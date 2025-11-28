|
28.11.2025 09:20:38
APA ots news: Reden statt schweigen: Die FMA erklärt, warum Meldungen gegen Anlagebetrug so wichtig sind
APA ots news: Reden statt schweigen: Die FMA erklärt, warum Meldungen gegen Anlagebetrug so wichtig sind
Hinweise an Polizei und FMA machen Anlagebetrug sichtbar,
stärken Ermittlungen und helfen bei der Prävention
Wien (APA-ots) - Scham, Wut und Hilflosigkeit - das erleben Menschen oft,
wenn sie
Opfer von Anlagebetrug werden. Häufig stellt sich ihnen die Frage:
"Bringt es überhaupt etwas, wenn ich das melde?" Doch Schweigen
schützt nur die Täter. Warum Reden so wichtig ist, erläutert die
österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) in der neuen Ausgabe ihrer
Verbraucherinformationsreihe "Reden wir über Geld".
Zwtl.: Warum Anzeigen bei der Polizei entscheidend sind
Jede Anzeige hilft, aktuelle Betrugsmaschen schneller zu erkennen
und Ermittlungen auf neue Methoden anzupassen. Schon kleinste
digitale Spuren können das entscheidende Puzzlestück in der Vielzahl
an Hinweisen sein. Außerdem gilt: Ohne Anzeige kann man keine
Ansprüche gegenüber den Tätern geltend machen.
Zwtl.: Auch Meldungen an die FMA wirken - unmittelbar und präventiv
Meldungen an die FMA fließen in die Aufklärungs-, Medien- und
Präventionsarbeit ein. Fehlen Zulassungen, veröffentlicht die FMA
Investorenwarnungen. Bei Verdacht auf strafbare Handlungen erstattet
sie Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Hinweise wie Empfängerkonten
oder Transaktionsdaten unterstützen zudem die Prävention von
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und werden in nationale sowie
internationale Arbeitsgruppen eingebracht, in denen europaweit
koordinierte Maßnahmen entwickelt werden.
Zwtl.: Jede Meldung zählt - ob bei der Polizei oder der FMA
Sie macht Anlagebetrug sichtbar, stärkt Ermittlungs- und
Aufsichtsarbeit und erhöht die Chance, Täter zur Verantwortung zu
ziehen. Wer meldet, leistet einen Beitrag zu mehr Sicherheit und
Transparenz am Finanzmarkt.
Die aktuelle Ausgabe von "Reden wir über Geld" kann wie alle
bisherigen Ausgaben auf der Website
https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abgerufen werden. Folgen Sie
"Reden wir über Geld" auch auf Instagram: @redenwiruebergeld
