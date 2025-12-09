APA ots news: UNIQA: 35 Jahre an der Börse - eine Geschichte von Wachstum und Vertrauen

Wien (APA-ots) - UNIQA feiert ein bedeutendes Jubiläum: Seit dem 10.

Dezember 1990 und

somit seit genau 35 Jahren ist die Unternehmensgruppe über ihre

Vorgängergesellschaft (Bundesländer-Versicherung) an der Wiener Börse

notiert.

" Seit über 200 Jahren versichern Menschen bei UNIQA, was ihnen

wichtig ist. Seit 35 Jahren notieren wir an der Wiener Börse, vor

etwa 25 Jahren begann unsere Expansion nach Osteuropa, in eine Region

mit 150 Millionen Einwohnern. Heute vertrauen uns insgesamt mehr als

17 Millionen Kundinnen und Kunden: Mehr als 13 Millionen in CEE und

knapp 4 Millionen in Österreich, wo wir die bekannteste

Versicherungsmarke sind, " sagt Andreas Brandstetter, CEO UNIQA

Insurance Group AG.

Kapitalmarktstrategie und Ausblick

Kurt Svoboda, Chief Financial und Risk Officer, ergänzt: " Mit

dem Börsegang vor 35 Jahren - damals noch als Bundesländer-

Versicherung - haben wir den Grundstein für eine neue Wachstumsphase

gelegt. Es ging darum, unsere Eigenkapitalbasis zu stärken und das

Unternehmen für die Zukunft am Kapitalmarkt zu positionieren. Die

Expansion nach Osteuropa kam erst Jahre später, aber der Schritt an

die Börse war entscheidend, um diese Entwicklung überhaupt erst

möglich zu machen. Heute zeigt sich: Die Verbindung von Tradition und

Kapitalmarkt hat UNIQA Stabilität gegeben und den Weg für

langfristiges Wachstum geöffnet."

Meilensteine in bewegten Bildern

Diese und viele weitere Meilensteine von UNIQA werden in fünf

Kurzvideos dargestellt, in denen neben den Verantwortlichen bei UNIQA

zahlreiche Weggefährtinnen und Weggefährten zu Wort kommen. " Das

Erreichte ist für uns nicht nur ein Meilenstein - es ist zugleich ein

Auftrag, auch in den nächsten 35 Jahren und darüber hinaus an der

Börse erfolgreich zu sein: mit Mut, Optimismus und Kraft, also ganz

im Sinne von gemeinsam besser leben ", sind sich Brandstetter und

Svoboda, die auch gerade ein Upgrade der Ziele bekannt gegeben

haben, einig.

