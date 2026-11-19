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19.11.2026 11:53:38
APA ots news: Stabiles Internet unterm Christbaum: Neun Monate kein...
APA ots news: Stabiles Internet unterm Christbaum: Neun Monate kein Grundentgelt bei Internet Boost! 5G 150*.
Wien (APA-ots) - - Neun Monate kein Grundentgelt bei Anmeldung von
Internet Boost! 5G
150 mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer*.
- Exklusiver Drei Ruckelschutz unterstützt stabileres Streaming,
Gaming und Videocalls.
- Zwei Wochen ohne Risiko testen.*
- Gratis Premium-Router, keine Servicepauschale, gratis Aktivierung.
- Unlimited Mix fähig: 10 % Rabatt ab zwei kompatiblen Tarifen auf
einer Rechnung
Die Weihnachtszeit zählt zu den internetintensivsten Phasen des
Jahres. Streaming von Filmen und Serien, Videotelefonie mit Familie
und Freunden, Online-Gaming sowie die zahlreichen vernetzten Geräte
im Haushalt stellen hohe Anforderungen an das Heimnetzwerk. Mit dem
Weihnachtsangebot für Boost! macht Drei leistungsstarkes Internet
besonders attraktiv: Wer sich jetzt für einen Tarif ab Internet
Boost! 5G 150 entscheidet, zahlt neun Monate lang kein Grundentgelt.
Danach beträgt das monatliche Grundentgelt aktuell 35,90 Euro.
Kund:innen erhalten außerdem einen Premium-5G-Router inklusive Drei
Ruckelschutz kostenlos dazu, bezahlt weder Aktivierungsentgelt noch
Servicepauschale und kann das Angebot 14 Tage ohne Risiko testen.*
Mit Boost! bietet Drei nicht nur schnelles 5G-Internet für
zuhause, sondern kombiniert leistungsstarke Hardware mit smarten
Funktionen zur Optimierung des Heimnetzwerks. Die Drei
RouterAssistant App unterstützt bei der optimalen Positionierung des
Routers, verbessert das WLAN-Erlebnis und hilft dabei, die
Internetqualität laufend zu optimieren. Bereits heute liegt die
Zufriedenheit der Boost!-Kund:innen bei rund 90 Prozent. Mehr auf
www.drei.at/boost
Zwtl.: Mehr Stabilität mit dem exklusiven Drei Ruckelschutz
Gerade rund um Weihnachten greifen oft mehrere Familienmitglieder
gleichzeitig auf dieselbe Internetverbindung zu. Während im
Wohnzimmer gestreamt wird, laufen Videocalls, Online-Games oder
Downloads parallel. Mit dem exklusiven Drei Ruckelschutz unterstützt
Drei ein besseres Interneterlebnis. Die intelligente Funktion ist
direkt im Boost! Premium-Router integriert und erkennt automatisch,
wenn die verfügbare Bandbreite knapp wird. Zeitkritische Anwendungen
wie Videotelefonie, Streaming oder Online-Gaming werden in solchen
Situationen automatisch priorisiert, während weniger dringende
Datenübertragungen im Hintergrund erfolgen. Kund:innen können
insbesondere bei hoher gleichzeitiger Nutzung der Internetverbindung
von stabileren Videocalls, flüssigerem Streaming und einem besseren
Gaming-Erlebnis profitieren, ganz ohne zusätzliche Einstellungen
vornehmen zu müssen. Mehr auf www.drei.at/ruckelschutz
Zwtl.: Weitere Vorteile mit dem Unlimited Mix
Das Xmas-Angebot ist zudem Unlimited Mix fähig. Neu- und
Bestandskund:innen, die mindestens zwei kompatible Tarife auf einer
gemeinsamen Rechnung führen, profitieren automatisch von 10 Prozent
Rabatt auf jeden Unlimited Mix Tarif. Damit lassen sich Mobilfunk und
Internet besonders kostengünstig kombinieren. Mehr auf
www.drei.at/mix
Zwtl.: Die Vorteile von Boost! Xmas auf einen Blick
- Neun Monate kein Grundentgelt ab dem Tarif Internet Boost! 5G 150*
- Gratis Premium-5G-Router
- Exklusiver Drei Ruckelschutz für stabileres Streaming, Gaming und
Videocalls
- RouterAssistant App zur WLAN- und Routeroptimierung
- Laufende Qualitätsanalyse der Internetverbindung
- Priorisierter Service und Support
- Keine Aktivierungsgebühr
- Keine Servicepauschale
- 14 Tage ohne Risiko testen*
- Unlimited Mix fähig mit 10 % Rabatt ab zwei kompatiblen Tarifen
Details gemäß aktueller Aktionsbedingungen auf drei.at/boost.
* Bei Neuanmeldung mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer: Entfall
des monatlichen Grundentgelts in den ersten neun Monaten (danach ab
35,90 / Monat). Zusätzlich zum gesetzlichen Rücktrittsrecht bei
Fernabsatzverträgen gewährt Drei im Rahmen dieser Aktion eine 14-
tägige Rücktrittsmöglichkeit auch bei Vertragsabschlüssen in Drei
Shops. Details unter drei.at/boost.
FAQ für Medien
Was ist Boost!?
Boost! heißen die Angebote von Drei für Internet zuhause. Sie
kombinieren leistungsfähige Internetanschlüsse zu attraktiven Preisen
mit smarter Optimierung, laufender Qualitätskontrolle und
priorisiertem Support.
Für welche Technologien ist Boost! verfügbar?
Boost! ist ausschließlich mit Mobilfunk verfügbar.
Was macht die RouterAssistant App?
Die App unterstützt bei der optimalen Positionierung des Routers und
bietet zusätzliche Funktionen wie WLAN-Optimierung, Qualitätsanalysen
und Speedtests.
Welche Vorteile bietet Boost! gegenüber einem herkömmlichen
Internetanschluss?
Neben hoher Geschwindigkeit profitieren Kund:innen von laufender
Qualitätsüberwachung, proaktivem Support, WLAN-Optimierung und einer
optimalen Router-Konfiguration.
Was beinhaltet die aktuelle Aktion?
Bei Neuanmeldung eines Boost!-Tarifs ab Internet Boost! 5G 150 mit 24
Monaten Mindestvertragsdauer zahlen Kund:innen neun Monate kein
Grundentgelt und erhalten einen Premium-Router.
Sind Router und Aktivierung enthalten?
Ja. Im Rahmen der Aktion sind Router und Aktivierung kostenlos
inkludiert.*
Was ist der Drei Ruckelschutz?
Der Drei Ruckelschutz ist eine intelligente Router-Funktion, die bei
hoher Auslastung der Internetverbindung wichtige Anwendungen wie
Videotelefonie, Streaming und Online-Gaming automatisch priorisiert.
Welchen Vorteil haben Kund:innen?
Kund:innen können insbesondere bei hoher gleichzeitiger Nutzung von
stabileren Videocalls, flüssigerem Streaming und besseren
Reaktionszeiten beim Gaming profitieren, insbesondere wenn mehrere
Personen gleichzeitig online sind.
Muss die Funktion eingerichtet werden?
Nein. Der Drei Ruckelschutz arbeitet automatisch und ohne manuelle
Konfiguration.
Verlangsamt der Drei Ruckelschutz Downloads?
Downloads werden nicht gestoppt. Bei Engpässen kann ihre
Geschwindigkeit vorübergehend reduziert werden, damit zeitkritische
Anwendungen weiterhin stabil laufen.
Welche Anwendungen profitieren besonders?
Priorisiert werden Anwendungen aus den Bereichen Kommunikation,
Streaming sowie Online-Gaming.
Werden persönliche Daten verarbeitet?
Nein. Die Funktion sammelt oder speichert keine Informationen über
konsumierte Inhalte oder Internetaktivitäten. Sämtliche Verarbeitung
erfolgt ausschließlich lokal auf dem Router.
Ist der Drei Ruckelschutz exklusiv?
Ja. Der Drei Ruckelschutz ist eine exklusive Funktion im Drei-Angebot
und aktuell auf dem ZTE G5TC verfügbar.
Wie lange gilt die Mindestvertragsdauer?
Die Aktion gilt bei einer Mindestvertragsdauer von 24 Monaten.*
Gilt das 14-tägige Rücktrittsrecht auch bei Käufen in Drei Shops?
Ja, zusätzlich zum gesetzlichen Rücktrittsrecht bei
Fernabsatzverträgen gewährt Drei im Rahmen dieser Aktion eine 14-
tägige Rücktrittsmöglichkeit auch bei Vertragsabschlüssen in Drei
Shops.
Wo gibt es weitere Informationen?
Alle Informationen zu Boost!, den verfügbaren Tarifen und dem
Verfügbarkeitscheck finden sich unter www.drei.at/boost
Über Drei.
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte
2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs
erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Drei Österreich
Petra Jakob, Head of Corporate Communication
Telefon: +43 (0) 50 660 33700
E-Mail: presse@drei.com
Website: https://www.drei.at/presse
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0125 2026-11-19/11:46
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