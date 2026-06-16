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16.06.2026 09:18:38
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APA ots news: Roman Oberauer ist neu im Management Team der Cancom Austria AG und verantwortlich für den Managed Services Bereich in Österreich
Wien (APA-ots) - Mit 1. Juni 2026 übernahm Roman Oberauer als Managing
Director der
Cancom Converged Services GmbH den Bereich Managed Services in der
Cancom Austria Gruppe. In dieser Funktion wird Roman Oberauer den
Ausbau des erfolgreichen Cancom Managed Services Geschäfts
vorantreiben mit Fokus auf skalierbaren und effizienten
Betriebsmodellen und auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung des
Service Portfolios - gepaart mit langfristigen, stabilen
Kundenbeziehungen und höchster Qualität im Service Delivery.
"Ich freue mich auf diese neue Aufgabe und darauf, gemeinsam mit
meinem Team multiplizierbare, maßgeschneiderte IT-Lösungen für
verschiedenste Unternehmensgrößen und Branchen zu entwickeln. Wenn
wir die Betriebsverantwortung einzelner IT-Services, ein komplettes
IT-Outsourcing oder auch Managed Datacenter für unsere Kunden
übernehmen, schaffen wir Freiräume für ihr Kerngeschäft und stellen
sicher, dass IT zum echten Business-Enabler wird. Das Ziel ist, die
IT unserer Kunden einfacher, effizienter und leistungsfähiger zu
machen mit klaren Standards, hoher Automatisierung und dem gezielten
Einsatz von künstlicher Intelligenz", so Roman Oberauer.
Roman Oberauer verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in
leitenden Funktionen in der IT- und Telekommunikationsbranche.
Zuletzt war er als Country Managing Director/ CEO der NTT Austria
GmbH tätig, wo er unter anderem die strategische Neuausrichtung des
Unternehmens verantwortete und neue Produkt- und Serviceportfolios
etablierte. Zuvor leitete er bei NTT Austria GmbH unter anderem die
Bereiche Go-to-Market und Innovation und trug maßgeblich zur
erfolgreichen Umsetzung einer Managed-Service-Strategie sowie zur
deutlichen Steigerung der Pipeline bei. Darüber hinaus bringt er
umfangreiche Erfahrung aus seiner langjährigen Tätigkeit bei A1
Telekom Austria mit, wo er insbesondere für den Aufbau und Betrieb
komplexer IT-Services verantwortlich war.
"Mit Roman Oberauer gewinnen wir eine erfahrene
Führungspersönlichkeit mit starkem strategischem Fokus und
ausgeprägter Umsetzungskompetenz. Seine Kombination aus
technologischer Expertise und unternehmerischem Denken wird die
Weiterentwicklung unseres Managed Service Portfolios entscheidend
stärken", so Dietmar Wiesinger, Vorstand Cancom Austria.
Über Cancom Austria: Als führender Digital Business Provider und
AI-Enabler begleitet Cancom Unternehmen, Organisationen und den
öffentlichen Sektor in die digitale Zukunft. Das Leistungs- und
Lösungsspektrum umfasst sowohl klassische Systemhaus-IT-Lösungen als
auch datenbasierte Digital Solutions, Managed Services sowie Cloud
Dienste. Mit Leidenschaft und Technologie begleiten wir die Digitale
Evolution unserer Kunden und unterstützen sie dabei, die Komplexität
ihrer IT zu reduzieren und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dafür
bieten wir ein ganzheitliches Portfolio für alle IT- und Business-
Anforderungen.
Das Angebot der Cancom Gruppe umfasst innovative Lösungen in den
Bereichen Artificial Intelligence, Security & Connectivity,
Datacenter & Cloud, IoT-Solutions sowie Modern Workplace und enthält
Dienste für den gesamten IT-Lifecycle - von der Bereitstellung von IT
-Infrastrukturen, über die Planung und Integration, bis hin zu
Support-, Managed Services und XaaS. Kunden profitieren dabei von der
umfangreichen Expertise, mit der ihre vielfältigen Anforderungen in
konkrete branchenspezifische IT-Lösungen übersetzt werden, um ihren
Geschäftserfolg maßgeblich zu fördern.
Die rund 5.300 Mitarbeiter der international tätigen Cancom
Gruppe mit rund 80 Standorten in der DACH-Region, Belgien, der
Slowakei, Rumänien und Tschechien sowie ein leistungsfähiges
Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe. Die Cancom
Gruppe wird von Rüdiger Rath (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt.
Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. Cancom erwirtschaftete
2025 einen Jahresumsatz von rund 1,7 Milliarden Euro. Die Konzern-
Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse
im TecDAX und SDAX (ISIN DE0005419105) notiert.
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Jutta Hanle
VP Marketing & Corporate Communications
CANCOM Austria AG
Wienerbergstraße 53, 1120 Wien, Österreich
+43 50 822 5787
jutta.hanle@cancom.com
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0029 2026-06-16/09:12
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