APA ots news: Reden statt schweigen: Die FMA erklärt, warum Meldungen gegen...

Reden statt schweigen: Die FMA erklärt, warum Meldungen gegen Anlagebetrug so wichtig sind

Hinweise an Polizei und FMA machen Anlagebetrug sichtbar,

stärken Ermittlungen und helfen bei der Prävention

Wien (APA-ots) - Scham, Wut und Hilflosigkeit - das erleben Menschen oft,

wenn sie

Opfer von Anlagebetrug werden. Häufig stellt sich ihnen die Frage:

"Bringt es überhaupt etwas, wenn ich das melde?" Doch Schweigen

schützt nur die Täter. Warum Reden so wichtig ist, erläutert die

österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) in der neuen Ausgabe ihrer

Verbraucherinformationsreihe "Reden wir über Geld".

Zwtl.: Warum Anzeigen bei der Polizei entscheidend sind

Jede Anzeige hilft, aktuelle Betrugsmaschen schneller zu erkennen

und Ermittlungen auf neue Methoden anzupassen. Schon kleinste

digitale Spuren können das entscheidende Puzzlestück in der Vielzahl

an Hinweisen sein. Außerdem gilt: Ohne Anzeige kann man keine

Ansprüche gegenüber den Tätern geltend machen.

Zwtl.: Auch Meldungen an die FMA wirken - unmittelbar und präventiv

Meldungen an die FMA fließen in die Aufklärungs-, Medien- und

Präventionsarbeit ein. Fehlen Zulassungen, veröffentlicht die FMA

Investorenwarnungen. Bei Verdacht auf strafbare Handlungen erstattet

sie Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Hinweise wie Empfängerkonten

oder Transaktionsdaten unterstützen zudem die Prävention von

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und werden in nationale sowie

internationale Arbeitsgruppen eingebracht, in denen europaweit

koordinierte Maßnahmen entwickelt werden.

Zwtl.: Jede Meldung zählt - ob bei der Polizei oder der FMA

Sie macht Anlagebetrug sichtbar, stärkt Ermittlungs- und

Aufsichtsarbeit und erhöht die Chance, Täter zur Verantwortung zu

ziehen. Wer meldet, leistet einen Beitrag zu mehr Sicherheit und

Transparenz am Finanzmarkt.

