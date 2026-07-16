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16.07.2026 11:33:38
APA ots news: UNIQA: Erstes Dental Partner Center startet in Wien
Die Partnerschaft mit dem Zahnarztzentrum H4O Dental Life
Center ermöglicht rasche Termine und digitale Services für
umfassende zahnmedizinische Leistungen unter einem Dach.
Wien (APA-ots) - Als größte private Krankenversicherung in Österreich
baut UNIQA ihr
Gesundheitsangebot weiter aus und ergänzt ihr Netzwerk erstmals um
ein spezialisiertes Dental Partner Center. Partner ist das H4O Dental
Life Center, das Ende 2025 ein modernes Zahnarztzentrum in Wien-
Floridsdorf eröffnet hat.
"Mit dem ersten Dental Partner Center erweitern wir unser
Gesundheitsnetzwerk gezielt um den Bereich Zahngesundheit. Unser
Anspruch ist es, unseren Kundinnen und Kunden den Zugang zu
hochwertiger zahnmedizinischer Versorgung so einfach, transparent und
qualitativ hochwertig wie möglich zu gestalten.", erläutert Hans
Aubauer, Leiter der Krankenversicherung bei der UNIQA Insurance Group
AG.
Integration in das UNIQA Gesundheitsnetzwerk
Im Rahmen der Kooperation ist das Dental Partner Center in die
LARA Partnersuche von UNIQA integriert und ermöglicht eine einfache
Online-Terminbuchung. Die langen Öffnungszeiten kommen auch
Berufstätigen, Familien und Patient:innen mit eingeschränkter
zeitlicher Flexibilität entgegen. Damit wird der Zugang zu
zahnmedizinischen Leistungen für UNIQA Kund:innen zusätzlich
erleichtert.
Die Partnerschaft ist Teil der kontinuierlichen Erweiterung des
UNIQA Gesundheitsnetzwerks, das bereits über 30 Medical Partner
Center in ganz Österreich und weitere spezialisierte Angebote
umfasst. "Unser Ziel ist es, unsere Kundinnen und Kunden entlang der
gesamten Versorgungskette bestmöglich zu begleiten - von Prävention
bis zur spezialisierten Behandlung. Das Dental Partner Center ist ein
wichtiger nächster Schritt in dieser Entwicklung.", so Aubauer.
Umfassende Zahnmedizin an einem Ort
Das H4O Dental Life Center unter der Leitung von Gründer und CEO
Dr. Bernd Bartosek bietet ein breites Spektrum an zahnmedizinischen
Leistungen - inklusive Kieferorthopädie und Chirurgie. Der Fokus
liegt auf einer ganzheitlichen Betreuung von Vorsorge über Diagnostik
bis zur Behandlung.
Durch die Bündelung der verschiedenen Leistungen an einem
Standort profitieren Patient:innen von einer strukturierten und
effizienten Versorgung. Kurze Wartezeiten und rasche Terminvergabe
stehen ebenso im Vordergrund wie eine hohe Behandlungsqualität.
Moderne Services und transparente Abläufe
Neben der medizinischen Qualität legen UNIQA und das Dental
Partner Center großen Wert auf Service und Transparenz. Digitale
Services unterstützen die Patient:innen entlang des gesamten
Behandlungsprozesses - von der Terminvereinbarung bis zur Abrechnung.
Eine klare Trennung zwischen Kassen- und Privatleistungen sorgt
für nachvollziehbare Abläufe und Kostentransparenz. Gleichzeitig
werden laufend Möglichkeiten geprüft, die Prozesse - etwa durch
digitale Schnittstellen - für Kund:innen weiter zu vereinfachen.
UNIQA Dental Partner Center | H4O Dental Life Center
Pius-Parsch-Platz 6A
1210 Wien
Krankenkassen: Alle & Privat
Öffnungszeiten: Mo-Do 07.00 - 20.00 Uhr sowie Fr 07.00 - 18.00 Uhr
Bildunterschrift (v.l.n.r.) : Hans Aubauer (Leiter der
Krankenversicherung bei UNIQA), Verena Prenner (UNIQA HealthService),
Dr. Bernd Bartosek (Gründer und CEO des H4O Dental Life Center),
Sabina Rutar (COO H4O Dental Life Center) und Michael Fuchs (GF UNIQA
HealthService) freuen sich über die innovative Partnerschaft.
UNIQA Group
Die UNIQA Group ist eine der führenden
Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich
sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und
exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18
Millionen Kund:innen.
In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent
die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist
UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,
Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien,
Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der
Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
UNIQA Insurance Group AG
Mag. Natascha A. Smole
Telefon: +43 664 88827382
E-Mail: natascha.smole@uniqa.at
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
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