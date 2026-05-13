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13.05.2026 12:49:38
APA ots news: UNIQA: Rückkauf umgesetzt, außerordentlich große Nachfrage...
APA ots news: UNIQA: Rückkauf umgesetzt, außerordentlich große Nachfrage bei Neuemission
Neue nachrangige Tier2Anleihe und frühzeitiger Rückkauf
stärken Kapitalbasis, Flexibilität und Planungssicherheit -
Neue Emission war 5,6fach überzeichnet
Wien (APA-ots) - DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR
VERÖFFENTLICHUNG
ODER WEITERGABE IN DIE ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, NACH ODER INNERHALB VON AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN
BESTIMMT.
Wien, 13. Mai 2026 - Die UNIQA Insurance Group AG hat erfolgreich
eine neue nachrangige Tier-2-Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio.
Euro am europäischen Kapitalmarkt platziert und gleichzeitig den
Rückkauf bestehender Tier-2-Anleihen umgesetzt. Die Ergebnisse des
Rückkaufangebots wurden am 13. Mai 2026 bekannt gegeben. Im Rahmen
des Angebots hat UNIQA Tier-2-Anleihen mit einem Nominalbetrag von
148,5 Mio. Euro zu einem Kaufpreis von 100,750 % zurückgekauft. Nach
dem Settlement am 15. Mai 2026 werden Tier-2-Anleihen im Umfang von
177,8 Mio. Euro weiterhin ausstehend sein.
Mit dieser kombinierten Transaktion stärkt UNIQA ihre
Kapitalbasis, verlängert die Laufzeiten ihrer Finanzierung und erhöht
die langfristige Stabilität sowie die Planbarkeit der regulatorischen
Eigenmittel.
Starkes Vertrauenssignal des Kapitalmarkts
"Das sehr hohe Interesse an unserer neuen nachrangigen Tier 2 Anleihe
ist ein starkes Vertrauenssignal der Investoren in die finanzielle
Stärke und die strategische Ausrichtung von UNIQA. Die Nachfrage
überstieg das angebotene Volumen deutlich. Das zeigt, dass unser
disziplinierter Ansatz im Kapitalmanagement sowie die konsequente
Umsetzung unserer Strategie UNIQA 3.0 - Growing Impact vom
Kapitalmarkt anerkannt werden", sagt Kurt Svoboda, CFO/CRO der
UNIQA Insurance Group AG.
Außerordentlich erfolgreiche Neuemission
Die neue Tier-2-Anleihe mit einer Laufzeit von 20 Jahren und einer
erstmaligen Kündigungsmöglichkeit nach 9,5 Jahren stieß bei
institutionellen Investoren im In- und Ausland auf außerordentlich
großes Interesse und war 5,6-fach überzeichnet. Mit einer fixen
Verzinsung von 4,5 Prozent in den ersten zehn Jahren zählt die
Emission aktuell zu den Top 3 der attraktivsten kündbaren Solvency-II
-Tier-2-Anleihen in Euro, die in den vergangenen vier Jahren im
europäischen Versicherungssektor begeben wurden.
Beste Refinanzierungskonditionen in der Unternehmensgeschichte
UNIQA erzielte mit der Transaktion den engsten jemals vom Konzern
erreichten Anleihe-Spread sowie einen im Branchenvergleich deutlich
niedrigeren Kupon. Diese Konditionen spiegeln die hohe Einschätzung
von UNIQA als verlässlichen Schuldner wider und ermöglichen dem
Unternehmen dauerhaft niedrigere Finanzierungskosten sowie
zusätzlichen finanziellen Handlungsspielraum.
Frühzeitiger Rückkauf stärkt Kapitalstruktur und Solvenz
Parallel zur Neuemission hat UNIQA 45,5 % einer im Jahr 2015
begebenen nachrangigen Tier-2-Anleihe mit einem ausstehenden Volumen
von 326,3 Mio. Euro refinanziert und zurückgeführt. Die Anleihe ist
erstmals im Juli 2026 kündbar und wäre im Jahr 2046 fällig gewesen.
Der Rückkauf ist Teil eines bewusst koordinierten
Refinanzierungsschritts und trägt zur Glättung des Fälligkeitsprofils
bei. Die zurückgekauften Anleihen wiesen Kupons in der Höhe von 6,00
% pa auf. Der Rückkauf erfolgte nahe den aktuellen Marktpreisen und
mit einem Aufschlag auf den Nennbetrag.
Insgesamt wird die Transaktion die Solvency-II-Quote von UNIQA leicht
erhöhen und damit die bereits starke Kapitalposition des Konzerns
weiter stärken. Kurzfristig entsteht durch den Rückkauf ein
einmaliger Aufwand, der vollständig im Geschäftsjahr 2026 verbucht
wird. Der bestehende Ausblick für 2026 bleibt unverändert.
Mehr Flexibilität für Wachstum und strategische Entwicklung
Mit der neuen nachrangigen Tier-2-Anleihe stärkt UNIQA die Stabilität
und Verlässlichkeit ihrer Kapitalbasis weiter. Das frische Kapital
schafft zusätzlichen Spielraum, um organisches und anorganisches
Wachstum in Zentral- und Osteuropa im Rahmen der Strategie "UNIQA 3.0
- Growing Impact" umzusetzen und die AI-Transformation des Konzerns
weiter voranzutreiben. Die Transaktion refinanziert bestehende Tier-2
-Instrumente und hat keinen Einfluss auf die Dividendenpolitik von
UNIQA sowie voraussichtlich keine Auswirkungen auf die Ratings des
Unternehmens.
Nachlese
UNIQA stärkt Kapitalbasis mit frühzeitigem Rückkauf und neuer Tier-2-
Anleihe
Ad hoc 1
UNIQA startet Angebot zum Rückkauf von in 2015 ausgegebenen
nachrangigen (Tier 2) Anleihe und beabsichtigt Begebung einer neuen
EUR 500 Mio. fix zu variabel verzinslichen nachrangigen (Tier 2)
Anleihe
Ad hoc 2
UNIQA Insurance Group AG platziert erfolgreich neue EUR
500.000.000 fix zu variabel verzinsliche nachrangige (Tier 2) Anleihe
S&P
Austria-Based Multiline Insurer UNIQA Insurance Group AG's Proposed
Notes Rated 'BBB+'
Bildmaterial Kurt Svoboda, CFO/CRO der UNIQA Insurance Group AG
UNIQA Group
Die UNIQA Group ist eine der führenden
Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich
sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und
exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18
Millionen Kund:innen.
In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent
die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist
UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,
Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien,
Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der
Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.
Rechtlicher Hinweis/Disclaimer:
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist
kein Angebot zum Verkauf und keine Einladung, Aufforderung oder
Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren sowie keine
Finanzanalyse und keine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder
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dem die Weitergabe oder Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und
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verteilt oder weitergeleitet werden. Ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in den USA findet nicht statt.
Die hierin beschriebene Rückkauftransaktion wurde weder direkt
noch indirekt in den Vereinigten Staaten oder in die Vereinigten
Staaten durchgeführt, weder unter Nutzung des Postwegs noch mittels
anderer Kommunikationsmittel oder -instrumente (einschließlich, aber
nicht beschränkt auf E-Mail, Fax, Telefon und das Internet) des
zwischenstaatlichen oder internationalen Handelsverkehrs oder über
eine nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten. Das
Rückkaufangebot konnte weder über solche Kommunikationsmittel, -
instrumente oder -einrichtungen noch von innerhalb der Vereinigten
Staaten angenommen werden.
Diese Mitteilung ist kein Angebot und keine Einladung oder
Aufforderung an die Öffentlichkeit in Zusammenhang mit einem Angebot
im Sinn der Prospektverordnung (EU) 2017/1129, in der jeweils
gültigen Fassung (die " Prospektverordnun g"). Das Angebot und der
Verkauf der Neuen Anleihe erfolgten aufgrund einer Ausnahme gemäß der
Prospektverordnung von der Verpflichtung, einen Prospekt für Angebote
von Wertpapieren zu erstellen.
Ein Zulassungsprospekt wurde ausschließlich zum Zweck der
Zulassung der Neuen Anleihe zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse
und ist in elektronischer Form auf der Internetseite von UNIQA unter
https://www.uniqagroup.com/grp/investor-relations/debt-
investors.en.html kostenlos zum Download verfügbar sein.
Rückfragehinweis:
Klaus Kraigher
Pressesprecher
UNIQA Insurance Group AG
Telefon: +43 664 8231997
E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at
Website: https://www.uniqa.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0114 2026-05-13/12:44
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