APA ots news: Union Investment Austria verzeichnet 2025 zweitbestes Jahresergebnis
Assets under Management mit 7,4 Mrd. Euro auf neuem
Höchststand.
Wien (APA-ots) - Trotz vieler geopolitischer Unsicherheiten, die das Jahr
geprägt
haben, entwickelte sich 2025 für Union Investment in Österreich zum
zweitbesten Jahr seit Beginn der Kooperation mit den Volksbanken. Das
von der Fondsgesellschaft verwaltete Vermögen wuchs auf 7,4 Mrd. Euro
(2024: 6,6 Mrd. Euro) und der Nettoabsatz stieg um rund 50 Prozent
auf 640 Mio. Euro (2024: 431 Mio. Euro). Die Anzahl der
Fondssparpläne wuchs dabei um ca. 16.000 Stück auf insgesamt 188.000
Verträge.
Zwtl.: Zweitbester Nettoabsatz seit dem Jahr 2015
Die Nachfrage nach Investmentfonds stieg in Österreich im letzten
Jahr stark an. Bei Union Investment wuchs der Nettoabsatz um rund die
Hälfte gegenüber dem Vorjahr von 431 Mio. Euro auf 640 Mio. Euro.
Somit ist das Jahr 2025 nach 2021 das erfolgreichste Jahr seit Beginn
der Kooperation mit den österreichischen Volksbanken im Jahr 2015.
Besonders bemerkenswert ist das im Hinblick auf die
Rahmenbedingungen: Während 2021 noch eine Nullzinsphase herrschte und
die Kapitalmärkte den Anlegenden in vielen Fällen zweistellige
Zuwächse brachten, war der Markt im letzten Jahr von einer hohen
Volatilität geprägt. Hinzu kommt, dass Anleihen inzwischen wieder
deutlich an Attraktivität gewonnen haben und Neo-Broker in den Markt
drängen.
"Vor diesem Hintergrund sind wir auf dieses Ergebnis besonders
stolz. Wir beobachten die neuen Wettbewerber genau. Allerdings
möchten viele Kundinnen und Kunden eine persönliche Beratung - vor
allem, wenn es um komplexere Themen wie die Altersvorsorge geht",
erklärt Jessica Bräu, Landesdirektorin von Union Investment Austria.
"Unsere Vertriebspartner stehen insbesondere den Kundinnen und Kunden
zur Seite, die sich bei ihren finanziellen Entscheidungen unsicher
oder überfordert fühlen."
Zwtl.: Österreicher investieren 260 Euro monatlich über Sparpläne
Neben dem Anstieg des Fondsabsatzes konnten im Jahr 2025 zudem
mehr als 6.000 neue Kundinnen und Kunden gewonnen werden.
"Mittlerweile dürfen wir mehr als 124.000 Kundinnen und Kunden dabei
unterstützen, ihr Vermögen zu vermehren und ihre finanzielle Zukunft
zu gestalten", so Bräu.
Eine bedeutende Rolle für das Wachstum von Union Investment lässt
sich dem ratierlichen Veranlagen mit Fondsparplänen zuschreiben. 2025
stieg die Anzahl der Fondssparpläne wie im Vorjahr um knapp 16.000
auf über 188.000 Verträge. "In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten
wird der langfristige Vermögensaufbau zunehmend wichtiger.
Fondsparpläne unterstützen dabei, Marktschwankungen systematisch zu
begegnen. Die gestiegene Fondssparrate zeigt das kontinuierliche
Anlageverhalten vieler Kundinnen und Kunden", so Gerald Fleischmann,
Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des Volksbanken-
Verbundes.
Zwtl.: Assets under Management auf Rekordniveau
Das in Fonds von Union Investment veranlagte Kapital erreichte
2025 ein neues Rekordhoch. Mit 7,4 Mrd. Euro lässt sich ein Anstieg
von über zehn Prozent im Vergleich zu den 6,6 Mrd. Euro im Vorjahr
verzeichnen.
Besonders gefragt war im letzten Jahr der weltweit anlegende
Aktienfonds UniGlobal. Neben diesem Fonds erfreute sich auch der
UniAusschüttung großer Beliebtheit. Der Fonds setzt auf den bewährten
Multi-Asset Investmentansatz und sorgt durch seine vierteljährliche
Ausschüttung für regelmäßige Erträge.
Zwtl.: Nachhaltigkeit im Fokus
Auch nachhaltige Geldanlagen spielten im letzten Jahr wieder eine
größere Rolle. Vom gesamten Nettoabsatz in Höhe von 640 Mio. Euro
stammten über 110 Mio. Euro aus nachhaltigen Fonds. Mittlerweile
beträgt der Bestand nachhaltiger Investmentfonds über zwei Mrd. Euro
und macht somit fast 30 Prozent des Gesamtbestandes aus. Besonders
beliebt bei den Kundinnen und Kunden war der Fonds UniESG
Unternehmensanleihen 2031. "Nachhaltige Geldanlagen unterlagen in den
vergangenen Jahren gewissen Marktschwankungen, bleiben jedoch für
viele Anlegerinnen und Anleger ein wichtiger Bestandteil der
Veranlagungsstrategie", erklärt Bräu. Daher wird auch in diesem Jahr
zusammen mit den Vertriebspartnern ein besonderes Augenmerk auf
diesem Thema liegen. Dennoch gilt hier für Kundinnen und Kunden, dass
Performanceergebnisse der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die
zukünftige Entwicklung zulassen. Veranlagungen in Investmentfonds
bergen neben Chancen auch Risiken.
Zwtl.: Der Volksbanken-Verbund
Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige
Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die
Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK
zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die
VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine
Bilanzsumme von rd. 32,9 Mrd. Euro und betreut mit 3.168
Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rd. 1
Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (lt. vorläufiger Zahlen
zum 31.12.2025, veröffentlicht am 19.02.2026). Weitere Informationen
auf www.volksbank.at bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier
dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche,
ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und
Irrtümer vorbehalten.
Rechtliche Hinweise
Die vorliegende Marketingmitteilung dient ausschließlich der
unverbindlichen Information. Die Inhalte stellen weder ein Angebot
bzw. eine Einladung zur Stellung eines Anbots zum Kauf/Verkauf von
Finanzinstrumenten noch eine Empfehlung zum Kauf/Verkauf, oder eine
sonstige vermögensbezogene, rechtliche oder steuerliche Beratung dar
und dienen überdies nicht als Ersatz für eine umfassende
Risikoaufklärung bzw. individuelle, fachgerechte Beratung. Die
steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen ab
und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.
Dieses Dokument wurde mit angemessener Sorgfalt und nach bestem
Wissen erstellt. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Ausführliche produktspezifische Informationen, insbesondere zu
den Anlagezielen, der Anlagestrategie, dem Risikoprofil und den
Risikohinweisen entnehmen Sie dem aktuellen Verkaufsprospekt (bzw.
den Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG), den
Anlagebedingungen, den Basisinformationsblättern sowie den Jahres-
und Halbjahresberichten, abrufbar kostenlos in deutscher Sprache
unter: union-investment.at.
Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den
Kauf des jeweiligen Fonds von Union Investment. Anleger in Österreich
erhalten diese Dokumente auf Anfrage auch bei der Zahl- und
Vertriebsstelle.
Die Veröffentlichung der Anteilspreise erfolgt unter www.union-
investment.at.
Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und
allfällige weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven
Rechtsdurchsetzung erhalten Sie unter "Hinweise und Beschwerden" auf
institutional.union-investment.de/ueber-uns/richtlinien
beziehungsweise unter www.union-investment.at/beschwerden-realestate.
Beachten Sie, dass die jeweils fondsauflegende Gesellschaft die
Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteilscheine außerhalb des
Fondsherkunftslandes aufheben kann.
Union Investment-Fondssparen umfasst keine Spareinlagen gemäß
Bankwesengesetz (BWG).
Informationen zur Offenlegungsverordnung unter: https://ui-
link.de/offenlegungsverordnung
Die Wert- und Ertragsentwicklungen von Fonds können nicht mit
Bestimmtheit vorausgesagt werden. Performanceergebnisse der
Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige
Entwicklung zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen, Provisionen, Gebühren
und andere Entgelte sowie Steuern sind in der Performanceberechnung
nicht berücksichtigt und können sich mindernd auf die angeführte
Bruttowertentwicklung auswirken.
Stand: Februar 2026 I WERBUNG
