APA ots news: UNIQA: Neue Kooperation mit LATIDO stärkt digitales Service für Patient:innen und Wahlärzt:innen

Durch die Kooperation zwischen UNIQA und LATIDO wächst die

LARA Online-Arztsuche von UNIQA um österreichweit über 2.700

neue Standorte

Wien (APA-ots) - UNIQA setzt den Ausbau ihres LARA Partnernetzwerks fort

und bietet

Kundinnen und Kunden damit noch besseren Zugang zu medizinischer

Versorgung. Durch die neue Kooperation mit LATIDO - dem führenden

digitalen Dienstleister für Wahlärzt:innen in Österreich - wird die

LARA Online-Arztsuche um rund 2.800 zusätzliche Arztstandorte

ergänzt, die eine Online-Terminvereinbarung anbieten.

" Mit unserer Ambition als beste Service-Dienstleisterin

verfolgen wir mit dem LARA-Partnernetzwerk das Ziel, unseren

Kundinnen und Kunden die Gesundheitsversorgung so einfach wie möglich

zu gestalten und sie optimal zu betreuen ", betont Hans Aubauer,

Leiter der Krankenversicherung bei UNIQA. " Ein Kern-Service von

LARA stellt die benutzerfreundliche Online-Arztsuche dar, die LARA

Partnerinnen und Partner in ganz Österreich listet. Durch die

Kooperation mit LATIDO erweitern wir dieses Angebot deutlich und

ermöglichen unseren Kundinnen und Kunden einen noch bequemeren Zugang

zu freien Terminen. "

LATIDO bietet eine webbasierte Ordinationssoftware, die aktuell

bereits in rund 2.800 österreichischen Praxen im Einsatz ist. Ziel

des Unternehmens ist es, Ärzt:innen einen effizienteren Praxisalltag

zu ermöglichen und gleichzeitig moderne digitale Zugänge für

Patient:innen zu schaffen.

" Durch die neue Kooperation mit UNIQA, der österreichischen

Marktführerin in der privaten Krankenversicherung, schaffen wir ein

weiteres attraktives Angebot für unsere Ärztinnen und Ärzte ",

erklärt Stefan Speiser, Geschäftsführer von LATIDO. " Wir freuen uns

sehr, die Nachfrage der UNIQA Versicherten nach Arztterminen direkt

mit dem Terminangebot unserer Ärztinnen und Ärzte zu verbinden - eine

echte Win-win-Situation: Patientinnen und Patienten profitieren von

einfachem Zugang zu medizinischer Versorgung, während unsere

Ärztinnen und Ärzte ihre Reichweite erhöhen und neue Patientinnen und

Patienten gewinnen können. "

Bildunterschrift : Stefan Speiser (l.), Geschäftsführer von

LATIDO und Hans Aubauer, Leiter der Krankenversicherung bei UNIQA,

freuen sich über die Kooperation, die sowohl für Patient:innen als

auch für Wahlärzt:innen ein noch besseres digitales Service im Rahmen

der Terminvereinbarung ermöglicht. Foto: Copyright UNIQA/Richard

Tanzer

UNIQA

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in

ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund

20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen

betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen.

In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die

zweitgrößte Versicherungsgruppe - mehr als 5.000 Mitarbeiter:innen

betreuen 3,7 Millionen Kund:innen. Die ausgeprägte

Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun

Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen.

In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien

und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien,

Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus

zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA

Group.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

UNIQA Insurance Group AG

Mag. Natascha A. Smole

Telefon: +43 664 88827382

E-Mail: natascha.smole@uniqa.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0088 2025-12-01/12:01