APA ots news: UNIQA macht Sonderklasseversicherung flexibler

Neue Tarifserie ermöglicht individuelle Anpassungen an

unterschiedliche Lebensphasen

Wien (APA-ots) - - Von Sonderklasse Start bis Premium: abgestufte

Tarife für

unterschiedliche Bedürfnisse

- Up- und Downgrades ohne neuerliche Gesundheitsprüfung möglich

- Krankenhausschutz kann an veränderte Lebenssituationen angepasst

werden

Private Gesundheitsvorsorge gewinnt für viele Menschen an Bedeutung,

vier von zehn Österreicher:innen haben bereits eine private

Zusatzversicherung. Gleichzeitig verändern sich die Anforderungen an

den Versicherungsschutz im Laufe des Lebens: Berufseinstieg,

Familiengründung oder der Wunsch nach einem umfassenderen

Gesundheitsschutz in späteren Jahren bringen unterschiedliche

Bedürfnisse mit sich. Mit der neuen Sonderklasse-Tariflandschaft

bietet UNIQA als führende private Gesundheitsversicherung ein

flexibles Versicherungskonzept, das sich an diese Veränderungen

anpassen lässt.

" Die Frage ist nicht, ob sich das Leben verändert, sondern wann.

Wer heute allein lebt, gründet vielleicht morgen eine Familie, andere

möchten ihren Gesundheitsschutz im Laufe der Jahre ausbauen. Mit

unserer neuen Sonderklasseversicherung können Kundinnen und Kunden

auf solche Veränderungen reagieren, ohne wieder bei null anfangen zu

müssen ", sagt Hans Aubauer, Leiter der Krankenversicherung bei der

UNIQA Insurance Group AG.

Krankenhausschutz für unterschiedliche Lebensphasen

Die neue Sonderklasseversicherung von UNIQA richtet sich an

Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen: von jungen Erwachsenen,

die beginnen, auf eigenen Füßen zu stehen und früh vorsorgen möchten

(für 20-Jährige ab rund 30 Euro pro Monat), über Menschen, bei denen

die Familiengründung in den Mittelpunkt rückt und die Anforderungen

an die Gesundheitsvorsorge steigen, bis hin zu jenen, die mitten im

Leben stehen und Wert auf einen umfassenden Krankenhausschutz legen.

Wer früh vorsorgt, schafft zudem eine wichtige Grundlage für die

Zukunft: Da private Krankenversicherungen gesetzlich verpflichtet

sind, bei Vertragsabschluss den Gesundheitszustand zu prüfen,

profitieren junge Menschen häufig von günstigeren Prämien und sichern

sich diese Einstufung langfristig. Dank des flexiblen Umstiegsrechts

kann der Versicherungsschutz später an veränderte Bedürfnisse

angepasst werden, ohne erneut eine Gesundheitsprüfung absolvieren zu

müssen.

Besonders schnell und einfach ist der Abschluss bei den Tarifen

Sonderklasse nach Unfall und Sonderklasse Start: Diese sind für

Einzelpersonen auch direkt online abschließbar - ohne umfangreiche

Gesundheitsprüfung, es müssen nur einige Gesundheitsfragen

beantwortet werden.

Abgestufter Krankenhausschutz von Start bis Premium

Die neuen Sonderklasse-Tarife reichen von Start bis Premium.

Während Start Krankenhausaufenthalte nach Unfällen und bei

definierten schweren Erkrankungen absichert, bieten Optimal und

Optimal Plus Schutz für alle medizinisch notwendigen

Krankenhausaufenthalte mit Selbstbehalt. Premium deckt diese ohne

Selbstbehalt ab.

Unverändert bestehen bleibt die Sonderklasse nach Unfall, die

ausschließlich Krankenhausaufenthalte infolge eines Unfalls

absichert.

Je nach gewähltem Tarif profitieren Versicherte von weiteren

Leistungen. Dazu zählen unter anderem Transportkosten ins

Krankenhaus, Kinderbegleitkosten, Krankenhaus-Tagegeld bei Aufenthalt

in der allgemeinen Gebührenklasse, ärztliche Zweitmeinungen,

Zuschüsse zum Familienzimmer sowie Leistungen wie dem VitalCheck -

einer erweiterten Vorsorgeuntersuchung - oder die stationäre

Mitversicherung von Neugeborenen ab Geburt.

Flexibles Umstiegsrecht als zentraler Vorteil

Ein wesentlicher Vorteil der neuen Sonderklasse-Tarifserie ist

das flexible Umstiegsrecht. Versicherte können ihren Schutz in

festgelegten Intervallen anpassen und dabei sowohl in

leistungsstärkere als auch in günstigere Tarifvarianten wechseln.

Dieser Wechsel erfolgt ohne neuerliche Gesundheitsprüfung und ohne

neue Wartezeiten.

Damit muss die Entscheidung für eine bestimmte Tarifstufe nicht

für immer dieselbe bleiben. Kund:innen können mit einem passenden

Schutz starten und später reagieren, wenn sich ihre Lebenssituation,

ihre Bedürfnisse oder ihre finanziellen Möglichkeiten verändern.

Alle verfügbaren Tarife im Überblick

- Sonderklasse nach Unfall: Bietet Schutz bei Krankenhausaufenthalten

infolge eines Unfalls ohne Selbstbehalt.

- Sonderklasse Start: Sichert Krankenhausaufenthalte nach Unfällen

und bei definierten schweren Erkrankungen ab.

- Sonderklasse Optimal und Optimal Plus: Bieten Schutz für

medizinisch notwendige Krankenhausaufenthalte und unterscheiden sich

insbesondere hinsichtlich der Selbstbehalte.

- Sonderklasse Premium: Bietet Schutz für medizinisch notwendige

Krankenhausaufenthalte ohne Selbstbehalt.

Die wichtigsten Key Facts zusammengefasst:

- UNIQA führt eine neue, flexiblere Sonderklasseversicherung ein. Die

Sonderklasse nach Unfall bleibt weiterhin im Angebot.

- Die neuen Tarife reichen von Sonderklasse Start bis Sonderklasse

Premium und bieten abgestufte Lösungen für unterschiedliche

Bedürfnisse.

- Versicherte können ihren Krankenhausschutz später an veränderte

Lebenssituationen anpassen.

- Up- und Downgrades sind ohne neuerliche Gesundheitsprüfung und ohne

neue Wartezeiten möglich.

- Die neue Tarifstruktur richtet sich an unterschiedliche

Lebensphasen - von Berufseinstieg über Familiengründung bis hin zum

Wunsch nach einem umfassenderen Gesundheitsschutz in späteren Jahren.

- Je nach Tarif umfasst die Versicherung Krankenhausleistungen,

umfassende Vorsorgelösungen sowie familienfreundliche

Zusatzleistungen, wie die Mitversicherung von Neugeborenen ab Geburt

und Zuschüsse zum Familienzimmer.

- Einzelpersonen können die Tarife Sonderklasse nach Unfall und

Sonderklasse Start ohne umfangreiche Gesundheitsprüfung direkt

online abschließen.

Hier finden Sie weitere Informationen zur privaten

Krankenversicherung im Spital.

UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in

ihren beiden Kernmärkten Österreich sowie Zentral- und Osteuropa (CEE

). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen

betreuen in 14 Ländern mehr als 18 Millionen Kund:innen.

In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent

die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist

UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,

Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien,

Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der

Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

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Rückfragehinweis:

UNIQA Insurance Group AG

Mag. Natascha A. Smole

Telefon: +43 664 88827382

E-Mail: natascha.smole@uniqa.at

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