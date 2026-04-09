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09.04.2026 09:44:39
APA ots news: UNIQA: Mit wenigen Klicks zur optimalen Kfz-Versicherung
Mit der neuen digitalen Online-Strecke auf uniqa.at lässt sich
die Kfz-Versicherung jetzt schnell, einfach und vollständig
online abschließen.
Wien (APA-ots) - Mobilität spielt für viele Menschen eine zentrale Rolle
- und mit dem
Start der Frühjahrssaison beginnt in Österreich erneut die Reisezeit.
Rund 7,5 Millionen Fahrzeuge sind hierzulande unterwegs, mehr als
fünf Millionen davon Pkw. Das zeigt, wie wichtig eine Kfz-
Versicherung ist, die optimalen Schutz bietet und sich gleichzeitig
rasch und unkompliziert abschließen lässt.
Ab sofort können Kund:innen ihre Kfz-Versicherung bei UNIQA
erstmals vollständig online berechnen und direkt abschließen sowie
anmelden lassen. Die neue digitale Online-Strecke auf uniqa.at
bietet den gesamten Prozess übersichtlich auf einer Plattform: von
der Berechnung über den Abschluss bis hin zur Zulassung und
Schadensmeldung. Kund:innen erhalten damit einen einfachen und
komfortablen Weg zu ihrer individuellen Kfz-Versicherung.
"Unsere Kundinnen und Kunden erwarten heute einfache, persönliche
und zugleich digitale Services - rund um die Uhr und über alle
Kontaktpunkte hinweg. Mit der neuen Online-Strecke setzen wir einen
weiteren wichtigen Schritt in unserer Omnikanal-Strategie und stärken
unsere digitale Marktpräsenz. Sie zeigt, wie moderne Technologie und
echte Kundennähe Hand in Hand gehen können", betont Peter Humer,
Vorstand Kunde & Markt Österreich bei der UNIQA Insurance Group AG.
In wenigen Minuten zur passenden Versicherung
Die neue Online-Strecke führt Schritt für Schritt durch den
Abschluss. Nach Eingabe der Fahrzeugdaten wählen Kund:innen den
gewünschten Versicherungsumfang und erhalten direkt ihre
Versicherungsbestätigung per E-Mail. "Unsere Kundinnen und Kunden
wünschen sich einen einfachen und schnellen End-to-End-Ablauf.
Deshalb übernimmt UNIQA auf Wunsch auch die komplette Zulassung: Wir
holen die benötigten Unterlagen ab, erledigen den Behördenweg und
bringen Dokumente und Kennzeichen direkt zu unseren Kundinnen und
Kunden. Damit wird der gesamte Weg vom Abschluss bis zur ersten Fahrt
besonders bequem", erklärt David Dlugos, Head of Retail bei der UNIQA
Insurance Group AG. Die UNIQA Kfz-Versicherung ist modular aufgebaut
und lässt sich an unterschiedliche Bedürfnisse anpassen. Online
abschließbar sind sowohl die Kfz-Haftpflicht- als auch die
Kaskoversicherung sowie die Zusatzprodukte Kfz-Unfallversicherung,
Fahrzeug-Rechtsschutzversicherung und Kfz-Lenkerschutzversicherung.
Das Auto PLUS24service ist bei einer Pauschalversicherungssumme von
20 bzw. 30 Mio. Euro automatisch inkludiert.
myUNIQA: Der digitale Begleiter für Kund:innen rund um die Uhr
Über myUNIQA - die zentrale Kunden-App und ein wesentlicher
Baustein der Omnikanal-Strategie von UNIQA - stehen Vertrag, Polizze,
Internationale Versicherungskarte und die Möglichkeit zur
Schadenmeldung jederzeit digital zur Verfügung. So haben Kund:innen
ihre wichtigsten Versicherungsunterlagen immer schnell und bequem zur
Hand.
UNIQA
Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in
ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund
20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen
betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen.
In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die
zweitgrößte Versicherungsgruppe - mehr als 5.000 Mitarbeiter:innen
betreuen 3,7 Millionen Kund:innen. Die ausgeprägte
Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun
Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen.
In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien
und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien,
Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus
zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA
Group.
Rückfragehinweis:
UNIQA Insurance Group AG
Mag. Natascha A. Smole
Telefon: +43 664 88827382
E-Mail: natascha.smole@uniqa.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
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