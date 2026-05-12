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12.05.2026 08:40:38
APA ots news: Termine am 12. Mai in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
Wien (APA-ots) - - 12.00 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters "Zero
Emission
Transport" mit WK-Präsident Ruck (1., Rathaus, Wappensaal)
(Schluss) red
Rückfragehinweis:
Rathauskorrespondenz
Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: dr@ma53.wien.gv.at
Website: https://presse.wien.gv.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/174/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
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OTS0017 2026-05-12/08:36
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