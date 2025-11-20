APA ots news: UNIQA nach drei Quartalen: Gewinn steigt um 26 Prozent, erhöhter Outlook bestätigt

Wien (APA-ots) - - Verrechnete Prämien um 9,2 Prozent auf 6.411 Millionen

Euro

gewachsen

- Combined Ratio netto auf 91,0 Prozent verbessert

- Ergebnis vor Steuern um 24,4 Prozent auf 423 Millionen Euro erhöht

- Konzernergebnis um 26,1 Prozent auf 333 Millionen Euro gestiegen

- Kapitalquote nach Solvency II von 283 Prozent weiter auf sehr hohem

Niveau

"Auf Basis einer hohen Produktivität im Vertrieb, konsequenter

Kostendisziplin und einer erfreulichen Entwicklung im Schadenbereich

- auch aufgrund des weitgehenden Ausbleibens von Naturkatastrophen -

konnten wir unser Ergebnis weiter deutlich steigern", sagt Andreas

Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group A G. "In Österreich wachsen

wir in allen Sparten, ebenso in Zentral- und Osteuropa, wo unsere

Tochtergesellschaften ihren erfolgreichen Kurs fortsetzen." In Zahlen

gegossen ergibt das ein Prämienplus von soliden fünf Prozent in

Österreich sowie eine anhaltend dynamische Entwicklung von rund zehn

Prozent in CEE. Besonders kräftig ist das Prämienplus im größten

Markt Polen mit 13,8 Prozent, aber auch in Rumänien (+ 17,1 Prozent)

oder in der Ukraine (+ 12,7 Prozent).

Auf Basis dieser sehr guten Entwicklung bestätigt UNIQA den

bereits angehobenen Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr 2025 und

erwartet ein Ergebnis vor Steuern im Bereich von 490 bis 510

Millionen Euro.

Kennzahlen 1 - 9/2025

Die verrechneten Prämien der UNIQA Insurance Group AG inklusive

der Sparanteile der fonds - und der indexgebundenen Lebensversicherung

stiegen in den ersten neun Monaten 2025 im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum um 9,2 Prozent auf 6.411 Millionen Euro (1 -

9/2024: 5.872 Millionen Euro). Deutlich spürbare Wachstumsbeiträge

kamen dabei aus allen Segmenten, allen voran aus der Schaden- und

Unfallversicherung. Auch die Sparten Krankenversicherung und

Lebensversicherung lagen solide im Plus.

Der Versicherungsumsatz - die versicherungstechnischen Erträge

nach IFRS 17 - der UNIQA Group stieg in den ersten drei Quartalen

2025 um 8,4 Prozent auf 5.298 Millionen Euro (1 - 9/2024: 4.888

Millionen Euro), wozu alle Sparten und Segmente beigetragen haben:

Die Schaden- und Unfallversicherung hat um 8,3 Prozent, die

Krankenversicherung um 6,0 Prozent und die Lebensversicherung um 12,9

Prozent zugelegt. In Österreich stieg der Versicherungsumsatz um 5,5

Prozent, in den internationalen Gesellschaften um 11,8 Prozent.

Das versicherungstechnische Ergebnis der UNIQA Group lag bei 577

Millionen Euro (1 - 9/2024: 391 Millionen Euro).

Das Kapitalanlageergebnis blieb in den ersten neun Monaten 2025

mit 592 Millionen Euro trotz anhaltender Schwankungen an den

internationalen Finanzmärkten nur leicht unter dem Vorjahresniveau (1

- 9/2024:619 Millionen Euro). Das Finanzergebnis lag im

Berichtszeitraum bei 136 Millionen Euro (1 - 9/2024: 182 Millionen

Euro).

Das Ergebnis vor Steuern der UNIQA Group verbesserte sich um 24,4

Prozent auf 423 Millionen Euro (1 - 9/2024: 340 Millionen Euro). Das

Konzernergebnis (den Anteilseigner:innen der UNIQA Insurance Group AG

zurechenbarer Anteil des Periodenergebnisses) erhöhte sich um 26,1

Prozent auf 333 Millionen Euro (1 - 9/2024: 264 Millionen Euro).

Die regulatorische Kapitalquote nach Solvency II, die als

Gradmesser für die Kapitalisierung gilt, lag bei UNIQA am Stichtag

30. September 2025 mit 283 Prozent auf sehr hohem Niveau.

Ergebnisse in den Geschäftsbereichen

Schaden- und Unfallversicherung

Die verrechneten Prämien in der Schaden- und Unfallversicherung

wuchsen in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 um 11,4 Prozent

auf 3.930 Millionen Euro (1 - 9/2024: 3.529 Millionen Euro).

Die Netto Combined Ratio (nach Rückversicherung) in der Schaden-

und Unfallversicherung hat sich auf 91,0 Prozent verbessert (1 -

9/2024: 94,4 Prozent). Das ist nicht zuletzt auf den moderaten

Verlauf bei Großschäden und Naturkatastrophen zurückzuführen.

Kranken- und Lebensversicherung

In der Krankenversicherung konnte bei den verrechneten Prämien in

den ersten drei Quartalen 2025 ein Wachstum von 6,2 Prozent auf 1.213

Millionen Euro verzeichnet werden (1 - 9/2024: 1.142 Millionen Euro).

In der Lebensversicherung stiegen im Berichtszeitraum die

verrechneten Prämien inklusive der Sparanteile der fonds- und der

indexgebundenen Lebensversicherung um 5,5 Prozent auf 1.268 Millionen

Euro (1 - 9/2024: 1.201 Millionen Euro), wobei sich insbesondere das

internationale Segment mit einem Anstieg von 9,4 Prozent sehr positiv

entwickelte.

Das Neugeschäft in der Kranken- und Lebensversicherung war in den

ersten neun Monaten 2025 weiterhin auf gutem Niveau. Auf Basis der

Contractual Service Margin betrug die Neugeschäftsmarge 9,4 Prozent

mit einem Neugeschäftswert von 184 Millionen Euro.

Die Contractual Service Margin (Vertragliche Servicemarge) in der

Kranken- und Lebensversicherung erhöhte sich per 30. September 2025

auf 5.863 Millionen Euro (31. Dezember 2024: 5.252 Millionen Euro).

Diese seit IFRS 17 neue Bilanzposition stellt die in Zukunft

erwarteten Gewinne aus Versicherungsverträgen dar.

Ausblick

Im Verlauf des Geschäftsjahres 2025 - dem ersten Jahr unseres

erweiterten Strategieprogramms "UNIQA 3.0 - Growing Impact" - werden

wir unseren Fokus weiterhin auf die Stärkung des

versicherungstechnischen Kerngeschäfts und die Steigerung der

Profitabilität in Österreich sowie auf profitables Wachstum in

unseren CEE-Märkten richten. Wir gehen auch weiterhin von einem über

dem BIP liegenden Prämienwachstum aus.

Aufgrund der bisherigen guten Performance erwarten wir für das

Gesamtjahr 2025 - vorbehaltlich signifikanter negativer Einflüsse aus

Naturkatastrophen und aus Verwerfungen am Kapitalmarkt - ein Ergebnis

vor Steuern im Bereich von 490 Millionen bis 510 Millionen Euro.

Mit einer Zielausschüttungsquote von 50 bis 60 Prozent streben

wir nach wie vor eine progressive und attraktive Erfolgsbeteiligung

für unsere Aktionärinnen und Aktionäre an.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige

Entwicklung von UNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen

dar, die auf Basis aller uns zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung

stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde

gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen

Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine

Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden.

Fotos des UNIQA CEOs Andreas Brandstetter sind auf der

Presseseite des Versicherungsunternehmens zu finden.

In diesem Video erläutert Kurt Svoboda, Vorstand für Finanz- und

Risikomanagement bei der UNIQA Insurance Group AG, die aktuellen

Ergebnisse.

UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in

ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund

20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen

betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. In

Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die

zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA

in 11 Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,

Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien,

Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der

Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

