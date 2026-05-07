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07.05.2026 11:49:38
APA ots news: UNIQA: Recommender-Award für die Marke Raiffeisen Versicherung
Auszeichnung mit dem Gütesiegel für sehr gute
Kundenorientierung
Wien (APA-ots) - Im Rahmen der Verleihung der FMVÖ-Recommender-Awards
2026 am 6. Mai
erhielt UNIQA für ihre Marke Raiffeisen Versicherung das Gütesiegel
für sehr gute Kundenorientierung in der Kategorie "Direkt- und
Spezialversicherungen".
Insgesamt 8.000 Bank- und Versicherungskund:innen bildeten die
Jury des diesjährigen FMVÖ-Recommender-Awards und bestätigten der
Raiffeisen Versicherung eine besonders hohe
Weiterempfehlungsbereitschaft. Die Recommender-Umfrage des Finanz-
Marketing Verbandes Österreich (FMVÖ) fand in diesem Jahr bereits zum
20. Mal statt, die FMVÖ-Recommender-Gala gilt als "Oscar-Verleihung"
der Finanzbranche.
" Ich bin stolz darauf, dass wir in der Kategorie Direkt- und
Spezialversicherungen mit einem Sehr gut ausgezeichnet wurden.
Besonders wertvoll ist für uns, dass dieses Ergebnis auf dem Feedback
unserer Kundinnen und Kunden basiert - es freut mich sehr, dass der
engagierte Einsatz der Beraterinnen und Berater in den Bankfilialen
sowie unsere Produkte, Service- und Leistungsprozesse entlang der
gesamten Kundenreise geschätzt werden. Gemeinsam schaffen wir so die
Basis für vertrauensvolle Kundennähe ", sagt Sabine Pfeffer,
Vorständin Kunde & Markt Bank Österreich bei der UNIQA Insurance
Group AG und verantwortlich für die Marke Raiffeisen Versicherung.
" Ein herzliches Danke an alle Beraterinnen und Berater in den
Raiffeisenbanken und dem gesamten Team der UNIQA und Raiffeisen
Versicherung. Diese Auszeichnung ist Anerkennung für unser
gemeinsames Engagement und zugleich Ansporn, weiterhin jeden Tag
unser Bestes zu geben. "
Über den FMVÖ-Recommender
Der FMVÖ-Recommender wurde im Jahr 2007 vom Finanz-Marketing
Verband Österreich (FMVÖ) ins Leben gerufen. Auf Basis einer
repräsentativen Studie wurden für den diesjährigen FMVÖ-Recommender
im ersten Quartal 2026 rund 8.000 Kund:innen österreichischer Banken
und Versicherungen befragt. Als Erhebungsmethode für den FMVÖ-
Recommender dient der vom US-amerikanischen Unternehmensberater
Frederick F. Reichheld entwickelte Net Promoter Score (NPS), mit dem
die Weiterempfehlungsbereitschaft auf Kund:innenseite gemessen wird.
Bildunterschrift : Erich Mayer, Präsident FMVÖ (l.) und Robert
Sobotka, Vorstandsmitglied FMVÖ und Geschäftsführer Telemark
Marketing gratulieren Sabine Pfeffer, Vorstandsmitglied Kunde & Markt
Bank Österreich bei der UNIQA Insurance Group AG.
Abdruck honorarfrei, ©FMVÖ/Martin Hörmandinger
UNIQA
Die UNIQA Group ist eine der führenden
Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich
sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und
exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18
Millionen Kund:innen.
In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die
zweitgrößte Versicherungsgruppe - mehr als 6.000 Mitarbeiter:innen
betreuen 3,9 Millionen Kund:innen. Die ausgeprägte
Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun
Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen.
In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in elf Märkten vertreten:
Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen,
Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber
hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein
zur UNIQA Group.
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
UNIQA Insurance Group AG
Mag. Natascha A. Smole
Telefon: +43 664 88827382
E-Mail: natascha.smole@uniqa.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0106 2026-05-07/11:42
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