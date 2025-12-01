APA ots news: Reminder: Einladung zum Pressegespräch Drei Digitalisierungsstudie 2025

Wien (APA-ots) - Drei Digitalisierungsstudie 2025

Ist Österreichs Mittelstand für die nächste Phase der Digitalisierung

gerüstet?

am Donnerstag, 4. Dezember 2025 um 09:30 Uhr

im APA Pressezentrum und im Livestream

Ihre Gesprächspartner

Rudolf Schrefl, CEO Drei Österreich

Dr. Karim Taga, Managing Partner Arthur D. Little (ADL)

Ort: APA Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Der Einsatz von KI, Cloud Computing und Data Analytics steigt

weltweit sprunghaft an und eröffnet neue Potentiale für die

Optimierung von Arbeitsprozessen. Das gilt auch für mittelständische

Unternehmen in Österreich, bei denen sich - getrieben vom

Wettbewerbsdruck und der KI - deutliche Fortschritte in der

Digitalisierung abzeichnen. Schon heute betrachten 6 von 10

Unternehmen den Einsatz von KI als wettbewerbsentscheidend.

Im Auftrag von Drei hat marketmind in diesem Jahr bereits zum

neunten Mal den Stand der Digitalisierung für Österreichs Wirtschaft

erhoben und mehr als 800 Unternehmen befragt: Wie stark sind sie

digitalisiert, welche Digitalisierungsthemen stehen im Fokus und wo

gibt es noch Aufholbedarf? Die diesjährige Untersuchung setzt zudem

einen besonderen Fokus die Themen hybrides Arbeiten und Cyber-

Security.

Beim Pressegespräch am 4. Dezember möchten wir Ihnen die

wichtigsten Studienergebnisse vorstellen.

Anmeldung

Das Pressegespräch bieten wir in Hybridform an. Bitte geben Sie uns

per Mail an presse@drei.com bekannt, ob Sie den Termin live im APA

Pressezentrum oder per Stream wahrnehmen möchten. Den Streaminglink

senden wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung zu. Wir freuen uns auf Sie.

Freundliche Grüße, Petra Jakob und Tom Tesch

Rückfragehinweis:

Drei Österreich

Tom Tesch

Pressesprecher

Telefon: 066066033700

E-Mail: tom.tesch@drei.com

Website: https://www.drei.at/presse

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0080 2025-12-01/11:30