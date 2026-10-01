01.10.2026 09:40:38

APA ots news: Ulrich Behm ist neuer CEO der Superfund Gruppe

Christian Baha holt erfahrenen Schweizer

Asset-Management-Experten an die Spitze der Superfund Gruppe.

Wien/Vaduz (APA-ots) - Der Schweizer Finanzmanager Dr. Ulrich Behm hat

mit 1. Oktober 2026

die Position des CEO der Superfund Gruppe übernommen und damit die

Verantwortung für deren weltweite Geschäftstätigkeit. Behm ist ein

ausgewiesener Asset-Management-Experte mit langjähriger Erfahrung in

der internationalen Geschäftsentwicklung, der strategischen

Unternehmensführung sowie im institutionellen Asset Management. Zu

seinen beruflichen Stationen zählen insbesondere seine Tätigkeit als

CEO von Vontobel Asset Management Asia Pacific sowie verschiedene

leitende Funktionen im europäischen und Schweizer Asset-Management-

Geschäft von Vontobel.

Ulrich Behm studierte an der Universität St. Gallen, wo er im

Bereich Finanzwesen promovierte. Nachdem er zuerst bei McKinsey & Co.

tätig war, wechselte er 1999 zu Vontobel Asset Management. Dort war

er über zwei Jahrzehnte in leitenden Funktionen tätig und maßgeblich

am Aufbau und an der Entwicklung des europäischen und asiatischen

Geschäfts beteiligt.

Nach seiner Tätigkeit als Regional Head Europe in Zürich übernahm

er 2008 die Position des CEO und Regional Head Asia Pacific in Hong

Kong, die er bis 2022 innehatte. Anschließend kehrte er nach Zürich

zurück und übernahm die Leitung des Schweizer Vertriebsgeschäftes von

Vontobel Asset Management.

«Ich freue mich sehr darauf, die Superfund Gruppe zu leiten und

gemeinsam mit Christian Baha ihre internationale Weiterentwicklung

voranzutreiben. Superfund steht für Unternehmergeist,

Innovationskraft und schnelle Entscheidungswege. Für mich ist es eine

Freude und zugleich eine spannende Herausforderung, meine langjährige

Erfahrung einzubringen und das Asset Management der Baha-Gruppe

weltweit auszubauen», erklärt Behm.

«Mit Ulrich Behm holen wir einen anerkannten Asset Management

Experten zu Superfund, der einen ausgezeichneten Leistungsausweis

beim Geschäftsaufbau und der Führung von internationalen Teams und

Standorten in der Finanzindustrie hat», erklärt Christian Baha. «Wir

haben in den vergangenen Monaten bereits intensiv zusammengearbeitet

und wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Ich freue mich darauf,

unsere Zusammenarbeit langfristig fortzusetzen.»

Über Superfund

Die Superfund Gruppe wurde 1995 von Christian Baha in Wien gegründet.

Superfund war der erste Fondsanbieter, der international

Publikumsfonds mit vollautomatisierten Handelssystemen angeboten hat.

Ziel dieser Systeme ist es, langfristig positive Erträge sowohl bei

steigenden als auch bei fallenden Märkten zu erzielen. Heute ist die

Unternehmensgruppe mit Niederlassungen in Europa und Asien

international tätig und verbindet Finanzmarkt-Know-how mit der

Entwicklung und Anwendung technologiebasierter, quantitativer

Handelssysteme für eine Reihe von Anlagefonds.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Superfund Asset Management GmbH

E-Mail: presse@superfund.com

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0067 2026-10-01/09:35

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