|
20.11.2026 07:36:38
APA ots news: UNIQA nach drei Quartalen: 18,6 Prozent höheres Ergebnis,...
APA ots news: UNIQA nach drei Quartalen: 18,6 Prozent höheres Ergebnis, Outlook 2026 angehoben
Wien (APA-ots) - - Verrechnete Prämien wachsen um 9,2 Prozent auf 7
Milliarden Euro
- Combined Ratio bei exzellenten 91,0 Prozent
- Ergebnis vor Steuern steigt um 16,9 Prozent auf 495 Millionen Euro
- Konzernergebnis netto wächst um 18,6 Prozent auf 395 Millionen Euro
- Ausblick 2026: Ergebnis vor Steuern auf 590 bis 610 Millionen Euro
angehoben
"Wir wachsen in unseren beiden Kernmärkten Österreich und CEE mit 9,2
Prozent weiterhin stark und entwickeln uns auch bei der
Profitabilität besser als geplant. Hohe Underwriting- und
Kostendisziplin, ein günstiger Schadenverlauf ohne größere
Belastungen aus Naturkatastrophen und ein erfreuliches Finanzergebnis
tragen zu unserer sehr guten operativen Entwicklung bei. Diese
ausgezeichnete Performance nach drei Quartalen ermöglicht es uns, den
Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr 2026 anzuheben", sagt Andreas
Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group AG.
Zwtl.: Wachstumstreiber CEE, starkes Ergebnis in Österreich
Die CEE-Märkte waren mit einem profitablen Prämienwachstum von
7,1 Prozent weiterhin ein wesentlicher Wachstumstreiber der UNIQA
Gruppe. Besonders dynamisch entwickelten sich in den internationalen
Märkten die Gesundheitsversicherung mit einem Prämienplus von 14,0
Prozent, aber auch die Lebensversicherung legte um 10,1 Prozent zu.
Die Region bietet weiterhin überzeugende Wachstumsperspektiven: Die
wirtschaftliche Dynamik in CEE liegt nach wie vor deutlich über jener
der Eurozone.
Dank einer ausgezeichneten Vertriebsleistung verzeichnet UNIQA auch
in Österreich ein profitables Prämienwachstum von 4,3 Prozent. Dieser
positive Trend wird von der Gesundheitsversicherung mit einem Plus
von 7,5 Prozent sowie der positiven Entwicklung in der Schaden- und
Unfallversicherung mit einem Wachstum von 5,0 Prozent getragen.
Auch das Rückversicherungsgeschäft von UNIQA Re in Zürich leistete
wieder einen wesentlichen Beitrag zur positiven Ergebnisentwicklung.
Das Finanzergebnis der Gruppe erhöhte sich um 64,6 Prozent auf 223
Millionen Euro, und das Ergebnis vor Steuern stieg um 16,9 Prozent
auf 495 Millionen Euro.
Zwtl.: Alle Segmente trugen zum Wachstum bei
Die Schaden- und Unfallversicherung - mit rund zwei Dritteln der
Prämien das größte Segment der Gruppe - verzeichnete ein hohes
Prämienwachstum von 11,5 Prozent auf 4.382 Millionen Euro (1-9/2025:
3.930 Millionen Euro). Wesentlichen Anteil daran hat die
Rückversicherungsgesellschaft UNIQA Re in Zürich, deren externes
Geschäft in den ersten drei Quartalen weiterhin stark wuchs. Bei
einer sehr guten technischen Profitabilität mit einer Combined Ratio
netto von 91,0 Prozent (1-9/2025: 91,0 Prozent) betrug der Beitrag
zum Ergebnis vor Steuern 238 Millionen Euro (1-9/2025: 220 Millionen
Euro).
Auch die Gesundheitsversicherung leistete mit einem Wachstum von
8,0 Prozent auf 1.311 Millionen Euro (1-9/2025: 1.213 Millionen Euro)
und einem deutlich gestiegenen Ergebnis von 54 Millionen Euro (1
-9/2025: 38 Millionen Euro) wieder einen wichtigen Beitrag zur
positiven Entwicklung.
In der Lebensversicherung lagen die verrechneten Prämien
inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Produkte
um 3,1 Prozent höher und damit bei 1.307 Millionen Euro (1-9/2025:
1.268 Millionen Euro). Zugleich verbesserte sich der Beitrag zum
Ergebnis vor Steuern auf 203 Millionen Euro (1-9/2025: 165 Millionen
Euro).
Die Contractual Service Margin (Vertragliche Servicemarge)
erhöhte sich per 30. September 2026 auf 6.423 Millionen Euro (31.
Dezember 2025: 5.879 Millionen Euro). Diese seit IFRS 17 neue
Bilanzposition stellt die in Zukunft erwarteten Gewinne aus
Versicherungsverträgen dar. Das versicherungstechnische Ergebnis von
UNIQA stieg um 7,3 Prozent auf 619 Millionen Euro (1-9/2025: 577
Millionen Euro). Das Kapitalanlageergebnis verbesserte sich aufgrund
der soliden Performance der internationalen Finanzmärkte deutlich um
24,7 Prozent auf 739 Millionen Euro (1-9/2025: 592 Millionen Euro),
das Finanzergebnis erhöhte sich sogar um 64,6 Prozent auf 223
Millionen Euro (1-9/2025: 136 Millionen Euro). Die Earnings per Share
erhöhten sich bei einem um 18,6 Prozent gestiegenen Konzernergebnis
von 395 Millionen Euro von 1,09 auf 1,29 Euro. Der Return on Equity
stieg auf 16,6 Prozent (1-9/2025: 14,5 Prozent). Die regulatorische
Kapitalquote nach Solvency II blieb mit 268 Prozent weiterhin auf
einem hohen Niveau (31. Dezember 2025: 275 Prozent).
In diesem Video erläutert Kurt Svoboda, Vorstand für Finanz- und
Risikomanagement bei der UNIQA Insurance Group AG, die aktuellen
Ergebnisse.
Fotos Andreas Brandstetter.
Unternehmensausblick
Aufgrund der ausgezeichneten Entwicklung in den ersten drei
Quartalen hebt UNIQA den Ausblick für 2026 an und erwartet nun ein
Ergebnis vor Steuern von 590 bis 610 Millionen Euro (zuvor 540 bis
570 Millionen Euro). Die angestrebte Ausschüttungsquote von 50 bis 60
Prozent bleibt unverändert. Auf Basis einer jährlich steigenden
Dividende je Aktie soll den Aktionär:innen weiterhin eine progressive
und attraktive Beteiligung am Unternehmenserfolg geboten werden. Das
wirtschaftliche und geopolitische Umfeld sowie mögliche
außergewöhnliche Schadenereignisse bleiben Unsicherheitsfaktoren, die
die künftige Geschäftsentwicklung beeinflussen können.
Vorbehalt bei Zukunftsaussagen
Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige
Entwicklung von UNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen
dar, die auf Basis aller zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung
stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde
gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen
Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine
Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden.
Rückfragehinweis:
Klaus Kraigher
Pressesprecher
UNIQA Insurance Group AG
Telefon: +43 664 8231997
E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at
Website: https://www.uniqa.at
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0007 2026-11-20/07:31
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung dürfte den ATX belasten -- DAX vor rotem Start -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei fällt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt dürfte Startverluste verzeichen. Auch am deutschen Markt zeichnen sich zum Auftakt rote Vorzeichen ab. Asiens Börsen präsentieren sich am Freitag tiefrot.