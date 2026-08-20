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20.08.2026 07:38:38
APA ots news: UNIQA mit höherem Ergebnis im ersten Halbjahr 2026
Wien (APA-ots) - - Verrechnete Prämien steigen um 12,0 Prozent auf 4,9
Milliarden Euro
- Combined Ratio netto auf sehr gutem Niveau von 91,6 Prozent
- Ergebnis vor Steuern legt um 10,5 Prozent auf 327 Millionen Euro zu
- Konzernergebnis netto wächst um 11,1 Prozent auf 258 Millionen Euro
- Positiver Ausblick 2026 mit Ergebnis vor Steuern von 540 bis 570
Millionen Euro bestätigt
"Das erste Halbjahr 2026 zeigt, dass wir mit unserer Strategie UNIQA
3.0 - Growing Impact auf Kurs sind. Wir steigern sowohl unser
Ergebnis vor Steuern als auch unser Konzernergebnis erneut deutlich
und wachsen gleichzeitig bei den Prämien mit starken 12 Prozent
profitabel. Diese Kombination aus Kundenfokussierung, Wachstum und
Ertragskraft ist die Grundlage unseres langfristigen Erfolgs", sagt
Andreas Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group AG.
Die Wachstumsperspektiven in Zentral- und Osteuropa bleiben
attraktiv. Die Volkswirtschaften in den CEE-Märkten wachsen weiterhin
dynamischer als in der Eurozone, auch wenn das Marktumfeld durch den
intensiven Wettbewerb anspruchsvoller geworden ist. Damit bleiben die
CEE-Märkte ein wesentlicher Wachstumstreiber der Gruppe. In ihren
internationalen Märkten erzielte UNIQA ein profitables
Prämienwachstum von starken 6,9 Prozent.
Auch das Österreich-Geschäft entwickelte sich im ersten Halbjahr
mit einem Wachstum von 4,2 Prozent sehr erfreulich. Vor allem die
Schaden- und Unfallversicherung zeigte eine hohe Dynamik, das
Firmenkundengeschäft erwies sich erneut als wichtiger
Wachstumstreiber und auch die Gesundheitsversicherung setzte ihren
Wachstumskurs fort.
Zwtl.: Erfolgsfaktor Diversifikation
Insgesamt verzeichnete die UNIQA Gruppe im ersten Halbjahr 2026
ein starkes Prämienwachstum von 12,0 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro.
Das Ergebnis vor Steuern legte um 10,5 Prozent auf 327 Millionen Euro
zu. Das Finanzergebnis verdoppelte sich auf 176 Millionen Euro.
Eine bedeutende Rolle spielte auch das sehr gut verlaufende
Geschäft der Rückversicherung UNIQA Re in Zürich. Die breite
Aufstellung von UNIQA über die Wachstumsmärkte in CEE und den
Heimatmarkt Österreich sowie über die Sach-, Lebens- und
Gesundheitsversicherung hinweg erwies sich erneut als wichtiger
Stabilitätsfaktor.
"Das erste Halbjahr ist operativ stark verlaufen. Es ist uns
gelungen, profitables Wachstum mit einer erfreulichen
Ergebnisentwicklung zu verbinden. Unser stabiles Kerngeschäft, die
besonders gute Performance unserer Kapitalveranlagung und das
Ausbleiben größerer Naturkatastrophen im bisherigen Jahresverlauf
geben uns Rückenwind. Damit sind wir auf einem sehr guten Weg, unser
Ziel von 540 bis 570 Millionen Euro Ergebnis vor Steuern für das
Gesamtjahr 2026 zu erreichen", schließt Brandstetter.
Zwtl.: Signifikante Wachstumsbeiträge in allen Segmenten
Die Schaden- und Unfallversicherung - mit rund zwei Dritteln der
Prämien das größte Segment der Gruppe - verzeichnete ein hohes
Prämienwachstum von 16,2 Prozent auf 3.163 Millionen Euro (1 -
6/2025: 2.723 Millionen Euro).
Wesentlichen Anteil daran hat die Rückversicherungsgesellschaft
UNIQA Re in Zürich, deren externes Geschäftsvolumen im ersten
Halbjahr sehr stark ausfiel.
Bei einer sehr guten technischen Profitabilität mit einer
Combined Ratio netto von 91,6 Prozent (1 - 6/ 2025: 90,5 Prozent)
betrug der Beitrag zum Ergebnis vor Steuern 177 Millionen Euro (1 -
6/ 2025: 183 Millionen Euro).
Auch die Gesundheitsversicherung leistete mit einem Wachstum von
7,9 Prozent auf 875 Millionen Euro (1 - 6/2025: 811 Millionen Euro)
und einem deutlich gestiegenen Ergebnis von 24 Millionen Euro (1 - 6/
2025: 5 Millionen Euro) einen wichtigen Beitrag zur positiven
Entwicklung.
In der Lebensversicherung lagen die verrechneten Prämien
inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Produkte
um 2,6 Prozent höher bei 886 Millionen Euro (1 - 6/2025: 863
Millionen Euro). Zugleich verbesserte sich der Beitrag zum Ergebnis
vor Steuern auf 126 Millionen Euro (1 - 6/ 2025: 108 Millionen Euro).
Die Contractual Service Margin (Vertragliche Servicemarge)
erhöhte sich auf 6.317 Millionen Euro (1. Jänner 2026: 5.879
Millionen Euro). Diese seit IFRS 17 neue Bilanzposition stellt die in
Zukunft erwarteten Gewinne aus Versicherungsverträgen dar.
Das versicherungstechnische Ergebnis von UNIQA sank leicht um 4,9
Prozent auf 360 Millionen Euro (1 - 6/2025: 378 Millionen Euro).
Das Kapitalanlageergebnis verbesserte sich aufgrund der soliden
Performance der internationalen Finanzmärkte deutlich um 46,7 Prozent
auf 587 Millionen Euro (1 - 6/2025: 400 Millionen Euro), das
Finanzergebnis hat sich de facto auf 176 Millionen Euro verdoppelt (1
- 6/2025: 88 Millionen Euro).
Die Earnings per Share erhöhten sich bei einem um 11,1 Prozent
gestiegenen Konzernergebnis von 258 Millionen Euro von 76 auf 84
Cent. Der Return on Equity stieg auf 16,3 Prozent (1 - 6/2025: 15,7
Prozent). Die regulatorische Kapitalquote nach Solvency II blieb
nahezu unverändert auf hohen 271 Prozent (31. Dezember 2025: 275
Prozent).
In diesem Video erläutert Kurt Svoboda, Vorstand für Finanz- und
Risikomanagement bei der UNIQA Insurance Group AG, die aktuellen
Ergebnisse.
Bildmaterial Andreas Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group AG.
Zwtl.: Unternehmensausblick
Für das Geschäftsjahr 2026 liegt der Fokus von UNIQA unverändert
auf starkem Wachstum bei gleichzeitig attraktiven
versicherungstechnischen Margen in den beiden Kernmärkten Österreich
und CEE sowie auf dem schrittweisen, profitablen Ausbau des externen
Rückversicherungsgeschäfts. Die geopolitischen Rahmenbedingungen
bleiben instabil. Gleichzeitig ist mit einer Zunahme wetterbedingter
Schäden zu rechnen. Die Prognose zur künftigen Geschäftsentwicklung
ist daher mit Unsicherheiten verbunden. Vorbehaltlich außergewöhnlich
hoher, negativer Belastungen durch Naturkatastrophen oder
Kapitalmarktverwerfungen bestätigt UNIQA auf Basis des
ausgezeichneten Geschäftsverlaufs im ersten Halbjahr ihren Ausblick
für das gesamte Geschäftsjahr 2026 und erwartet ein Ergebnis vor
Steuern zwischen 540 Millionen und 570 Millionen Euro. Auch an der
Strategie einer Ausschüttungsquote von 50 bis 60 Prozent hält UNIQA
fest. Auf Basis einer jährlich steigenden Dividende je Aktie soll den
Aktionär:innen weiterhin eine progressive und attraktive Beteiligung
am Unternehmenserfolg geboten werden.
Zwtl.: Vorbehalt bei Zukunftsaussagen
Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige
Entwicklung von UNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen
dar, die auf Basis aller zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung
stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde
gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen
Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine
Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden.
Zwtl.:
Zwtl.: UNIQA Group
Die UNIQA Group ist eine der führenden
Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich
sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und
exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18
Millionen Kund:innen.
In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent
die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist
UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,
Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien,
Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der
Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.
Rückfragehinweis:
Klaus Kraigher
Pressesprecher
UNIQA Insurance Group AG
Telefon: +43 664 8231997
E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at
Website: https://www.uniqa.at
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
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