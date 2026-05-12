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12.05.2026 08:40:38

APA ots news: Termine am 12. Mai in der Rathauskorrespondenz

Änderungen vorbehalten

Wien (APA-ots) - - 12.00 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters "Zero

Emission

Transport" mit WK-Präsident Ruck (1., Rathaus, Wappensaal)

(Schluss) red

Rückfragehinweis:

Rathauskorrespondenz

Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

Telefon: 01 4000-81081

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Website: https://presse.wien.gv.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/174/aom

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OTS0017 2026-05-12/08:36

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Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während der US-Leitindex nachgibt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.
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