem World
Green Infrastructure Network (WGIN) Award 2025 ausgezeichnet worden.
Das Projekt setzte sich gegen rund 100 internationale Einreichungen
durch und gilt als skalierbares Vorzeigebeispiel dafür, wie dicht
verbaute Innenstadtlagen in klimaresiliente, biodiversitätsfördernde
und sozial wirksame grüne Infrastruktur verwandelt werden können.
Details
PwC ESG Performance Ranking 2025 Presseinformation
PwC ESG Performance Ranking 2025
CDP Ranking - Bewertung A-
Nachlese
UNIQA gewinnt mit Fassadenbegrünung der Landesdirektion
Steiermark den renommierten WGIN-Award
