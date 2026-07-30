APA ots news: Stabil oder volatil? FMA erklärt die Unterschiede bei Kryptowerten

Die neue Ausgabe von "Reden wir über Geld" erklärt die

Unterschiede zwischen Stablecoins und anderen Kryptowerten und

zeigt, worauf Verbraucher:innen achten sollten.

Wien (APA-ots) - Kryptowerte sind für immer mehr Anleger:innen ein

bekanntes Thema.

Weniger bekannt ist, dass sich hinter dem Begriff sehr

unterschiedliche Arten von Kryptowerten verbergen - mit teils

erheblichen Unterschieden bei Funktionsweise und Risikoprofil. Die

aktuelle Ausgabe der FMA-Verbraucherinformationsreihe "Reden wir über

Geld" erklärt die wichtigsten Unterschiede und gibt Orientierung für

eine informierte Anlageentscheidung.

Ein Schwerpunkt der Ausgabe liegt auf sogenannten Stablecoins.

Anders als viele andere Kryptowerte sollen sie ihren Wert möglichst

stabil halten, indem sie an einen Referenzwert - etwa eine Währung -

gekoppelt sind. "Reden wir über Geld" erklärt, wie sich Stablecoins

von anderen Kryptowerten unterscheiden, welche Risiken dennoch

bestehen und wodurch es zu Kursschwankungen kommen kann.

Außerdem geht es um den Begriff des "Kryptowinters" - eine

längere Phase deutlich fallender Kurse und geringer Handelsaktivität

- und um die Frage, warum sich Preisentwicklungen bei Kryptowerten

grundsätzlich nur schwer vorhersagen lassen.

Ergänzend gibt es praktische Orientierung für Verbraucher:innen

im Umgang mit Kryptowerten. Verbraucher:innen sollten unter anderem

prüfen, ob ein Stablecoin unter die europäische MiCAR-Verordnung

fällt und damit reguliert ist, ob die behauptete Wertstabilität

nachvollziehbar ist und ob sie mögliche Kursverluste finanziell

verkraften können. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Anbieter

garantierte Gewinne oder außergewöhnlich hohe Renditen versprechen.

Die neue Ausgabe von "Reden wir über Geld" kann wie alle

bisherigen Ausgaben auf der Website

https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abgerufen werden. "Reden wir

über Geld" ist außerdem auf Instagram unter @redenwiruebergeld

vertreten. Verbraucher:innen können sich zudem darüber informieren,

welche Stablecoins unter die europäische MiCAR-Verordnung fallen.

Einen übersichtlichen Überblick bietet der MiCAR-Tracker der Digital

Euro Association (DEA), der auf den von der Europäischen Wertpapier-

und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) veröffentlichten Registerdaten

basiert. Weitere Informationen rund um Finanzthemen finden

Verbraucher:innen im Finanz-ABC sowie in der Unternehmensdatenbank

der FMA.

Rückfragehinweis:

FMA-Mediensprecher

Boris Gröndahl

Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0020 2026-07-30/09:26