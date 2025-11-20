|
20.11.2025 07:34:38
APA ots news: UNIQA nach drei Quartalen: Gewinn steigt um 26 Prozent,...
APA ots news: UNIQA nach drei Quartalen: Gewinn steigt um 26 Prozent, erhöhter Outlook bestätigt
Wien (APA-ots) - - Verrechnete Prämien um 9,2 Prozent auf 6.411 Millionen
Euro
gewachsen
- Combined Ratio netto auf 91,0 Prozent verbessert
- Ergebnis vor Steuern um 24,4 Prozent auf 423 Millionen Euro erhöht
- Konzernergebnis um 26,1 Prozent auf 333 Millionen Euro gestiegen
- Kapitalquote nach Solvency II von 283 Prozent weiter auf sehr hohem
Niveau
"Auf Basis einer hohen Produktivität im Vertrieb, konsequenter
Kostendisziplin und einer erfreulichen Entwicklung im Schadenbereich
- auch aufgrund des weitgehenden Ausbleibens von Naturkatastrophen -
konnten wir unser Ergebnis weiter deutlich steigern", sagt Andreas
Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group A G. "In Österreich wachsen
wir in allen Sparten, ebenso in Zentral- und Osteuropa, wo unsere
Tochtergesellschaften ihren erfolgreichen Kurs fortsetzen." In Zahlen
gegossen ergibt das ein Prämienplus von soliden fünf Prozent in
Österreich sowie eine anhaltend dynamische Entwicklung von rund zehn
Prozent in CEE. Besonders kräftig ist das Prämienplus im größten
Markt Polen mit 13,8 Prozent, aber auch in Rumänien (+ 17,1 Prozent)
oder in der Ukraine (+ 12,7 Prozent).
Auf Basis dieser sehr guten Entwicklung bestätigt UNIQA den
bereits angehobenen Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr 2025 und
erwartet ein Ergebnis vor Steuern im Bereich von 490 bis 510
Millionen Euro.
Kennzahlen 1 - 9/2025
Die verrechneten Prämien der UNIQA Insurance Group AG inklusive
der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung
stiegen in den ersten neun Monaten 2025 im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum um 9,2 Prozent auf 6.411 Millionen Euro (1 -
9/2024: 5.872 Millionen Euro). Deutlich spürbare Wachstumsbeiträge
kamen dabei aus allen Segmenten, allen voran aus der Schaden- und
Unfallversicherung. Auch die Sparten Krankenversicherung und
Lebensversicherung lagen solide im Plus.
Der Versicherungsumsatz - die versicherungstechnischen Erträge
nach IFRS 17 - der UNIQA Group stieg in den ersten drei Quartalen
2025 um 8,4 Prozent auf 5.298 Millionen Euro (1 - 9/2024: 4.888
Millionen Euro), wozu alle Sparten und Segmente beigetragen haben:
Die Schaden- und Unfallversicherung hat um 8,3 Prozent, die
Krankenversicherung um 6,0 Prozent und die Lebensversicherung um 12,9
Prozent zugelegt. In Österreich stieg der Versicherungsumsatz um 5,5
Prozent, in den internationalen Gesellschaften um 11,8 Prozent.
Das versicherungstechnische Ergebnis der UNIQA Group lag bei 577
Millionen Euro (1 - 9/2024: 391 Millionen Euro).
Das Kapitalanlageergebnis blieb in den ersten neun Monaten 2025
mit 592 Millionen Euro trotz anhaltender Schwankungen an den
internationalen Finanzmärkten nur leicht unter dem Vorjahresniveau (1
- 9/2024:619 Millionen Euro). Das Finanzergebnis lag im
Berichtszeitraum bei 136 Millionen Euro (1 - 9/2024: 182 Millionen
Euro).
Das Ergebnis vor Steuern der UNIQA Group verbesserte sich um 24,4
Prozent auf 423 Millionen Euro (1 - 9/2024: 340 Millionen Euro). Das
Konzernergebnis (den Anteilseigner:innen der UNIQA Insurance Group AG
zurechenbarer Anteil des Periodenergebnisses) erhöhte sich um 26,1
Prozent auf 333 Millionen Euro (1 - 9/2024: 264 Millionen Euro).
Die regulatorische Kapitalquote nach Solvency II, die als
Gradmesser für die Kapitalisierung gilt, lag bei UNIQA am Stichtag
30. September 2025 mit 283 Prozent auf sehr hohem Niveau.
Ergebnisse in den Geschäftsbereichen
Schaden- und Unfallversicherung
Die verrechneten Prämien in der Schaden- und Unfallversicherung
wuchsen in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 um 11,4 Prozent
auf 3.930 Millionen Euro (1 - 9/2024: 3.529 Millionen Euro).
Die Netto Combined Ratio (nach Rückversicherung) in der Schaden-
und Unfallversicherung hat sich auf 91,0 Prozent verbessert (1 -
9/2024: 94,4 Prozent). Das ist nicht zuletzt auf den moderaten
Verlauf bei Großschäden und Naturkatastrophen zurückzuführen.
Kranken- und Lebensversicherung
In der Krankenversicherung konnte bei den verrechneten Prämien in
den ersten drei Quartalen 2025 ein Wachstum von 6,2 Prozent auf 1.213
Millionen Euro verzeichnet werden (1 - 9/2024: 1.142 Millionen Euro).
In der Lebensversicherung stiegen im Berichtszeitraum die
verrechneten Prämien inklusive der Sparanteile der fonds- und der
indexgebundenen Lebensversicherung um 5,5 Prozent auf 1.268 Millionen
Euro (1 - 9/2024: 1.201 Millionen Euro), wobei sich insbesondere das
internationale Segment mit einem Anstieg von 9,4 Prozent sehr positiv
entwickelte.
Das Neugeschäft in der Kranken- und Lebensversicherung war in den
ersten neun Monaten 2025 weiterhin auf gutem Niveau. Auf Basis der
Contractual Service Margin betrug die Neugeschäftsmarge 9,4 Prozent
mit einem Neugeschäftswert von 184 Millionen Euro.
Die Contractual Service Margin (Vertragliche Servicemarge) in der
Kranken- und Lebensversicherung erhöhte sich per 30. September 2025
auf 5.863 Millionen Euro (31. Dezember 2024: 5.252 Millionen Euro).
Diese seit IFRS 17 neue Bilanzposition stellt die in Zukunft
erwarteten Gewinne aus Versicherungsverträgen dar.
Ausblick
Im Verlauf des Geschäftsjahres 2025 - dem ersten Jahr unseres
erweiterten Strategieprogramms "UNIQA 3.0 - Growing Impact" - werden
wir unseren Fokus weiterhin auf die Stärkung des
versicherungstechnischen Kerngeschäfts und die Steigerung der
Profitabilität in Österreich sowie auf profitables Wachstum in
unseren CEE-Märkten richten. Wir gehen auch weiterhin von einem über
dem BIP liegenden Prämienwachstum aus.
Aufgrund der bisherigen guten Performance erwarten wir für das
Gesamtjahr 2025 - vorbehaltlich signifikanter negativer Einflüsse aus
Naturkatastrophen und aus Verwerfungen am Kapitalmarkt - ein Ergebnis
vor Steuern im Bereich von 490 Millionen bis 510 Millionen Euro.
Mit einer Zielausschüttungsquote von 50 bis 60 Prozent streben
wir nach wie vor eine progressive und attraktive Erfolgsbeteiligung
für unsere Aktionärinnen und Aktionäre an.
Vorbehalt bei Zukunftsaussagen
Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige
Entwicklung von UNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen
dar, die auf Basis aller uns zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung
stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde
gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen
Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine
Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden.
Fotos des UNIQA CEOs Andreas Brandstetter sind auf der
Presseseite des Versicherungsunternehmens zu finden.
In diesem Video erläutert Kurt Svoboda, Vorstand für Finanz- und
Risikomanagement bei der UNIQA Insurance Group AG, die aktuellen
Ergebnisse.
UNIQA Group
Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in
ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund
20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen
betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. In
Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die
zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA
in 11 Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,
Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien,
Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der
Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.
Rückfragehinweis:
Klaus Kraigher
Pressesprecher
UNIQA Insurance Group AG
Telefon: +43 664 8231997
E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at
Website: https://www.uniqa.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0003 2025-11-20/07:29
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- Börsen in Fernost beenden Handel uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.