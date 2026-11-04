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04.11.2026 09:45:38
APA ots news: UNIQA macht Gesundheitsvorsorge zum Thema des Alltags
Mit der neuen Produktkampagne "Gesundheit versichern? Besser
jetzt." stehen die persönlichen Bedürfnisse der Menschen im
Mittelpunkt.
Wien (APA-ots) - Unter dem Motto "Gesundheit versichern? Besser jetzt."
startet UNIQA
eine österreichweite Produktkampagne zur privaten
Gesundheitsvorsorge. Vorgestellt werden die Leistungen der
Sonderklasse- und Privatarzt-Versicherung sowie ergänzende
Gesundheitsservices. Die Kampagne läuft bis 6. Dezember und ist im
TV, auf digitalen Kanälen, in sozialen Medien sowie im öffentlichen
Raum zu sehen.
" Gesundheit ist eines der Themen, das uns alle unmittelbar
betrifft. Deshalb erzählen wir in unserer neuen Kampagne Situationen,
die viele aus ihrem Alltag kennen. Im Mittelpunkt steht das Angebot,
Menschen dabei zu unterstützen, ihre Gesundheit aktiv und
selbstbestimmt gestalten zu können ", sagt Mario Stadler, Head of
Group Brand & Communications bei der UNIQA Insurance Group AG.
Die Kampagne zeigt, wie private Gesundheitsvorsorge Menschen in
unterschiedlichen Lebenssituationen unterstützen kann. Im Fokus
stehen Leistungen wie die freie Wahl von Ärztinnen bzw. Ärzten, die
Sonderklasse im Krankenhaus und weitere Gesundheitsangebote. Als
Ergänzung zum öffentlichen Gesundheitssystem eröffnet private
Vorsorge zusätzliche Leistungen, Services und Wahlmöglichkeiten rund
um die eigene Gesundheit.
" Der Gedanke hinter,besser jetzt ist einfach:
Gesundheitsvorsorge beginnt nicht erst dann, wenn man sie dringend
braucht. Die Kampagne soll dazu anregen, sich frühzeitig mit den
eigenen Möglichkeiten auseinanderzusetzen und Vorsorge als
selbstverständlichen Teil des Lebens zu sehen ", so Mario Stadler.
Gesundheitsvorsorge ist für UNIQA Teil des Markenversprechens
"gemeinsam besser leben". Die neue Produktkampagne übersetzt diesen
Leitgedanken in das Thema Gesundheit und macht deutlich, wie Menschen
ihre Gesundheitsvorsorge an ihre persönliche Lebenssituation anpassen
können. Mit alltagsnahen Motiven und einer klaren, verständlichen
Sprache macht sie Gesundheitsvorsorge greifbar. Begleitet wird die
Kampagne von einer eigenen Landingpage mit weiterführenden
Informationen zu den Leistungen und Gesundheitsservices von UNIQA.
Im UNIQA Presseportal stehen Sujets der Kampagne zum Download zur
Verfügung.
UNIQA Group
Die UNIQA Group ist eine der führenden
Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich
sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeitende und
exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18
Millionen Kund:innen.
In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent
die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist
UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,
Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien,
Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der
Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.
Rückfragehinweis:
UNIQA Insurance Group AG
Mag. Natascha A. Smole
Telefon: +43 664 88827382
E-Mail: natascha.smole@uniqa.at
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
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