APA ots news: UNIQA: Recommender-Award für die Marke Raiffeisen Versicherung

Auszeichnung mit dem Gütesiegel für sehr gute

Kundenorientierung

Wien (APA-ots) - Im Rahmen der Verleihung der FMVÖ-Recommender-Awards

2026 am 6. Mai

erhielt UNIQA für ihre Marke Raiffeisen Versicherung das Gütesiegel

für sehr gute Kundenorientierung in der Kategorie "Direkt- und

Spezialversicherungen".

Insgesamt 8.000 Bank- und Versicherungskund:innen bildeten die

Jury des diesjährigen FMVÖ-Recommender-Awards und bestätigten der

Raiffeisen Versicherung eine besonders hohe

Weiterempfehlungsbereitschaft. Die Recommender-Umfrage des Finanz-

Marketing Verbandes Österreich (FMVÖ) fand in diesem Jahr bereits zum

20. Mal statt, die FMVÖ-Recommender-Gala gilt als "Oscar-Verleihung"

der Finanzbranche.

" Ich bin stolz darauf, dass wir in der Kategorie Direkt- und

Spezialversicherungen mit einem Sehr gut ausgezeichnet wurden.

Besonders wertvoll ist für uns, dass dieses Ergebnis auf dem Feedback

unserer Kundinnen und Kunden basiert - es freut mich sehr, dass der

engagierte Einsatz der Beraterinnen und Berater in den Bankfilialen

sowie unsere Produkte, Service- und Leistungsprozesse entlang der

gesamten Kundenreise geschätzt werden. Gemeinsam schaffen wir so die

Basis für vertrauensvolle Kundennähe ", sagt Sabine Pfeffer,

Vorständin Kunde & Markt Bank Österreich bei der UNIQA Insurance

Group AG und verantwortlich für die Marke Raiffeisen Versicherung.

" Ein herzliches Danke an alle Beraterinnen und Berater in den

Raiffeisenbanken und dem gesamten Team der UNIQA und Raiffeisen

Versicherung. Diese Auszeichnung ist Anerkennung für unser

gemeinsames Engagement und zugleich Ansporn, weiterhin jeden Tag

unser Bestes zu geben. "

Über den FMVÖ-Recommender

Der FMVÖ-Recommender wurde im Jahr 2007 vom Finanz-Marketing

Verband Österreich (FMVÖ) ins Leben gerufen. Auf Basis einer

repräsentativen Studie wurden für den diesjährigen FMVÖ-Recommender

im ersten Quartal 2026 rund 8.000 Kund:innen österreichischer Banken

und Versicherungen befragt. Als Erhebungsmethode für den FMVÖ-

Recommender dient der vom US-amerikanischen Unternehmensberater

Frederick F. Reichheld entwickelte Net Promoter Score (NPS), mit dem

die Weiterempfehlungsbereitschaft auf Kund:innenseite gemessen wird.

Bildunterschrift : Erich Mayer, Präsident FMVÖ (l.) und Robert

Sobotka, Vorstandsmitglied FMVÖ und Geschäftsführer Telemark

Marketing gratulieren Sabine Pfeffer, Vorstandsmitglied Kunde & Markt

Bank Österreich bei der UNIQA Insurance Group AG.

Abdruck honorarfrei, ©FMVÖ/Martin Hörmandinger

UNIQA

Die UNIQA Group ist eine der führenden

Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich

sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und

exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18

Millionen Kund:innen.

In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die

zweitgrößte Versicherungsgruppe - mehr als 6.000 Mitarbeiter:innen

betreuen 3,9 Millionen Kund:innen. Die ausgeprägte

Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun

Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen.

In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in elf Märkten vertreten:

Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen,

Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber

hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein

zur UNIQA Group.

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sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

UNIQA Insurance Group AG

Mag. Natascha A. Smole

Telefon: +43 664 88827382

E-Mail: natascha.smole@uniqa.at

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