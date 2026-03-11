APA ots news: UNIQA hilft bei der Suche nach Physiotherapeut:innen

Das LARA Partnernetzwerk von UNIQA umfasst ab sofort

Mitglieder von Physio Austria

Wien (APA-ots) - UNIQA und Physio Austria, der Bundesverband der

Physiotherapeut:innen

Österreichs, kooperieren im Rahmen des LARA Partnernetzwerks, um die

Suche nach einer passenden Physiotherapeutin, einem passenden

Physiotherapeuten zu vereinfachen. " Mit unserer Ambition als beste

Service-Dienstleisterin verfolgen wir mit dem LARA Partnernetzwerk

das Ziel, unseren Kundinnen und Kunden die Gesundheitsversorgung so

einfach wie möglich zu gestalten und sie optimal zu betreuen. Dazu

zählt, dass wir Ihnen dabei helfen, Gesundheitsdienstleistende in

Ihrer Nähe zu finden ", so Hans Aubauer, Leiter der

Krankenversicherung bei UNIQA. Seit 2019 wird das LARA

Partnernetzwerk an Gesundheitsdienstleistenden kontinuierlich weiter

ausgebaut.

Nachdem die Datenbank seit Herbst 2025 auch Zahnärzt:innen

umfasst, wurde diese nun auch um Physiotherapeut:innen erweitert:

Seit Jänner 2026 können alle Mitglieder von Physio Austria ihr Profil

und ihre Berufssitze in der Therapeut:innen-Suche von Physio Austria

für die LARA Online-Suche von UNIQA aktivieren. Die Daten aus der

Therapeut:innen-Suche bei Physio Austria werden täglich aktualisiert

und automatisch an LARA weitergeleitet. " Dank der Kooperation mit

Physio Austria können unsere Kund:innen neben

Allgemeinmediziner:innen, Fach- und Zahnärzt:innen nun auch schnell

und unkompliziert Physiotherapeut:innen in ihrer Nähe finden ", zeigt

sich Hans Aubauer erfreut. Die Suche ist sowohl online als auch

direkt über die myUNIQA App möglich.

" Die Kooperation mit UNIQA ist ein wichtiger Schritt, um die

Sichtbarkeit unserer Berufsgruppe weiter zu stärken und Patient:innen

einen noch leichteren Zugang zu qualitativ hochwertiger

physiotherapeutischer Versorgung zu ermöglichen. Durch die Einbindung

unserer Therapeut:innen-Suche in LARA schaffen wir gemeinsam einen

Mehrwert für alle UNIQA Kund:innen, die wohnortnahe

physiotherapeutische Unterstützung benötigen ", unterstreicht

Constance Schlegl, Präsidentin Physio Austria.

Was ist LARA?

Mit LARA, dem UNIQA HealthGuide, erhalten UNIQA Kund:innen einen

schnellen und einfachen Zugang zu medizinischer Versorgung. Durch das

österreichweite Netzwerk an Gesundheitsdienstleistenden werden

Privatpatient:innen optimal durch die österreichische

Gesundheitslandschaft begleitet. In der benutzerfreundlichen Online-

Suche - dem Kern-Service von LARA - sind Gesundheitsdienstleistende

in ganz Österreich gelistet. UNIQA Kund:innen finden einfach und

rasch die für sie passenden Gesundheitsdienstleistenden und buchen im

Idealfall gleich einen Termin online. Bereits rund 500.000 UNIQA

Kund:innen profitieren österreichweit von dem innovativen Ansatz -

und LARA wächst weiter.

UNIQA

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in

ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund

20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen

betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen.

In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die

zweitgrößte Versicherungsgruppe - mehr als 5.000 Mitarbeiter:innen

betreuen 3,7 Millionen Kund:innen. Die ausgeprägte

Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun

Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen.

In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien

und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien,

Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus

zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA

Group.

