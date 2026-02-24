APA ots news: Rita Wittmann übernimmt das Generalsekretariat der UNIQA Insurance Group

Erfahrene Rechtsexpertin übernimmt zentrale

Schnittstellenfunktion in der Konzern-Governance und folgt auf

den langjährigen Generalsekretär Harald Weiser.

Wien (APA-ots) - Die UNIQA Insurance Group AG verstärkt ihre

Konzern-Governance: Mit

Beginn des Jahres hat Rita Wittmann, Leiterin Group Legal &

Compliance, zusätzlich die Funktion der Generalsekretärin der UNIQA

Gruppe übernommen. Rita Wittmann folgt auf Harald Weiser, der nach 39

Jahren im Unternehmen und nach rund 25 Jahren in dieser

Schlüsselrolle in den Ruhestand tritt.

Erfahrene Rechtsexpertin übernimmt zusätzliche Schlüsselrolle

Rita Wittmann ist seit 2016 im Unternehmen tätig, sie verfügt

über ein abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften sowie der

Internationalen Betriebswirtschaftslehre.

UNIQA CEO Andreas Brandstetter betont: "Ich freue mich sehr, dass

wir Rita Wittmann - zusätzlich zu ihren bisherigen Aufgaben - für die

Funktion der Generalsekretärin der UNIQA Insurance Group und von

UNIQA Österreich gewinnen konnten. Diese Rolle erfordert höchste

fachliche Qualität und laufende, enge Abstimmung mit unseren Gremien.

Mit ihrer juristischen Expertise, ihrem strukturierenden Zugang und

ihrem starken Teamgeist bringt Rita dafür die idealen Voraussetzungen

mit."

Rita Wittmann sieht der erweiterten Verantwortung mit großer

Zuversicht und Freude entgegen: "Es ist eine besondere Aufgabe und

zugleich eine große Ehre, das Generalsekretariat einer so dynamischen

und international ausgerichteten Gruppe zu übernehmen. Ich freue mich

darauf, gemeinsam mit meinem Team einen aktiven Beitrag dazu zu

leisten, dass unsere Entscheidungswege klar, effizient und

zukunftsorientiert bleiben."

Wesentliche Drehscheibe der Konzern-Governance

Das Generalsekretariat gehört zu den zentralen

Koordinationsstellen der UNIQA Gruppe. Es verantwortet die

organisatorische und inhaltliche Unterstützung des Vorstands und des

Aufsichtsrats, stellt effiziente und rechtskonforme

Entscheidungsprozesse sicher und fungiert als verbindende

Schnittstelle zwischen den Konzern-Gremien, Fachbereichen und dem

Generalsekretariat International.

Mit Blick auf die steigenden rechtlichen, regulatorischen und

faktischen Anforderungen an die Konzern-Governance sowie die

ambitionierte Wachstumsstrategie von UNIQA gewinnt diese Funktion

weiter an Bedeutung.

