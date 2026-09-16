APA ots news: UNIQA Real Estate Management öffnet Investmentplattform für externe Investoren

Wien (APA-ots) - - Neuer Geschäftsbereich richtet sich an internationale

institutionelle Investoren und große Family Offices

- Investments über Fondsvehikel sowie Individualmandate und Club

Deals möglich

- 50 Jahre Immobilienerfahrung und rund drei Milliarden Euro Assets

under Management in Österreich und den CEE-Kernmärkten

Die UNIQA Real Estate Management GmbH (UNIQA Real Estate) erweitert

ihr Geschäftsfeld und bietet künftig auch Immobilien-

Investmentlösungen für externe Investoren an. Mit dem neuen

Geschäftsbereich öffnet das Unternehmen seine Investment- und

Managementplattform, die sich bislang auf das Immobilienportfolio der

UNIQA Group bezog, nun auch für Dritte. Zielkunden sind

internationale institutionelle Investoren und große Family Offices,

zunächst mit einem Schwerpunkt auf Investoren aus Deutschland und

Österreich.

Für externe Investoren sind unterschiedliche Investmentvehikel

vorgesehen. Eine Beteiligung kann über Spezialfonds erfolgen. Darüber

hinaus sind je nach Anforderungen des Investors und

Investmentstrategie auch Individualmandate und Club Deals möglich.

"Mit der Öffnung unserer Plattform für externe Investoren machen wir

eine Immobilienkompetenz zugänglich, die wir über Jahrzehnte in

unseren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa aufgebaut

haben. Institutionelle Investoren erwarten heute nicht nur Zugang zu

attraktiven Immobilien, sondern vor allem ein aktives Management, das

sämtliche Phasen des Lebenszyklus von Immobilien abdeckt und die

Interessen des Investors konsequent in den Mittelpunkt stellt. Genau

diese Erfahrung bringen wir in den neuen Geschäftsbereich ein.

Gleichzeitig können wir die Investmentstrukturen flexibel auf die

jeweiligen Anforderungen unserer Partner zuschneiden ", sagt Thomas

Erdmann, Geschäftsführer der UNIQA Real Estate Management GmbH.

UNIQA Real Estate ist seit 50 Jahren für das Immobilienmanagement der

UNIQA Group verantwortlich. Die Plattform deckt dabei wesentliche

Teile der immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungskette inhouse ab.

Durch aktives Asset- und Portfoliomanagement begleitet das

Unternehmen Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Diese

strategische und operative Managementkompetenz bildet auch die

Grundlage des neuen Drittgeschäfts.

Das von UNIQA Real Estate gemanagte Immobilienportfolio umfasst

mehr als 200 Objekte mit einer Vermietungsfläche von über einer

Million Quadratmetern. Der Schwerpunkt liegt auf den Nutzungsarten

Büro, Handel, Hotel und Wohnen. Geografisch konzentriert sich das

Portfolio auf Österreich sowie Tschechien, Slowakei, Ungarn, Polen

und Rumänien. Zum Bestand zählen Core und Core-Plus-Immobilien, die

von historischen Wiener Gründerzeithäusern bis zu modernen Büro- und

Hotelimmobilien reichen.

Die UNIQA Group zählt zu den führenden Versicherungsgesellschaften in

ihren Kernmärkten Österreich sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Mehr

als 21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen

betreuen in 14 Ländern über 18 Millionen Kund:innen. Die langjährige

Präsenz der UNIQA Group in den CEE-Märkten und ihre tiefe regionale

Verankerung bilden die Grundlage für eine umfassende Markt- und

Managementexpertise, von der künftig auch externe Investor:innen

profitieren können.

Auf der Presse-Seite von UNIQA findet sich ein Foto von Thomas

Erdmann.

Pressekontakt Deutschland

RUECKERCONSULT GmbH

Dr. Kathrin Dräger

Tel.: +49 176 19 28 44 49

Mail: draeger@rueckerconsult.de

Über UNIQA Real Estate

Die UNIQA Real Estate Management GmbH mit Sitz in Wien ist die

Immobilienmanagement-Plattform der UNIQA Group. Das 1976 gegründete

Unternehmen blickt auf 50 Jahre Erfahrung im Real Estate Management

zurück. UNIQA Real Estate bewirtschaftet Immobilien und entwickelt

maßgeschneiderte Strategien für einzelne Objekte und Portfolios.

Durch aktives Asset- und Portfoliomanagement begleitet das

Unternehmen den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie.

Das gemanagte Immobilienportfolio umfasst über 200 Objekte mit über

einer Million Quadratmetern Vermietungsfläche. Der Fokus liegt auf

Nutzungsarten Büro, Handel, Hotel und Wohnen sowie geografisch

insbesondere auf Österreich und den osteuropäischen Kernmärkten

Tschechien, Slowakei, Ungarn und Polen.

www.uniqa-rem.at

Rückfragehinweis:

Klaus Kraigher

Pressesprecher

UNIQA Insurance Group AG

Telefon: +43 664 8231997

E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at

Website: https://www.uniqa.at

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