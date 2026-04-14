APA ots news: Stabilität in bewegten Zeiten: Allianz Pensionskasse führt Mercer-Ranking 2025 an

Wien (APA-ots) - Langfristige Veranlagungsstrategien, aktives

Risikomanagement und der

konsequente Ausbau von Impact- und Infrastrukturinvestments zahlen

sich aus: Die Allianz Pensionskasse wurde im aktuellen Mercer-Ranking

der österreichischen Pensionskassen 2025 in drei

Veranlagungskategorien jeweils auf Platz 1 gereiht. Damit liegt sie

in sämtlichen Risikoklassen deutlich über dem Branchendurchschnitt

der überbetrieblichen Pensionskassen, der 2025 bei 4,33 Prozent lag.

Im Detail erzielte die Allianz Pensionskasse im Jahr 2025 eine

Performance von 5,33 Prozent in der konservativen, 6,84 Prozent in

der ausgewogenen und 7,36 Prozent in der dynamischen Veranlagung. Die

Auszeichnung erfolgt vor dem Hintergrund eines herausfordernden

Marktumfeldes, das von Volatilität, geopolitischen Unsicherheiten und

einem weiterhin anspruchsvollen makroökonomischen Rahmen geprägt war.

Unter diesen Bedingungen standen viele institutionelle Investoren

besonders vor Herausforderungen.

Zwtl.: Langfristigkeit statt kurzfristiger Marktreaktionen

Das ausgezeichnete Ergebnis unterstreicht die Bedeutung

langfristig ausgerichteter Investmentstrategien in der betrieblichen

Altersvorsorge. Während kurzfristige Marktschwankungen 2025

zahlreiche Veranlagungsentscheidungen erschwerten, erwiesen sich

Disziplin, Diversifikation und ein konsequentes Risikobudgeting als

zentrale Erfolgsfaktoren. Insbesondere Veranlagungs- und

Risikogemeinschaften, die nicht auf Markt-Timing, sondern auf

strukturelle Robustheit setzten, konnten überdurchschnittliche

Resultate erzielen.

Dass die Allianz Pensionskasse in drei Risikoklassen jeweils den

Spitzenplatz erreichte, gilt in Fachkreisen als starkes Signal für

eine konsistente Governance- und Allokationsstruktur sowie

Risikoadjustierung, um langfristig tragfähige Ergebnisse für

Anwartschafts- und Leistungsberechtigte zu erreichen.

Zwtl.: ESG- und Infrastrukturinvestments als Performancefaktor

Eine zentrale Rolle spielten dabei auch Impact- und

Infrastrukturinvestments, die in den vergangenen Jahren systematisch

ausgebaut wurden. Diese Anlageklassen trugen nicht nur zur

Stabilisierung der Portfolios bei, sondern erwiesen sich 2025 auch

als wesentliche Performance-Treiber. Studien und Marktanalysen zeigen

zunehmend, dass zukunftsorientierte und reale Investitionen -

insbesondere in Infrastruktur und Energiewendeprojekte - gerade für

langfristige Anleger wie Pensionskassen strukturelle Vorteile bieten

und keinen Renditenachteil darstellen müssen.

"2025 war ein Jahr, in dem sich Geduld und Konsequenz ausgezahlt

haben", sagt Marita Hofer, Mitglied des Vorstands der Allianz

Pensionskasse. "Wir haben bewusst an langfristigen Strategien

festgehalten, Risiken aktiv gesteuert und unsere Investments weiter

diversifiziert. Besonders Impact- und Infrastrukturprojekte haben

gezeigt, dass weitschauende Veranlagung und attraktive Erträge kein

Widerspruch sind."

Zwtl.: Beitrag zur Stabilität der zweiten Säule

Das starke Abschneiden der Allianz Pensionskasse gewinnt

zusätzlich an Bedeutung vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion

um die Zukunft des österreichischen Pensionssystems. Im

internationalen Vergleich schneidet Österreich im Mercer CFA

Institute Global Pension Index weiterhin nur im hinteren Drittel ab,

insbesondere bei der langfristigen Nachhaltigkeit des Gesamtsystems.

Vor diesem Hintergrund gewinnt die betriebliche Altersvorsorge

als zweite Säule zunehmend an gesellschaftlicher und wirtschaftlicher

Relevanz. Unterschiedliche Analysen von Vorsorgeverband und

Finanzmarktaufsicht zeigen, dass Pensionskassen einen wesentlichen

Beitrag zur Stabilisierung des Lebensstandards im Alter leisten

können - vorausgesetzt, sie sind professionell gemanagt und

langfristig ausgerichtet.

"Gerade angesichts demografischer Entwicklungen und der

wachsenden Belastung des staatlichen Systems braucht es

leistungsfähige kapitalgedeckte Modelle", betont Hofer. "Das Mercer-

Ranking zeigt, dass Pensionskassen mit klarer Governance,

professionellem Risikomanagement und einem langfristigen Blick einen

echten Mehrwert für Unternehmen und Arbeitnehmer:innen schaffen

können."

Zwtl.: Bestätigung eines langfristigen Weges

Das Abschneiden im Mercer-Ranking 2025 versteht die Allianz

Pensionskasse daher nicht als Momentaufnahme, sondern als Bestätigung

eines über Jahre aufgebauten Ansatzes. Der Fokus bleibt auf

zukunftsorientierten, breit diversifizierten Veranlagungsstrategien,

die sowohl kurzfristige Marktschwankungen abfedern als auch

langfristig stabile Erträge ermöglichen. Ziel ist es weiterhin, die

betriebliche Altersvorsorge in Österreich aktiv mitzugestalten und

verlässliche Zusatzpensionen für kommende Generationen zu sichern.

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