APA ots news: UNIQA hebt Ziele an: Strategie "Growing Impact" übertrifft Erwartungen

Wien (APA-ots) - Update der Ziele 2026 bis 2028:

- Prämienwachstum steigt von 5 auf 6 Prozent jährlich, 4 Prozent in

Österreich und 8 Prozent international

- Konzernergebnis wächst um mindestens 7 Prozent pro Jahr (statt 6

Prozent)

- Combined Ratio netto liegt bei höchstens 93 Prozent

- Stabiler Return on Equity (Eigenkapitalrentabilität) von über 13

Prozent

- Kapitalquote (Solvency II) bis 2028 in einer Bandbreite von 180 bis

230 Prozent

Wien, 27. November 2025 - Bereits zur Jahresmitte hat UNIQA

angesichts der sehr positiven Geschäftsentwicklung die Prognose für

das Ergebnis vor Steuern für das Jahr 2025 auf eine Bandbreite von

490 bis 510 Millionen Euro erhöht. Nun folgt ein weiterer Schritt:

Ein Jahr nach dem Start des Strategieprogramms " UNIQA 3.0 - Growing

Impact 2025-2028 " ziehen die Vorstandsmitglieder bei einem

Kapitalmarkt-Update in Wien und London eine erfreuliche

Zwischenbilanz und setzen sich ambitioniertere Finanzziele.

"Wir sind schneller als geplant und heben nun unsere finanziellen

Ambitionen an. Die starke Performance in Österreich und CEE,

insbesondere im Sachversicherungs- und Gesundheitsgeschäft, sowie

unsere konsequente Kosten- und Kapitaldisziplin machen das möglich.

Unsere strategischen Initiativen greifen - das zeigt sich in

nachhaltig steigenden Prämien, Erträgen und einer robusten

Eigenkapitalrendite", betont Andreas Brandstetter, CEO UNIQA

Insurance Group AG. "UNIQA ist damit ein verlässlicher und noch

attraktiverer Wert für Kundinnen und Kunden, Aktionärinnen und

Aktionären und natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter."

"Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass unsere Strategie wirkt,

sowohl operativ als auch finanziell. Wir wachsen stärker, sind

profitabler und haben unsere Kosten im Griff. Diese solide Basis

erlaubt uns, unsere Ziele nach oben anzupassen und gleichzeitig an

unserer attraktiven, progressiven Dividendenpolitik festzuhalten",

betont Kurt Svoboda, Chief Finance & Risk Officer UNIQA Insurance

Group AG, und führt Details aus : " Das Prämienwachstum soll künftig

im Schnitt 6 Prozent pro Jahr betragen, das Wachstum des Ergebnisses

je Aktie mindestens 7 Prozent, und das Ziel für einen nachhaltigen,

stabilen Return on Equity steigt auf mindestens 13 Prozent. Das alles

bei einer Netto-Combined-Ratio von höchstens 93 Prozent. Unsere

Aktionärinnen und Aktionäre sollen weiterhin direkt vom Erfolg der

UNIQA profitieren. Mit diszipliniertem Kostenmanagement, gezielten

Investitionen und einer starken Kapitalausstattung sind wir bestens

positioniert, um auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld profitabel

zu wachsen und den Unternehmenswert langfristig zu steigern. "

Zwtl.: Verlässliches Standbein Österreich, Chance Ökosystem

Gesundheit

Das Geschäft in Österreich ist ein verlässliches Standbein von

UNIQA - in einem stabilen, reifen Marktumfeld. In sechs von neun

Bundesländern ist UNIQA Marktführer. Das Wachstum wird vor allem von

der Sparte Schaden- und Unfallversicherung getragen. Besonders gut

positioniert ist UNIQA auch in der Gesundheitsversicherung, bei der

das Unternehmen mit einem Marktanteil von rund 44 Prozent Marktführer

ist.

Wie nahezu alle europäischen Länder steht auch Österreich vor der

Herausforderung einer alternden Bevölkerung und eines zunehmenden

Mangels an medizinischem Personal. Damit wächst der Bedarf an

innovativen Lösungen im Gesundheitsbereich in allen Märkten, in denen

UNIQA tätig ist. "Vier von zehn Menschen, die in Österreich eine

private Gesundheitsversicherung besitzen, sind Kundinnen oder Kunden

von UNIQA ", erklärt René Knapp, Vorstand UNIQA Insurance Group AG

und zuständig für Asset Management, Personal Lines, People & Brand,

und ergänzt zu dieser starken Ausgangslage: " Mit einem umfassenden

Ökosystem an Gesundheitsdienstleistungen - das weit über klassische

Versicherungsleistungen hinausgeht - sowie eigener medizinischer

Infrastruktur nutzt UNIQA diese Chancen konsequent. Auch künftig

investieren wir gezielt in den Ausbau dieses Bereichs." Insbesondere

mit der Zweitmarke Mavie wird die dynamische Entwicklung dieses

Marktsegments genutzt. Ausgewählte Services sind bereits heute in

acht CEE-Staaten und in 19 Sprachen verfügbar.

Zwtl.: Wachstumstreiber CEE

Die Märkte in Mittel- und Osteuropa wachsen rund doppelt so

schnell wie die Eurozone . Für die EU-Mitgliedstaaten Mittel-, Ost-

und Südosteuropas wird ein reales BIP-Wachstum von 2,2 Prozent im

Jahr 2025 und 2,6 Prozent im Jahr 2026 erwartet. Dem gegenüber liegt

das Wachstum in der Eurozone bei 0,9 bzw. 1,4 Prozent ( Wiener

Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche ). Trotz dieser

Dynamik liegt die Versicherungsdichte gemessen an den

durchschnittlichen jährlichen Versicherungsprämien pro Kopf noch

deutlich unter dem westeuropäischen Niveau. Der anhaltende

Aufholprozess bietet damit ein attraktives Wachstumspotenzial, von

dem UNIQA überproportional profitiert.

"Zentral- und Osteuropa bleibt der Wachstumsmotor für UNIQA. Wir

sind heute unter den Top 5 in der weltweit am schnellsten wachsenden

Versicherungsregion und wachsen seit Jahren deutlich schneller als

der Markt. Bis 2028 wollen wir dieses Tempo nicht nur halten, sondern

weiter steigern - mit einem klaren Fokus auf Profitabilität,

Skalierung und regionale Diversifikation", sagt Wolfgang Kindl,

Vorstand Kunde & Markt International UNIQA Insurance Group AG.

"Unsere Stärke liegt in der Kombination aus lokaler Expertise und

gruppenweiter Exzellenz. Damit positionieren wir uns als erste Wahl

für Kundinnen, Kunden und Vertrieb. Konkret heißt das, dass wir bis

2028 in der Region CEE auf ein Prämienwachstum von jährlich

mindestens 8 Prozent kommen wollen. Das liegt über dem Durchschnitt

der Gruppe und ist ein Beweis für die nach wie vor starke Dynamik

unserer internationalen Märkte."

