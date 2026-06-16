APA ots news: Roman Oberauer ist neu im Management Team der Cancom Austria AG und verantwortlich für den Managed Services Bereich in Österreich

Wien (APA-ots) - Mit 1. Juni 2026 übernahm Roman Oberauer als Managing

Director der

Cancom Converged Services GmbH den Bereich Managed Services in der

Cancom Austria Gruppe. In dieser Funktion wird Roman Oberauer den

Ausbau des erfolgreichen Cancom Managed Services Geschäfts

vorantreiben mit Fokus auf skalierbaren und effizienten

Betriebsmodellen und auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung des

Service Portfolios - gepaart mit langfristigen, stabilen

Kundenbeziehungen und höchster Qualität im Service Delivery.

"Ich freue mich auf diese neue Aufgabe und darauf, gemeinsam mit

meinem Team multiplizierbare, maßgeschneiderte IT-Lösungen für

verschiedenste Unternehmensgrößen und Branchen zu entwickeln. Wenn

wir die Betriebsverantwortung einzelner IT-Services, ein komplettes

IT-Outsourcing oder auch Managed Datacenter für unsere Kunden

übernehmen, schaffen wir Freiräume für ihr Kerngeschäft und stellen

sicher, dass IT zum echten Business-Enabler wird. Das Ziel ist, die

IT unserer Kunden einfacher, effizienter und leistungsfähiger zu

machen mit klaren Standards, hoher Automatisierung und dem gezielten

Einsatz von künstlicher Intelligenz", so Roman Oberauer.

Roman Oberauer verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in

leitenden Funktionen in der IT- und Telekommunikationsbranche.

Zuletzt war er als Country Managing Director/ CEO der NTT Austria

GmbH tätig, wo er unter anderem die strategische Neuausrichtung des

Unternehmens verantwortete und neue Produkt- und Serviceportfolios

etablierte. Zuvor leitete er bei NTT Austria GmbH unter anderem die

Bereiche Go-to-Market und Innovation und trug maßgeblich zur

erfolgreichen Umsetzung einer Managed-Service-Strategie sowie zur

deutlichen Steigerung der Pipeline bei. Darüber hinaus bringt er

umfangreiche Erfahrung aus seiner langjährigen Tätigkeit bei A1

Telekom Austria mit, wo er insbesondere für den Aufbau und Betrieb

komplexer IT-Services verantwortlich war.

"Mit Roman Oberauer gewinnen wir eine erfahrene

Führungspersönlichkeit mit starkem strategischem Fokus und

ausgeprägter Umsetzungskompetenz. Seine Kombination aus

technologischer Expertise und unternehmerischem Denken wird die

Weiterentwicklung unseres Managed Service Portfolios entscheidend

stärken", so Dietmar Wiesinger, Vorstand Cancom Austria.

Über Cancom Austria: Als führender Digital Business Provider und

AI-Enabler begleitet Cancom Unternehmen, Organisationen und den

öffentlichen Sektor in die digitale Zukunft. Das Leistungs- und

Lösungsspektrum umfasst sowohl klassische Systemhaus-IT-Lösungen als

auch datenbasierte Digital Solutions, Managed Services sowie Cloud

Dienste. Mit Leidenschaft und Technologie begleiten wir die Digitale

Evolution unserer Kunden und unterstützen sie dabei, die Komplexität

ihrer IT zu reduzieren und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dafür

bieten wir ein ganzheitliches Portfolio für alle IT- und Business-

Anforderungen.

Das Angebot der Cancom Gruppe umfasst innovative Lösungen in den

Bereichen Artificial Intelligence, Security & Connectivity,

Datacenter & Cloud, IoT-Solutions sowie Modern Workplace und enthält

Dienste für den gesamten IT-Lifecycle - von der Bereitstellung von IT

-Infrastrukturen, über die Planung und Integration, bis hin zu

Support-, Managed Services und XaaS. Kunden profitieren dabei von der

umfangreichen Expertise, mit der ihre vielfältigen Anforderungen in

konkrete branchenspezifische IT-Lösungen übersetzt werden, um ihren

Geschäftserfolg maßgeblich zu fördern.

Die rund 5.300 Mitarbeiter der international tätigen Cancom

Gruppe mit rund 80 Standorten in der DACH-Region, Belgien, der

Slowakei, Rumänien und Tschechien sowie ein leistungsfähiges

Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe. Die Cancom

Gruppe wird von Rüdiger Rath (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt.

Der Hauptsitz des Unternehmens ist in München. Cancom erwirtschaftete

2025 einen Jahresumsatz von rund 1,7 Milliarden Euro. Die Konzern-

Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse

im TecDAX und SDAX (ISIN DE0005419105) notiert.

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Rückfragehinweis:

Jutta Hanle

VP Marketing & Corporate Communications

CANCOM Austria AG

Wienerbergstraße 53, 1120 Wien, Österreich

+43 50 822 5787

jutta.hanle@cancom.com

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