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30.07.2026 09:30:38
APA ots news: Stabil oder volatil? FMA erklärt die Unterschiede bei Kryptowerten
Die neue Ausgabe von "Reden wir über Geld" erklärt die
Unterschiede zwischen Stablecoins und anderen Kryptowerten und
zeigt, worauf Verbraucher:innen achten sollten.
Wien (APA-ots) - Kryptowerte sind für immer mehr Anleger:innen ein
bekanntes Thema.
Weniger bekannt ist, dass sich hinter dem Begriff sehr
unterschiedliche Arten von Kryptowerten verbergen - mit teils
erheblichen Unterschieden bei Funktionsweise und Risikoprofil. Die
aktuelle Ausgabe der FMA-Verbraucherinformationsreihe "Reden wir über
Geld" erklärt die wichtigsten Unterschiede und gibt Orientierung für
eine informierte Anlageentscheidung.
Ein Schwerpunkt der Ausgabe liegt auf sogenannten Stablecoins.
Anders als viele andere Kryptowerte sollen sie ihren Wert möglichst
stabil halten, indem sie an einen Referenzwert - etwa eine Währung -
gekoppelt sind. "Reden wir über Geld" erklärt, wie sich Stablecoins
von anderen Kryptowerten unterscheiden, welche Risiken dennoch
bestehen und wodurch es zu Kursschwankungen kommen kann.
Außerdem geht es um den Begriff des "Kryptowinters" - eine
längere Phase deutlich fallender Kurse und geringer Handelsaktivität
- und um die Frage, warum sich Preisentwicklungen bei Kryptowerten
grundsätzlich nur schwer vorhersagen lassen.
Ergänzend gibt es praktische Orientierung für Verbraucher:innen
im Umgang mit Kryptowerten. Verbraucher:innen sollten unter anderem
prüfen, ob ein Stablecoin unter die europäische MiCAR-Verordnung
fällt und damit reguliert ist, ob die behauptete Wertstabilität
nachvollziehbar ist und ob sie mögliche Kursverluste finanziell
verkraften können. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Anbieter
garantierte Gewinne oder außergewöhnlich hohe Renditen versprechen.
Die neue Ausgabe von "Reden wir über Geld" kann wie alle
bisherigen Ausgaben auf der Website
https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abgerufen werden. "Reden wir
über Geld" ist außerdem auf Instagram unter @redenwiruebergeld
vertreten. Verbraucher:innen können sich zudem darüber informieren,
welche Stablecoins unter die europäische MiCAR-Verordnung fallen.
Einen übersichtlichen Überblick bietet der MiCAR-Tracker der Digital
Euro Association (DEA), der auf den von der Europäischen Wertpapier-
und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) veröffentlichten Registerdaten
basiert. Weitere Informationen rund um Finanzthemen finden
Verbraucher:innen im Finanz-ABC sowie in der Unternehmensdatenbank
der FMA.
Rückfragehinweis:
FMA-Mediensprecher
Boris Gröndahl
Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0020 2026-07-30/09:26
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