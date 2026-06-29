APA ots news: UNIQA hebt Versicherungsschutz bei Hitze an: Bis zu 2.000 Euro mehr bei Unfall an heißen Tagen

Ab 35 Grad: Hitzestressklausel erhöht bei gedeckten Unfällen

die Versicherungssumme für Unfall- und Heilkosten

Wien (APA-ots) - Haben Kund:innen von UNIQA an einem Hitzetag einen

Unfall, erhalten

sie - sofern der Unfallschaden gemäß den Versicherungsbedingungen

gedeckt ist - bis zu 2.000 Euro mehr. Als Hitzetag gilt ein Tag mit

einer Höchsttemperatur von 35 Grad Celsius oder mehr. Unfalldatum und

Unfallort werden dabei jeweils mit der Postleitzahl und den

Wetterdaten abgeglichen.

Diese Hitzestressklausel ist für Neukund:innen automatisch und

ohne zusätzliche Kosten in der Unfallversicherung von UNIQA (

Unfallschutz, Freizeit & Beruf; alle Verträge mit Unfall- &

Heilkosten) verfügbar. Für bestehende Kund:innen besteht die

Möglichkeit, auf diesen Tarif umzusteigen.

Zwtl.: Zusätzliche finanzielle Unterstützung, wenn sie benötigt wird

" In Österreich spüren wir die Folgen des Klimawandels besonders

stark, der Temperaturanstieg ist hierzulande doppelt so hoch wie im

weltweiten Durchschnitt. Um Gesundheit, Lebensqualität und unseren

Alltag zu schützen, müssen wir alles daransetzen, die Erwärmung zu

bremsen. Zugleich braucht es die aktive Anpassung an die neuen

klimatischen Realitäten ", sagt Peter Humer, Vorstand Kunde & Markt

Österreich bei UNIQA Insurance Group AG.

Zwtl.: Statistiken zeigen: Mehr Unfälle bei Hitze

Hitzetage und Hitzewellen werden Prognosen zufolge weiterhin

zunehmen. Auch der Versicherungsverband Österreich (VVO) bewertet

Hitze als zunehmende Unfallgefahr. Denn hohe Temperaturen belasten

den Körper massiv, die Folge sind schneller auftretende Erschöpfung,

Konzentrationsprobleme und ein dadurch erhöhtes Unfallrisiko. Laut

den Zahlen der Präventionsinstitution KFV haben sich in den

Sommermonaten Juni, Juli und August im vergangenen Jahr knapp 70.000

Menschen bei Freizeitunfällen so schwer verletzt, dass sie im

Krankenhaus behandelt werden mussten. Rund 44 Prozent dieser

Freizeitunfälle passierten beim Sport. Und auch die Abkühlung kann

nicht ungefährlich sein: In Hallen- und Freibädern verunfallen laut

KFV in Österreich pro Jahr rund 4.100 Menschen so schwer, dass sie im

Spital behandelt werden müssen. Aber auch im Straßenverkehr spielt

Hitze eine Rolle. Statistik Austria zu folge kommt es beispielsweise

an Hitzetagen zu 15 Prozent mehr Verkehrsunfällen.

"Die Hitzestressklausel ist ein konkreter und spürbarer Mehrwert

für unsere Kundinnen und Kunden - eine konsequente Weiterentwicklung

unseres Angebots angesichts steigender Temperaturen", erläutert

Humer und ergänzt: "Diese prämienfreie Erhöhung der Unfall- und

Heilkosten sorgt dafür, dass Menschen bei großer Hitze nicht allein

gelassen werden, sondern genau dann zusätzliche finanzielle

Unterstützung erhalten, wenn sie besonders gefordert sind - mit dem

Ziel, Betroffenen eine schnellere Genesung und Erholung zu

ermöglichen".

Zwtl.: Klares Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und Klimazielen

UNIQA verfolgt konsequent ihre Nachhaltigkeitsstrategie und

bekennt sich zu den Zielen des Pariser Abkommens. Als Mitglied der

Green Finance Alliance (GFA) richtet UNIQA ihre Investment- und

Versicherungsportfolios an der Ambition aus, bis 2050 Netto-Null-

Emissionen zu erreichen. Mit dem " Transition-Plan " hat UNIQA einen

Fahrplan definiert, der Maßnahmen in zentralen Geschäftsbereichen

umfasst, unter anderem den Ausstieg aus fossilen Energieträgern -

sowohl in Investitionsportfolios als auch bei der Versicherung von

Geschäftskunden - sowie der systematischen Ausweitung nachhaltiger

Investments, die heute bereits rund 2,5 Milliarden Euro umfassen.

Zwtl.: Das Wichtigste in fünf Punkten

- Plus 2.000 Euro bei Hitze-Unfall: UNIQA erhöht ab 35 Grad Celsius

automatisch die Leistung bei gedeckten Unfällen.

- Keine Mehrkosten für neue Kund:innen: Hitzestressklausel ist fix im

Tarif inkludiert; Umstieg für bestehende Verträge möglich.

- Objektiv geprüft: Hitzetag wird über Postleitzahl, Datum und

offizielle Wetterdaten eindeutig definiert.

- Mehr Risiko bei Hitze - mehr Schutz: Hitzewellen erhöhen

nachweislich das Unfallrisiko - UNIQA reagiert darauf mit

zusätzlicher finanzieller Unterstützung.

Zwtl.: Bildmaterial

Fotos finden Sie hier.

Zwtl.: Q&As:

Bei welchen Produkten ist die Hitzestressklausel inkludiert?

Die Klausel ist Teil der Unfallversicherung "UNIQA Unfallschutz

Freizeit & Beruf". Alle Neukund:innen profitieren daher automatisch

und ohne zusätzliche Kosten von der Hitzestressklausel. Für

bestehende Kund:innen besteht die Möglichkeit, auf diesen Tarif

umzusteigen.

Was genau leistet die Hitzestressklausel?

Wenn ein Unfall an einem Hitzetag passiert, wird die vertraglich

vereinbarte Versicherungssumme für Unfall- und Heilkosten automatisch

um 2.000 Euro erhöht. Voraussetzung ist natürlich, dass der

Unfallschaden gemäß den Versicherungsbedingungen gedeckt ist.

Ist das Feature automatisch im Vertrag inkludiert?

Ja. Für Neukund:innen ist die "Hitzestressklausel" automatisch in den

entsprechenden Verträgen enthalten und verursacht keine zusätzlichen

Kosten - vorausgesetzt, der Unfallschaden ist gemäß den

Versicherungsbedingungen gedeckt. Für bestehende Kund:innen besteht

die Möglichkeit, auf diesen Tarif umzusteigen.

Gilt die Hitzestressklausel nur bei Neuverträgen oder auch bei

bestehenden Verträgen?

Die Hitzestressklausel gilt bei allen neuen Verträgen mit Unfall- und

Heilkosten. Bestehende Kund:innen haben die Möglichkeit, auf dieses

Produkt von UNIQA umzusteigen.

Ab welcher Temperatur gilt ein Hitzetag als Hitzetag?

Ein Tag gilt als Hitzetag, wenn an einem Kalendertag an der

Postleitzahl, an der die versicherte Person den Unfall erlitten hat,

eine Lufttemperatur von 35 Grad Celsius oder mehr gemessen wurde.

Welche Daten werden herangezogen?

Herangezogen werden offizielle und qualifizierte Wetterdaten. Konkret

erfolgt ein Abgleich von Unfalldatum und Unfallort (Postleitzahl) mit

den gemessenen Temperaturen. In der Leistungsprüfung werden unter

anderem Messdaten der UBIMET GmbH verwendet.

Gilt die Hitzestressklausel nur in Österreich?

Ja. Die Regelung greift, wenn der Unfall innerhalb Österreichs an

einem entsprechend definierten Hitzetag passiert.

Seit wann gibt es die Hitzestressklausel?

Die Hitzestressklausel steht neuen Kund:innen der

Unfallversicherung "UNIQA Unfallschutz Freizeit & Beruf" zur

Verfügung. Für bestehende Kund:innen besteht die Möglichkeit, auf

diesen Tarif umzusteigen.

Wie häufig kam die Hitzestressklausel bisher zur Anwendung?

Die Klausel ist noch vergleichsweise neu, die bisherigen

Erfahrungswerte haben daher noch nicht genügend Aussagekraft. Klar

ist aber, dass Hitzetage in Österreich in den letzten Jahren zunehmen

und Prognosen zufolge weiter steigen werden. Vor diesem Hintergrund

haben wir die Klausel bewusst eingeführt: um unseren Kund:innen genau

in solchen Situationen zusätzliche Unterstützung zu bieten -

unabhängig davon, wie oft sie tatsächlich in Anspruch genommen wird.

Wie hoch werden Ihren Schätzungen zufolge die zusätzlichen

Auszahlungen in Summe sein?

Es geht bei dieser Klausel nicht um den finanziellen Effekt für

das Unternehmen, sondern darum, unsere Kund:innen in einer konkreten

Risikosituation besser zu unterstützen. Die zusätzliche Leistung ist

bewusst als ergänzender Schutz bei hoher Hitze gedacht - genau dann,

wenn sie gebraucht wird.

Warum führt UNIQA diese Klausel ein?

Die Klausel ist eine Reaktion auf klimatische Veränderungen und

steigende Temperaturen, die mit einem erhöhten Unfallrisiko verbunden

sein können. Ziel ist es, Kund:innen besser gegen die Folgen von

Hitzestress abzusichern.

Entstehen Kund:innen durch die Hitzestressklausel zusätzliche

Kosten?

Nein. Die zusätzliche Leistung erfolgt prämienfrei und ist ohne

Mehrkosten für Neukund:innen in den Verträgen enthalten.

Weitere Informationen

UNIQA: Hitze-Tipps: So bewahren Sie einen kühlen Kopf - Teil 1

UNIQA: Tipps für einen kühlen Kopf an Sommertagen - Teil 2

Tipps zur Vermeidung von Unfällen in der Freizeit bietet der

Versicherungsverband Österreich (VVO)

Unfallversicherung von UNIQA

UNIQA Transition Plan (pdf)

Rückfragehinweis:

Klaus Kraigher

Pressesprecher

UNIQA Insurance Group AG

Telefon: +43 664 8231997

E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at

Website: https://www.uniqa.at

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