APA ots news: TestingPro: Österreichs erste duale IT-Ausbildung eröffnet neue Karrierewege für Menschen im Autismus-Spektrum

24.000 offene IT-Jobs treffen auf 80 % Arbeitslosigkeit bei

Autist:innen. Ein neues Ausbildungsmodell will das ändern und

bringt neurodiverse Talente direkt in die Betriebe.

Wien (APA-ots) - Rund 87.000 Menschen leben in Österreich im

Autismus-Spektrum - laut

der Österreichischen Autistenhilfe ein Prozent der Bevölkerung. Viele

von ihnen sind arbeitslos, obwohl sie über Fähigkeiten verfügen, die

in der IT-Branche dringend gebraucht werden: Präzision,

Mustererkennung, analytisches Denken. Ihr Problem ist ein

Filterfehler im Recruiting. "Viele hochbegabte Analytiker scheitern

im Bewerbungsgespräch nicht an der Fachkompetenz, sondern am

Smalltalk oder dem fehlenden Augenkontakt", erklärt Hannes

Färberböck, Global Head of Software Testing bei Nagarro. Während die

Mangelberufsliste für IT-Tester wächst, bleibt ein enormes Potenzial

an Präzision und Mustererkennung ungenutzt.

Zwtl.: Acht von zehn Teilnehmer:innen bekommen einen Job

Das Besondere an TestingPro ist seine Vermittlungsquote von 80

Prozent. Ab März 2026 heben das Softwareunternehmen Nagarro und das

Enterprise Training Center (ETC) das Programm auf eine neue Ebene: Es

wird zur ersten dualen IT-Ausbildung dieser Art in Österreich. "Das

neue Modell unterscheidet sich radikal von bisherigen Maßnahmen:

Bereits vor Ausbildungsbeginn werden Teilnehmer:innen und Unternehmen

gezielt zusammengeführt", sagt Christoph Becker, CEO von ETC.

Zwtl.: Mit Mentoring schnell an echten Projekten

In dieser Matching-Phase können beide Seiten klären, ob die

fachlichen Anforderungen und die individuellen Stärken

zusammenpassen. Nach einem intensiven dreimonatigen theoretischen

Block, der mit der international anerkannten ISTQB-Zertifizierung

abschließt, folgt ein mehrmonatiges Praktikum direkt im

Partnerbetrieb. In dieser Phase arbeiten die Teilnehmer:innen bereits

an echten Projekten - betreut von Mentor:innen, die sowohl die

Auszubildenden als auch die Teams in den Unternehmen begleiten, um

Kommunikationshürden abzubauen und typische Missverständnisse

frühzeitig zu klären.

Zwtl.: Ohne Druck, aber mit klarer Perspektive

Die gesamte Ausbildung dauert rund acht Monate und ist so

konzipiert, dass Unternehmen die künftigen Mitarbeiter:innen

schrittweise kennenlernen können, bevor sie eine Entscheidung über

eine Festanstellung treffen. "Wir wollen, dass beide Seiten Vertrauen

aufbauen - ohne Druck, aber mit klarer Perspektive", sagt Christoph

Becker. Das duale System ermöglicht es Betrieben, die spezifischen

Stärken ihrer künftigen Mitarbeiter:innen in der Praxis zu erleben -

etwa die Fähigkeit, über Stunden hinweg komplexe Testfälle

durchzuführen, ohne dass die Konzentration nachlässt.

Zwtl.: Neurodiversität als Wettbewerbsvorteil erkennen

"Wir müssen weg vom Image der sozialen Wohltätigkeit.

Neurodiversität ist ein handfester Wettbewerbsvorteil", betont

Färberböck. In der Software-Qualitätssicherung leisten autistische

Mitarbeiter:innen oft Überragendes: Wo neurotypische Menschen bei

repetitiven Code-Prüfungen ermüden, finden sie durch ihre hohe

Detailfokussierung Fehler, die teure Systemausfälle verhindern. Das

Programm wird durch das AMS und das Sozialministeriumservice massiv

unterstützt - bis zu 90 Prozent der Ausbildungs- und Lohnkosten

während des Praktikums können gefördert werden. Das finanzielle

Risiko für Betriebe ist damit marginal.

Unternehmen wie das Allgemeine Rechenzentrum (ARZ) haben bereits

positive Erfahrungen gemacht: TestingPro-Absolvent:innen integrieren

sich nicht nur fachlich, sie schärfen oft auch die Prozesse im

gesamten Team durch ihre präzise Kommunikation. "Wer mit unseren

Absolvent:innen arbeitet, erkennt schnell: Das ist keine soziale

Maßnahme, sondern eine echte fachliche Verstärkung", sagt Färberböck.

Zwtl.: Österreich hinkt hinterher

Während international Konzerne wie Microsoft, SAP und EY längst

auf Neurodiversitäts-Programme setzen, ist Österreich spät dran. Das

Unternehmen auticon beschäftigt weltweit über 600 Menschen, 81

Prozent davon im Spektrum. Kundenbefragungen zeigen: 98 Prozent der

Auftraggeber berichten von außergewöhnlichem Mehrwert. Die ersten

zehn Plätze für den Start von TestingPro im März 2026 sind ab sofort

für Unternehmen und Interessent:innen ausgeschrieben. Weitere

Informationen unter www.etc.at/testing-pro.

Über ETC - Enterprise Training Center GmbH

Als führender Anbieter für digitale Weiterbildung in Österreich

schult ETC jährlich über 15.000 Teilnehmer*innen. Das umfangreiche

Angebot umfasst mehr als 1.200 Trainings und Zertifizierungen - von

IT-Grundlagen bis zu hochspezialisierten Fachkursen. Die Trainings

werden flexibel in verschiedenen Formaten angeboten: Vor-Ort an den

Standorten Wien, Graz und Attnang-Puchheim, Online-Live-Schulungen,

hybride Lernkonzepte sowie maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen. Für

Unternehmen bietet ETC zusätzlich maßgeschneiderte Talent-Services

zur gezielten Suche und Entwicklung von Fachkräften. Als exklusiver

Microsoft Training Service Partner in Österreich garantiert ETC

höchste Qualitätsstandards. Die Qualität wird durch mehrere

Zertifizierungen bestätigt: Seit über 30 Jahren ist ETC nach ISO 9001

zertifiziert und verfügt über die Zertifizierungen Öcert, certNÖ und

das österreichische Umweltzeichen. www.etc.at

Über Nagarro

Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering,

unterstützt Kunden dabei, "fluidic", innovative, digital-first

Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten erfolgreich zu

sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen,

agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seine

"Fluidic Intelligence-Vision aus. Nagarro beschäftigt rund 17.700

Mitarbeitende und ist in 39 Ländern vertreten. www.nagarro.com

FRA: NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

