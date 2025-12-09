|
09.12.2025 09:15:38
APA ots news: UNIQA: 35 Jahre an der Börse - eine Geschichte von Wachstum...
APA ots news: UNIQA: 35 Jahre an der Börse - eine Geschichte von Wachstum und Vertrauen
Sicherheit seit 1811, Launch einer neuen Marke, Wachstum in
CEE und vieles mehr: Kurzvideos anlässlich des Jubiläums
bringen Erfolgsgeschichte auf den Punkt
Wien (APA-ots) - UNIQA feiert ein bedeutendes Jubiläum: Seit dem 10.
Dezember 1990 und
somit seit genau 35 Jahren ist die Unternehmensgruppe über ihre
Vorgängergesellschaft (Bundesländer-Versicherung) an der Wiener Börse
notiert.
" Seit über 200 Jahren versichern Menschen bei UNIQA, was ihnen
wichtig ist. Seit 35 Jahren notieren wir an der Wiener Börse, vor
etwa 25 Jahren begann unsere Expansion nach Osteuropa, in eine Region
mit 150 Millionen Einwohnern. Heute vertrauen uns insgesamt mehr als
17 Millionen Kundinnen und Kunden: Mehr als 13 Millionen in CEE und
knapp 4 Millionen in Österreich, wo wir die bekannteste
Versicherungsmarke sind, " sagt Andreas Brandstetter, CEO UNIQA
Insurance Group AG.
Kapitalmarktstrategie und Ausblick
Kurt Svoboda, Chief Financial und Risk Officer, ergänzt: " Mit
dem Börsegang vor 35 Jahren - damals noch als Bundesländer-
Versicherung - haben wir den Grundstein für eine neue Wachstumsphase
gelegt. Es ging darum, unsere Eigenkapitalbasis zu stärken und das
Unternehmen für die Zukunft am Kapitalmarkt zu positionieren. Die
Expansion nach Osteuropa kam erst Jahre später, aber der Schritt an
die Börse war entscheidend, um diese Entwicklung überhaupt erst
möglich zu machen. Heute zeigt sich: Die Verbindung von Tradition und
Kapitalmarkt hat UNIQA Stabilität gegeben und den Weg für
langfristiges Wachstum geöffnet."
Meilensteine in bewegten Bildern
Diese und viele weitere Meilensteine von UNIQA werden in fünf
Kurzvideos dargestellt, in denen neben den Verantwortlichen bei UNIQA
zahlreiche Weggefährtinnen und Weggefährten zu Wort kommen. " Das
Erreichte ist für uns nicht nur ein Meilenstein - es ist zugleich ein
Auftrag, auch in den nächsten 35 Jahren und darüber hinaus an der
Börse erfolgreich zu sein: mit Mut, Optimismus und Kraft, also ganz
im Sinne von gemeinsam besser leben ", sind sich Brandstetter und
Svoboda, die auch gerade ein Upgrade der Ziele bekannt gegeben
haben, einig.
35 Jahre UNIQA Börsengang: Meilenstein in 5 Videos
Bildmaterial Andreas Brandstetter und Kurt Svoboda.
Nachlese
UNIQA hebt Ziele an: Strategie "Growing Impact" übertrifft
Erwartungen - UNIQA Group Online Presse-Center
