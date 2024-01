APA ots news: UNIQA setzt verstärkt auf Lehrlinge

Die zukunftsträchtige Ausbildung ist geprägt von

Individualität, Flexibilität und Abwechslung

Wien (APA-ots) - Als eine der größten und attraktivsten Arbeitgeberinnen

der Branche bildet UNIQA aktuell rund 100 Lehrlinge aus, wobei

laufend neue Talente für eine Lehre gesucht werden - zusätzlich zur

Lehre für den Außendienst ab Herbst 2024 auch für den Innendienst.

Denn Lehrlinge bergen ein gewichtiges Zukunftspotenzial: Durch die

fundierte, duale Ausbildung können sie nahtlos in den Beruf

einsteigen. Eine Tatsache, die in Zeiten, in denen die

Babyboomer-Generation und mit ihr viel Arbeitskraft und Know-how in

den Ruhestand geht, zunehmend an Bedeutung gewinnt. "Lehrlinge lernen

während ihrer Ausbildung sämtliche Abteilungen in unserem Haus

kennen. Dabei werden sie mit dem nötigen Fachwissen ausgestattet und

gleichzeitig on the job von erfahrenen Mentees trainiert", so Peter

Humer, Vorstand Kunde & Markt Österreich bei der UNIQA Insurance

Group AG, und erklärt weiter: "Unser Ziel ist es, uns zur besten

Dienstleisterin der Branche zu entwickeln. Dabei nehmen unsere

Lehrlinge eine zentrale Rolle ein, sind es doch sie, die unsere 3,7

Millionen Kundinnen und Kunden künftig beraten werden."

Klassische Lehre, Lehre mit Matura oder "Turbo-Lehre": Beste Basis

für Karriere

Die Lehre bei UNIQA ist so flexibel und vielfältig wie die jungen

Menschen selbst: Von der regulären dreijährigen Lehre über Lehre mit

Matura bis hin zur "Turbo-Lehre", bei der Vorerfahrungen angerechnet

werden, ist alles möglich. Was sämtliche Varianten eint, ist ein

abwechslungsreiches Ausbildungsprogramm im Innen- und Außendienst, um

individuelle Talente vertiefen und Expertise aufbauen zu können. Als

international tätiger Konzern mit regionalen Standorten in ganz

Österreich bietet UNIQA vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten und

Karrierechancen. "Von spannenden Aufgaben im Unternehmen über

Führungspositionen bis hin zur Selbstständigkeit als Generalagent:in

- Lehrlinge können aktiv ihre berufliche Zukunft gestalten", betont

Peter Humer.

"Engagement ist keine Einbahnstraße": Spezielle Benefits für

Lehrlinge

"Engagement ist keine Einbahnstraße. Wir wollen die besten

Mitarbeitenden finden und halten - ein wertschätzender Umgang auf

Augenhöhe ist grundlegend und wir bieten ihnen ansprechende

Benefits", lässt Peter Humer wissen. Um die engagiertesten jungen

Talente für sich zu gewinnen, bekommen Lehrlinge bei UNIQA nicht nur

eine top Ausbildung, sie finden auch ein attraktives Arbeitsumfeld

vor, in dem Individualität, Flexibilität und Abwechslung

großgeschrieben werden. Darüber hinaus erhalten sie zahlreiche

Benefits wie beispielsweise ein eigenes UNIQA Lehrlingsnetzwerk,

Prämien für ausgezeichnete Leistungen oder Zuschüsse zum Öffi-Ticket.

UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in

ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund

21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen

betreuen in 18 Ländern über 16 Millionen Kund:innen. In Österreich

ist UNIQA mit einem Marktanteil von über 21 Prozent die zweitgrößte

Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15

Märkten vertreten. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der

Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

