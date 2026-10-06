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06.10.2026 16:48:38
APA ots news: S&P passt Rating von Kommunalkredit an; NPL-Abbau schneller...
APA ots news: S&P passt Rating von Kommunalkredit an; NPL-Abbau schneller als geplant
Rating auf BBB- mit stabilem Ausblick herabgestuft; schneller
als erwarteter NPL-Abbau, starke Kapitalisierung und solide
Kosteneffizienz unterstützen positive Entwicklung
Wien (APA-ots) - Diese Meldung ist in englischer Sprache unter
www.kommunalkredit.at/en/investor-relations/ratings verfügbar.
S&P Global Ratings hat das langfristige Emittenten-Rating der
Kommunalkredit Austria AG ("Kommunalkredit") um eine Stufe von "BBB"
auf "BBB-" herabgestuft und den Ausblick von negativ auf stabil
angehoben. S&P begründet die Ratingmaßnahme mit der Erwartung, dass
sich die künftige Profitabilität der Bank stärker an jener
vergleichbarer Institute orientieren wird, und hat daher den
bisherigen Ratingaufschlag von einer Stufe, der die
überdurchschnittliche Ertragskraft der Bank gegenüber vergleichbaren
Instituten widerspiegelte, aufgehoben.
Der stabile Ausblick spiegelt die Erwartung von S&P wider, dass
Kommunalkredit die notleidenden Kredite (Non-Performing Loans, NPLs)
bis 2028 weiter auf rund 3,5 % des Portfolios reduzieren,
gleichzeitig die Profitabilität wiederherstellen und weiterhin starke
Kapitalquoten aufweisen wird.
Die erhöhte NPL-Quote der Bank war in der Vergangenheit vor allem
auf Engagements im Glasfasersektor zurückzuführen, der insgesamt vor
Herausforderungen stand. S&P würdigte den schneller als erwarteten
NPL-Abbau der Bank, ihre starke Kapitalisierung und solide
Kosteneffizienz. Die Bewertung von Kapital und Ertragskraft bleibt
mit "sehr stark" unverändert. S&P prognostiziert bis 2028 eine
risikoadjustierte Kapitalquote von 17,5 % bis 18,5 % und damit
deutlich über dem für diese Bewertung maßgeblichen Schwellenwert von
15 %. Auch die Bewertungen der Risikoposition sowie von
Refinanzierung und Liquidität der Kommunalkredit bleiben unverändert.
Zur Jahresmitte 2026 wies die Bank auf Einzelinstitutsebene eine Tier
-1-Kapitalquote von 16,9 % aus.
Zwtl.: Verbesserung der Asset-Qualität schneller als geplant
Das Management von Kommunalkredit hat einen umfassenden Plan zum
Abbau belasteter Vermögenswerte durch aktives Portfoliomanagement
umgesetzt. Die Maßnahmen umfassen Restrukturierungen, die aktive
Betreuung einzelner Engagements sowie ausgewählte Asset-Verkäufe mit
dem Ziel, das Asset-Qualitätsprofil der Bank nachhaltig zu
verbessern.
Infolgedessen hat Kommunalkredit ihr Portfolio an notleidenden
Krediten weiter reduziert. Per August 2026 verbesserte sich die
Brutto-NPL-Quote von 6,8 % auf 5,9 %, während die Netto-NPL-Quote von
6,0 % auf 5,1 % zurückging. Beide Quoten liegen bereits unter den
Zielwerten der Bank für das Jahresende und bestätigen damit, dass der
NPL-Abbau schneller als erwartet voranschreitet.
Zwtl.: Rekord-Neugeschäft und weiterhin starke Margen
Die spezialisierte Positionierung der Kommunalkredit im
Infrastruktur- und Energiebereich, die tiefgehende Sektor Expertise
mit maßgeschneiderten Finanzierungslösungen für komplexe
Transaktionen verbindet, unterstützt attraktive risikoadjustierte
Renditen. Die Nachfrage in den Zielmärkten der Bank bleibt stark und
die Transaktionspipeline robust.
Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Kommunalkredit mit einem
Neugeschäftsvolumen von mehr als EUR 1,0 Mrd. (EUR 1,1 Mrd.
einschließlich Public Finance) einen neuen Rekord für ein erstes
Halbjahr. Dies entspricht einem Anstieg von rund 60 % gegenüber dem
Vorjahreszeitraum. Mit 27 abgeschlossenen Transaktionen wurde
ebenfalls ein Rekordwert erreicht (+50 %). Die Bank erzielte
weiterhin hohe Margen in ihrem Neugeschäft.
Auch die operative Effizienz hat sich deutlich verbessert. Für
2026 wird eine Cost-Income-Ratio (CIR) von rund 43 % erwartet, was
die anhaltende Kostendisziplin widerspiegelt.
Zwtl.: Zunehmend diversifizierte Ertragsbasis
Die Ertragsbasis der Bank verbreitert sich über das traditionelle
Kreditgeschäft hinaus. ECA-Geschäft (Exportförderungsgeschäft) und
Advisory leisten einen wachsenden Beitrag zur Profitabilität. Weitere
Initiativen, darunter Project Development und Asset Management,
sollen das Ertragswachstum und die Diversifizierung künftig
zusätzlich unterstützen.
Jacques Ripoll, Chief Executive Officer der Kommunalkredit,
erklärt:
"Wir haben den Abbau von Risiken in unserem Portfolio bewusst
beschleunigt und die damit verbundenen kurzfristigen Auswirkungen auf
die Profitabilität in Kauf genommen. Die NPLs gehen schneller als
geplant zurück, das Neugeschäft liegt auf Rekordniveau und unsere
Kapitalposition bleibt sehr stark. Unsere aktuelle Profitabilität
spiegelt diese bewussten Maßnahmen wider."
"Unsere spezialisierte Expertise, die starke Kundennachfrage und
unsere robuste Pipeline ermöglichen es uns, selektiv zu bleiben und
uns auf Transaktionen mit einem angemessenen Verhältnis von Risiko
und Ertrag zu konzentrieren. Gleichzeitig verbreitern wir unsere
Ertragsbasis und investieren weiterhin in unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, Technologie und operative Infrastruktur."
Über Kommunalkredit
Kommunalkredit ist eine europäische Infrastruktur- und Energiebank
mit einer starken Präsenz in Zentral- und Osteuropa. In den
Kernsektoren Energie & Umwelt, Kommunikation & Digitalisierung,
Transport sowie Soziale Infrastruktur ermöglicht die Bank essenzielle
Infrastrukturprojekte für Kommunen. So stärkt sie die Resilienz
Europas, unterstützt nachhaltiges Wachstum und treibt die grüne sowie
industrielle Transformation voran. Die Bank ist auf komplexe Mid-
Market-Transaktionen spezialisiert und verbindet Advisory,
Finanzierung, Distribution und Investment zu integrierten
Finanzierungslösungen, die über klassische Kreditansätze hinausgehen.
Seit 2020 hat Kommunalkredit Infrastruktur- und Energiefinanzierungen
in Höhe von EUR 12,5 Mrd. ermöglicht. Mehrheitseigentümer der Bank
ist Altor, eine europäische Private-Equity-Gesellschaft mit Fokus auf
Innovation und die grüne Transformation, die seit ihrer Gründung mehr
als EUR 12 Mrd. an Kapital eingeworben hat. www.kommunalkredit.at |
Rückfragehinweis:
Kouchnirenko Liviu
Kommunalkredit Austria AG
Investor Relations
P +43131631415
M L.Kouchnirenko@kommunalkredit.at
Marcus Mayer
Kommunalkredit Austria AG
Corporate Communication & Marketing
P +43 1 31631 593
M communication@kommunalkredit.at
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OTS0176 2026-10-06/16:43
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