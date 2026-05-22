APA ots news: UNIQA: Cyberangriffe sind Top Unternehmensrisiko

Neuer Unternehmensschutz Cyber mit 24/7 Soforthilfe als

Reaktion auf Risikoentwicklung

Wien (APA-ots) - Steigende Cybercrime-Zahlen und wachsende finanzielle

Schäden rücken

Cyberrisiken in den Fokus professionellen Risikomanagements. Mit dem

neuen Unternehmensschutz Cyber bietet UNIQA Unternehmen ab sofort

umfassenden Versicherungsschutz inklusive Incident Response.

Cyberangriffe zählen mittlerweile zu den größten operativen und

finanziellen Risiken für Unternehmen. Laut KPMG Cybersecurity -Studie

2026 sind Cyberangriffe auf heimische Unternehmen in den letzten

zwölf Monaten von einem bereits hohen Niveau weiter gestiegen. Eine

weitere Erkenntnis des Reports: Künstliche Intelligenz spielt

mittlerweile eine große Rolle. Cyberangriffe sind deutlich

professioneller, schneller und schwerer zu erkennen. 25 Prozent der

Befragten sagen, dass Cyberangriffe auf ihr Unternehmen stark bzw.

eher zugenommen haben. Jeder 8. Cyberangriff war dabei erfolgreich

und überwand die Sicherheitsbarrieren der Unternehmen. Die

Auswirkungen sind meist folgenschwer: So führten 30 Prozent dieser

Cyberangriffe zu einem länger andauernden Unternehmensstillstand.

Wenn IT-Systeme kompromittiert werden, Daten abfließen oder der

Geschäftsbetrieb stillsteht, sind rasche technische, rechtliche und

kommunikative Entscheidungen entscheidend. Gleichzeitig stehen viele

Unternehmen vor der Herausforderung, geeigneten Versicherungsschutz

zu erhalten. " In Österreich vertrauen uns mehr als 120.000

Firmenkunden - von kleinen Unternehmen bis hin zu Industriebetrieben.

Als führende Versicherung in diesem Bereich ist es unsere Aufgabe,

unsere Kundinnen und Kunden auch bestmöglich vor virtuellen Gefahren

umfangreich und gleichzeitig unkompliziert zu schützen ", so Peter

Humer, Vorstand Kunde & Markt Österreich bei der UNIQA Insurance

Group AG, und erklärt: " Cyberrisiken lassen sich heute nicht mehr

allein technisch beherrschen - sie erfordern ein professionelles

Zusammenspiel aus Prävention, schneller Reaktion und finanzieller

Absicherung. "

Umfassender Cyber-Versicherungsschutz mit 24/7 Notfallhotline

Mit dem neuen Unternehmensschutz Cyber reagiert UNIQA auf die

Risikoentwicklung und die Bedürfnisse der Unternehmen. Das Produkt

kombiniert klassischen Versicherungsschutz mit umfassenden

Serviceleistungen im Ernstfall - von der technischen Soforthilfe über

forensische Analysen bis hin zu Rechts- und Kommunikationsberatung

durch spezialisierte Partner.

Der Versicherungsschutz umfasst unter anderem:

- Soforthilfe nach Cybervorfällen

- Betriebsunterbrechungsschäden

- Haftpflicht bei Datenschutzverstößen sowie

- Schäden durch Phishing und Social Engineering.

Die Versicherungssummen reichen von 250.000 bis 5 Millionen Euro.

Eine 24/7-Notfallhotline steht im Schadenfall rund um die Uhr zur

Verfügung.

UNIQA

Die UNIQA Group ist eine der führenden

Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich

sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und

exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18

Millionen Kund:innen.

In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die

zweitgrößte Versicherungsgruppe - mehr als 6.000 Mitarbeiter:innen

betreuen 3,9 Millionen Kund:innen. Die ausgeprägte

Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun

Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen.

In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in elf Märkten vertreten:

Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen,

Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber

hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein

zur UNIQA Group.

Rückfragehinweis:

UNIQA Insurance Group AG

Mag. Natascha A. Smole

Telefon: +43 664 88827382

E-Mail: natascha.smole@uniqa.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom

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