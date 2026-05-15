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15.05.2026 09:36:38
APA ots news: Ringturm feiert moldauische Lebensfreude
Sarmale und Freude in den eigenen Händen: Der moldauische
Biennale-Künstler Pavel Brila verhüllt den Ringturm mit "Your
Happiness is in Your Own Hands".
Wien (APA-ots) - Die Arbeiten an der Außenfassade des Ringturms haben
bereits
gestartet, und in wenigen Wochen präsentiert dieser auf 4.000
Quadratmetern zeitgenössische Kunst aus der Republik Moldau. "Your
Happiness is in Your Own Hands" lautet der Titel der Verhüllung,
gestaltet vommoldauischen Performance-Künstler Pavel Brila, der 2026
sein Heimatland auch auf der Biennale in Venedig vertritt. Zum 18.
Mal wird das Headquarters der führenden Versicherungsgruppe in CEE
Vienna Insurance Group (VIG) künstlerisch ummantelt - mit 30
bedruckten Netzbahnen, jeweils etwa 3 Meter breit und bis zu 63 Meter
lang. "Die Ringturmverhüllung ist ein weithin sichtbares Bekenntnis
zu unserer internationalen Kulturförderung und unserem Engagement,
länderübergreifend zu verbinden, Netzwerke zu stärken und
grenzüberschreitend zu wirken. Die diesjährige Verhüllung erschließt
mit Kunst im öffentlichen Raum eine visuelle Brücke von Wien nach
Chiinu und zeigt eindrucksvoll, wie eng wir als internationale
Gruppe miteinander vernetzt sind", erklärt Mag. Robert Lasshofer,
Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins,
Hauptaktionär der Vienna Insurance Group (VIG).
Zwtl.: Zeichen der Verbundenheit
Die Vienna Insurance Group ist bereits 2014 in den moldauischen
Markt eingetreten. "Wir sind seit 12 Jahren mit unserer Gesellschaft
Donaris erfolgreich in Moldau vertreten und haben unser starkes
Engagement im letzten Jahr auch mit der Übernahme der MOLDASIG zum
Ausdruck gebracht. Unser Ziel ist, die moldauische Wirtschaft durch
die Weiterentwicklung des Versicherungsmarktes anzukurbeln. Vor dem
Hintergrund freut es uns ganz besonders, dass der Ringturm über die
Sommermonate die kulturelle Vielfalt Moldaus auf so positive und
farbenfrohe Weise zum Ausdruck bringt. Ein schönes Symbol der
besonderen Nähe unserer Gruppe zum Land", kommentiert Mag. Peter
Höfinger, Deputy CEO der VIG und länderverantwortlich für die
Republik Moldau. Mit einem Marktanteil von rund 12 Prozent zählt die
moldauische VIG-Gesellschaft DONARIS zu den Top 5 Versicherungen am
Markt. Sie bietet ihren Kund:innen bedarfsgerechte Versicherungen für
Auto, Eigenheim/Wohnung, Unfall und Krankenschutz sowie
Firmenversicherungen an.
Zwtl.: Das Kunstwerk
"Your Happiness is in Your Own Hands" von Pavel Brila zeigt eine
farbenfrohe Choreografie von Handgriffen und führt Schritt für
Schritt durch die Zubereitung eines traditionellen Gerichts der
moldauischen Küche: Sarmale - gefüllte, zu kleinen Röllchen geformte
Weinblätter, die im südosteuropäischen Raum in vielfältigen Varianten
verbreitet sind. In einer bewusst reduzierten, schematischen
Bildsprache mit klaren Konturen entsteht ein spannungsreicher
Kontrast zum Gegenstand selbst - einer sinnlichen Erfahrung, die sich
in dem oft gemeinschaftlich ausgeübten Kochrezept wiederfindet. Bei
genauerer Betrachtung steht weniger die Weitergabe eines Rezepts im
Mittelpunkt als dessen persönliche Aneignung: Für Brila sind Sarmale
mit Erfahrungen von Migration und Leben im Ausland verbunden. Ihre
Zubereitung wird zur Geste der Zugehörigkeit und zur Erinnerung an
Zuhause - eine Form "portabler Heimat". "Traditionen und kulturelle
Praktiken entstehen im Tun - sie werden durch das, was wir
weitergeben und neu interpretieren, aktiviert und lebendig gehalten.
Sie schaffen Verbindung, stiften Identität und können ein Gefühl von
Zuhause vermitteln, unabhängig vom Ort. Dass meine Arbeit auf 4.000
Quadratmetern im öffentlichen Raum am Ringturm zu sehen ist, freut
mich besonders - sie lädt dazu ein, Erfahrungen zu teilen und im
Alltag sichtbar zu machen. Darin liegt auch die leise Botschaft: dass
Zugehörigkeit, Erinnerung und sogar ein Stück Glück in unseren
eigenen Händen liegen", erklärt Pavel Brila.
Zwtl.: Der Künstler
Pavel Brila wurde 1971 in Chiinu in der Republik Moldau
geboren. Er vertritt 2026 sein Heimatland bei der Biennale in Venedig
und zählt zu den international rezipierten Künstler:innen seiner
Generation. Sein Werk entfaltet sich über eine große Bandbreite von
Medien - Film, Video, Installation, Fotografie und Performance - und
ist geprägt von einer konzeptuellen Herangehensweise, die visuelle
wie inhaltliche Ebenen miteinander verbindet. Brila studierte unter
anderem an der Jan van Eyck Academie in Maastricht und am Le Fresnoy
in Frankreich, bevor er in den 1990er-Jahren in der internationalen
Kunstszene Fuß fasste. Bereits 2002 wurde sein Filmprojekt "Shoes for
Europe" auf der documenta11 präsentiert, ein früher Höhepunkt seiner
Auseinandersetzung mit Bewegung, Identität und Grenzräumen. Seitdem
war er in zahlreichen bedeutenden Ausstellungen vertreten, darunter
documenta14, Manifesta 10, Tate Gallery London, Museum Boijmans Van
Beuningen Rotterdam und Renaissance Society Chicago. Seine Arbeiten
kreisen häufig um Themen wie Erinnerung, soziale Bedingungen,
Grenzprozesse und Identitätsbildung im post-sowjetischen Raum und
darüber hinaus, wobei Brila immer wieder performative und physische
Aspekte des Handelns einbezieht. Er lebt und arbeitet in Chiinu und
Berlin.
Zwtl.: 20 Jahre Ringturmverhüllung
Der Wiener Städtische Versicherungsverein setzt sich neben seinem
breiten sozialen Engagement für einen grenzüberschreitenden
Kulturaustausch ein. Die Förderung unterschiedlichster Kunstprojekte
sowie die Unterstützung junger Kunstschaffender sind dem VIG-
Hauptaktionär ein zentrales Anliegen. Ein weithin sichtbares Zeichen
dieser Förderphilosophie ist das kulturelle Leuchtturmprojekt
Ringturmverhüllung. Seit 2006 wird das historische Bürogebäude
regelmäßig als weithin sichtbare Fläche für zeitgenössische Kunst
genutzt. Seit 2012 werden dabei neben österreichischen Positionen
auch Künstler:innen aus jenen Ländern eingeladen, in denen die Vienna
Insurance Group wirtschaftlich tätig ist. Die Ringturmverhüllung des
Wiener Städtischen Versicherungsvereins setzt ein lebendiges Zeichen
für den kulturellen Austausch mit Zentral-, Ost- und Südeuropa. Pavel
Brila ist bereits der zehnte Künstler aus der CEE-Region, der mit
der künstlerischen Verhüllung des Ringturms betraut wurde.
Zwtl.: Ringturmverhüllungen 2006 - 2026
2026 - Pavel Brila - Your Happiness is in Your Own Hands -
Moldau
2025 - Marcin Maciejowski - Verbindende Geschichten - Polen
2024 - Johanna Kandl - Mit den besten Zutaten - Österreich
2023 - Gottfried Helnwein - My Sister - Österreich
2023 - Vanja Buan - Wandernde Eisberge - Slowenien
2022 - Dóra Maurer - Miteinander - Ungarn
2019 - Daniela Kostova - Zukunftsträume - Bulgarien
2018 - Gottfried Helnwein - I Saw This - Österreich
2017 - Mihael Milunovi - Weitblick - Serbien
2016 - Ivan Exner - Sorgenfrei - Tschechien
2015 - Tanja Deman - Sommerfreuden - Kroatien
2014 - Arnulf Rainer - Schleier der Agnes - Österreich
2013 - Dorota Sadovská - Verbundenheit - Slowakei
2012 - László Fehér - Gesellschaft - Ungarn
2011 - Xenia Hausner - Familiensinn - Österreich
2008 - Hubert Schmalix - Turm in Blüte - Österreich
2007 - Robert Hammerstiel - Turm des Lebens - Österreich
2006 - Christian L. Attersee - Don Giovanni - Österreich
Der Wiener Städtische Versicherungsverein ist Hauptaktionär der
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG), der
Holdinggesellschaft der international tätigen VIG-
Versicherungsgruppe. Der Wiener Städtische Versicherungsverein
unterstützt die VIG-Versicherungsgruppe in kulturellen und sozialen
Belangen. Dabei legt er großen Wert auf grenzüberschreitenden
Austausch mit jenen Ländern Zentral- und Osteuropas, in denen die VIG
-Versicherungsgruppe tätig ist. Im Rahmen von Kooperationen und
Initiativen werden gezielt Aktivitäten von sozialen Organisationen
unterstützt, die unter anderem Platz und Freiräume für persönliche
und kulturelle Entfaltung schaffen.
Die Vienna Insurance Group (VIG) ist die führende
Versicherungsgruppe in der Gesamtregion Zentral- und Osteuropa (CEE).
Mehr als 50 Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen in 30
Ländern bilden eine Gruppe mit langer Tradition, starken Marken und
hoher Kund:innennähe. Die rund 30.000 Mitarbeiter:innen der VIG
kümmern sich tagtäglich um die Bedürfnisse von rund 33 Millionen
Kund:innen. Die VIG-Aktie notiert seit 1994 an der Wiener Börse, seit
2008 an der Prager Börse und seit 2022 an der Budapester Börse. Die
VIG-Gruppe weist ein "A+"-Rating mit positivem Ausblick der
international anerkannten Ratingagentur Standard & Poors aus. Die
VIG kooperiert eng mit der Erste Group, der größten Retailbank in
Zentral- und Osteuropa.
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Wiener Städtische Versicherungsverein
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Schottenring 30, 1010 Wien
Romy Schrammel
Telefon: +43 (0)50 390 - 21224
E-Mail: r.schrammel@wst-versicherungsverein.at
Website: https://www.wst-versicherungsverein.at
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30, 1010 Wien
Karin Kafesie
Tel.: +43 (0)50 390-21211
E-Mail: karin.kafesie@vig.com
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/14523/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0027 2026-05-15/09:30
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