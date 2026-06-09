APA ots news: UNIQA Hauptversammlung beschließt um 20 Prozent höhere Dividende von 0,72 je Aktie

Wien (APA-ots) - - Exzellentes Geschäftsjahr 2025 durch breit

diversifiziertes

Geschäftsmodell

- Dividende steigt deutlich von 0,60 auf 0,72 je Aktie

- Zahltag: 22. Juni 2026

- Michael Höllerer und Bernhard Breunlich neu im Aufsichtsrat

Wien, 9. Juni 2026 - Im Rahmen der heutigen 27. ordentlichen

Hauptversammlung der UNIQA Insurance Group AG präsentierte das

Management die Ergebnisse eines außergewöhnlich erfolgreichen

Geschäftsjahres in geopolitisch herausfordernden Zeiten, geprägt von

starkem und profitablem Wachstum in allen Geschäftsbereichen. Die

breite Diversifikation des Portfolios sowie die exzellente

Entwicklung in den beiden Kernmärkten Österreich und CEE bilden die

Grundlage für die deutliche Ergebnissteigerung. Sie belegen die

Resilienz von UNIQA und ihres Strategieprogramms "UNIQA 3.0 - Growing

Impact 2025 - 2028", das auf Basis jährlich steigender Dividenden pro

Aktie weiterhin die Beteiligung ihrer Aktionär:innen am

Unternehmenserfolg mit einer attraktiven Ausschüttungsquote von 50

bis 60 Prozent vorsieht.

Die Hauptversammlung genehmigte daher eine Dividende in Höhe von

0,72 je Aktie, was einer Steigerung um 20 Prozent gegenüber dem

Vorjahr entspricht. Dividendenzahltag ist der 22. Juni 2026.

Von den Aktionär:innen wurden auch Änderungen im Aufsichtsrat der

UNIQA Insurance Group AG beschlossen. Michael Höllerer, derzeitiger

Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG und

Generaldirektor der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien sowie designierter

Vorstandsvorsitzender der Raiffeisen Bank International AG (RBI),

übernimmt das Mandat von Johann Strobl, dem scheidenden

Vorstandsvorsitzenden der RBI. Auf Rechtsanwalt Markus Andréewitch

folgt Personal- und Unternehmensberater Bernhard Breunlich.

Zur Beschlussfassung lagen weiters folgende Unterlagen vor:

- der festgestellte Jahresabschluss der UNIQA Insurance Group AG zum

31. Dezember 2025 sowie der Konzernabschluss

- der Lagebericht und der Konzernlagebericht einschließlich der

konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung

- der konsolidierte Corporate-Governance-Bericht

- der Vorschlag des Vorstands zur Gewinnverwendung sowie der Bericht

des Aufsichtsrats gemäß § 96 AktG

Die Hauptversammlung erteilte Vorstand und Aufsichtsrat die

Entlastung für das Geschäftsjahr 2025. Als Abschlussprüfer und

Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2027 wählte sie die PwC

Wirtschaftsprüfung GmbH. Zudem wurde der Vergütungsbericht für die

Bezüge der Aufsichtsrats- und Vorstandsmitglieder für das

Geschäftsjahr 2025 beschlossen.

Sämtliche Berichte sowie weitere Details zu den

Abstimmungsergebnissen und zur ordentlichen Hauptversammlung finden

Sie unter

https://www.uniqagroup.com/grp/investor-

relations/hauptversammlung.de.html

Fotos der neuen Mitglieder des Aufsichtsrates finden Sie hier.

Rückfragehinweis:

Klaus Kraigher

Pressesprecher

UNIQA Insurance Group AG

Telefon: +43 664 8231997

E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at

Website: https://www.uniqa.at

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