01.12.2025 12:07:38
APA ots news: UNIQA: Neue Kooperation mit LATIDO stärkt digitales Service...
Durch die Kooperation zwischen UNIQA und LATIDO wächst die
LARA Online-Arztsuche von UNIQA um österreichweit über 2.700
neue Standorte
Wien (APA-ots) - UNIQA setzt den Ausbau ihres LARA Partnernetzwerks fort
und bietet
Kundinnen und Kunden damit noch besseren Zugang zu medizinischer
Versorgung. Durch die neue Kooperation mit LATIDO - dem führenden
digitalen Dienstleister für Wahlärzt:innen in Österreich - wird die
LARA Online-Arztsuche um rund 2.800 zusätzliche Arztstandorte
ergänzt, die eine Online-Terminvereinbarung anbieten.
" Mit unserer Ambition als beste Service-Dienstleisterin
verfolgen wir mit dem LARA-Partnernetzwerk das Ziel, unseren
Kundinnen und Kunden die Gesundheitsversorgung so einfach wie möglich
zu gestalten und sie optimal zu betreuen ", betont Hans Aubauer,
Leiter der Krankenversicherung bei UNIQA. " Ein Kern-Service von
LARA stellt die benutzerfreundliche Online-Arztsuche dar, die LARA
Partnerinnen und Partner in ganz Österreich listet. Durch die
Kooperation mit LATIDO erweitern wir dieses Angebot deutlich und
ermöglichen unseren Kundinnen und Kunden einen noch bequemeren Zugang
zu freien Terminen. "
LATIDO bietet eine webbasierte Ordinationssoftware, die aktuell
bereits in rund 2.800 österreichischen Praxen im Einsatz ist. Ziel
des Unternehmens ist es, Ärzt:innen einen effizienteren Praxisalltag
zu ermöglichen und gleichzeitig moderne digitale Zugänge für
Patient:innen zu schaffen.
" Durch die neue Kooperation mit UNIQA, der österreichischen
Marktführerin in der privaten Krankenversicherung, schaffen wir ein
weiteres attraktives Angebot für unsere Ärztinnen und Ärzte ",
erklärt Stefan Speiser, Geschäftsführer von LATIDO. " Wir freuen uns
sehr, die Nachfrage der UNIQA Versicherten nach Arztterminen direkt
mit dem Terminangebot unserer Ärztinnen und Ärzte zu verbinden - eine
echte Win-win-Situation: Patientinnen und Patienten profitieren von
einfachem Zugang zu medizinischer Versorgung, während unsere
Ärztinnen und Ärzte ihre Reichweite erhöhen und neue Patientinnen und
Patienten gewinnen können. "
Bildunterschrift : Stefan Speiser (l.), Geschäftsführer von
LATIDO und Hans Aubauer, Leiter der Krankenversicherung bei UNIQA,
freuen sich über die Kooperation, die sowohl für Patient:innen als
auch für Wahlärzt:innen ein noch besseres digitales Service im Rahmen
der Terminvereinbarung ermöglicht. Foto: Copyright UNIQA/Richard
Tanzer
UNIQA
Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in
ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund
20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen
betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen.
In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die
zweitgrößte Versicherungsgruppe - mehr als 5.000 Mitarbeiter:innen
betreuen 3,7 Millionen Kund:innen. Die ausgeprägte
Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun
Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen.
In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien
und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien,
Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus
zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA
Group.
