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18.06.2026 10:10:38
APA ots news: UNIQA: Medical Partner Center nun in allen Bundesländern
35 UNIQA Medical Partner Center in ganz Österreich stehen für
kurze Wege und schnelle medizinische Abklärung.
Wien (APA-ots) - Als Marktführerin in der privaten Gesundheitsvorsorge
treibt UNIQA
den Ausbau ihres bundesweiten Gesundheitsnetzwerks konsequent voran:
Ab sofort stehen UNIQA Kund:innen in allen neun Bundesländern UNIQA
Medical Partner Center zur Verfügung. Insgesamt umfasst das Netzwerk
derzeit 35 Medical Partner Center - weitere Standorte sind bereits in
Planung.
" Unser Ziel ist es, unseren rund 1,4 Millionen Kundinnen und
Kunden einen möglichst einfachen, raschen und qualitativ hochwertigen
Zugang zu medizinischer Versorgung zu bieten - unabhängig vom Wohnort
", erklärt René Knapp, Vorstand für Personenversicherung bei der
UNIQA Insurance Group AG. " Mit den UNIQA Medical Partner Centern
bündeln wir umfassende Gesundheitsservices unter einem Dach und
setzen dabei verstärkt auf die Zusammenarbeit mit leistungsstarken
Ärztezentren. "
Umfassende Gesundheitsservices unter einem Dach
In den UNIQA Medical Partner Centern profitieren Kund:innen von
einem breiten Spektrum an medizinischen Leistungen - von Vorsorge
über Diagnostik bis hin zu ambulanter Behandlung. Je nach Standort
zählen dazu unter anderem:
- Akut-Versorgt : Rasche medizinische Erstversorgung außerhalb
üblicher Ordinationszeiten mit kurzen Wartezeiten und
Direktverrechnung
- Ärztliche Versorgung mit raschen Terminen über LARA, dem UNIQA
HealthGuide
- Tagesklinische Behandlungen und ambulante Operationen in
Direktverrechnung
- VitalCheck : Erweiterte Vorsorgeuntersuchungen, z. B. umfassende
Blutanalysen und Ultraschall
- FitnessProfil : Standardisierter sportwissenschaftlicher
Fitnesscheck inklusive FitnessBonus
- VorsorgeProgramme, die auf der staatlichen Vorsorgeuntersuchung
aufbauen
An ausgewählten Standorten ergänzen Leistungen wie Radiologie,
Labor, Physiotherapie oder Heilmassage das Angebot. Ziel ist eine
koordinierte, moderne Versorgung mit möglichst kurzen Wegen für
Patient:innen.
Bundesweit stark verankert
Aktuell stehen UNIQA Kund:innen Medical Partner Center in ganz
Österreich zur Verfügung:
14 in Wien, sechs in Tirol, fünf in Oberösterreich, drei in
Niederösterreich, je zwei in Salzburg und Kärnten sowie je eines in
Vorarlberg, im Burgenland und in der Steiermark.
Beim Ausbau des LARA Partnernetzwerks setzt UNIQA gezielt auf
Ärztezentren, um rasche Termine, einfache Abwicklung und hohe
Versorgungsqualität sicherzustellen.
Starke Versorgung auch für Kinder in Wien
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der medizinischen Versorgung
von Kindern: In Wien stehen bereits sieben Kinderarztzentren als
UNIQA Medical Partner Center zur Verfügung, darunter spezialisierte
Zentren mit erweiterten Öffnungszeiten an Wochenenden und Feiertagen.
Ergänzt wird das Angebot in Wien durch telemedizinische
Erstversorgung für Kinder im Rahmen von Akut-Versorgt.
Mit den UNIQA Medical Partner Centern schafft UNIQA ein
österreichweit verfügbares Gesundheitsangebot, das Prävention,
moderne Medizin und Serviceorientierung vereint - nah an den
Bedürfnissen der Kund:innen und mit klarer Ausrichtung auf Qualität
und Zugänglichkeit.
UNIQA Group
Die UNIQA Group ist eine der führenden
Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich
sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und
exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18
Millionen Kund:innen.
In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent
die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist
UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,
Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien,
Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der
Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.
Rückfragehinweis:
UNIQA Insurance Group AG
Mag. Natascha A. Smole
Telefon: +43 664 88827382
E-Mail: natascha.smole@uniqa.at
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
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