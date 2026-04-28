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28.04.2026 09:43:38
APA ots news: UNIQA: Sicherheit beim EScooterFahren braucht mehr als einen Helm
Die Helmpflicht für unter 16Jährige ist ein wichtiges Signal.
Doch 1.125 Verletzte und über 3.000 Diebstähle zeigen: Erst
Versicherungsschutz macht EScooter wirklich sicher.
Wien (APA-ots) - Mit dem Start in die neue E-Scooter-Saison tritt eine
entscheidende
Änderung im Straßenverkehr in Kraft: Unter 16-Jährige müssen ab 1.
Mai 2026 beim Fahren verpflichtend einen Helm tragen. Tatsächlich
zeigen die Zahlen der vergangenen Monate ein klares und nachdenklich
stimmendes Bild: Im ersten Halbjahr 2025 verletzten sich
österreichweit 1.125 E-Scooter-Fahrer:innen bei
Straßenverkehrsunfällen, zwei Menschen kamen ums Leben. Besonders
auffällig ist der geringe Anteil an Helmträger:innen - nur 7 % der
Verunfallten trugen einen Helm, auch bei Kindern unter 12 Jahren
waren es nur 17 %. Bei den gleichaltrigen Radfahrer:innen waren es 66
%. Am stärksten stiegen die Unfallzahlen in der Altersgruppe der 10-
bis 14-Jährigen: Ihre Zahl hat sich innerhalb eines einzigen Jahres
mehr als verdoppelt (von 123 auf 252). (Quelle: Statistik Austria,
pdf)
"E-Scooter ermöglichen schnelle, flexible Mobilität - aber sie
bringen auch neue Risiken mit sich. Die Zahlen zeigen sehr deutlich,
wie wichtig es ist, diese Risiken ernst zu nehmen und frühzeitig
vorzusorgen. Der Helm ist eine wesentliche Schutzmaßnahme, doch er
allein reicht nicht aus: Nur ein verlässlicher Versicherungsschutz
sorgt dafür, dass gesundheitliche Folgen und finanzielle Risiken
nicht zur Belastung werden", sagt Peter Humer, Vorstand Kunde &
Markt Österreich bei der UNIQA Insurance Group AG.
Zwtl.: Ein Helm schützt den Kopf - die Haftpflichtversicherung für E-
Scooter schützt die Existenz
Wer einen Unfall verursacht, haftet in Österreich grundsätzlich
persönlich - und zwar unbegrenzt. Das bedeutet: Reparaturen,
Schmerzengeld oder medizinische Behandlungskosten von Dritten können
sich sehr rasch summieren. " Nicht nur E-Scooter-Fahrerinnen und -
Fahrer unterschätzen oft, wie schnell und wie schwerwiegend ein
kleiner Moment der Unaufmerksamkeit sein kann. Eine entsprechende
Haftpflichtversicherung ist daher ein zentrales Sicherheitsnetz, das
vor existenzbedrohenden Forderungen schützt", betont Humer. Den
erforderlichen Schutz bietet die UNIQA E-Scooter Versicherung (für
"schwache einspurige E-Fahrzeuge ohne Zulassung"), die ergänzend zur
Haftpflichtversicherung für E-Scooter auf Teil- oder Vollkasko
erweitert werden kann.
Zwtl.: In einem Jahr rund 3.000 E-Scooter gestohlen
Parallel zu den steigenden Unfallzahlen wächst auch das Risiko,
dass der eigene E-Scooter abhandenkommt. Die jüngsten Daten des
Bundeskriminalamts zeigen: In einem Jahr wurden österreichweit ganze
3.233 Eigentumsdelikte im Zusammenhang mit E-Scootern registriert.
Mehr als 1.500 davon waren einfache Diebstähle, weitere knapp 1.500
ereigneten sich trotz Sicherung oder in versperrten Räumen. Hinzu
kommen fast 100 Fälle von Sachbeschädigung. (Quelle:
Bundesministerium für Inneres & KFV, pdf)
Zum Schutz des E-Scooters selbst bietet UNIQA eine Teil- sowie
Vollkaskoversicherung an. Beide Kasko-Varianten umfassen Leistungen
bei Diebstahl und Raub des versicherten Gefährts. Diese Versicherung
für E-Scooter kann bei UNIQA online in wenigen Schritten
abgeschlossen werden.
Zwtl.: Unfallversicherung schützt dort, wo die gesetzliche Deckung
endet
Doch auch der Schutz der eigenen Person ist entscheidend. Viele E
-Scooter-Unfälle passieren ohne Fremdbeteiligung - Stürze über
Bordsteinkanten, rutschige Fahrbahnen oder Fehleinschätzungen von
Geschwindigkeit und Bremsweg. Da der E-Scooter rechtlich als
"Trendsportgerät" eingestuft wird, gelten solche Unfälle - selbst am
Arbeitsweg - als Freizeitunfälle. Die gesetzliche Krankenversicherung
übernimmt in solchen Fällen ausschließlich die Erstversorgung: Für
Reha, Therapien, oder langfristige gesundheitliche Folgen gibt es
keine Leistungen. Eine private Unfallversicherung von UNIQA schließt
diese Lücke: Sie unterstützt bei Verletzungen, bietet Einmalzahlungen
oder Rentenleistungen bei Dauerschäden und übernimmt Therapie- und
Rehabilitationskosten.
Übersicht UNIQA Unfallversicherung
Unfallversicherung: einfach online abschließen
Bildmaterial von Peter Humer, Vorstand Kunde & Markt Österreich
bei der UNIQA Insurance Group AG, ist auf der Presse-Webseite
vorhanden.
Zwtl.: Q&As
Zwtl.: Haftpflichtversicherung für E-Scooter
Bin ich als E - Scooter - Fahrer:in in Österreich automatisch
versichert?
Nein. Wer mit einem E-Scooter einen Unfall verursacht, haftet
grundsätzlich persönlich und unbegrenzt. Ohne E-Scooter
Haftpflichtversicherung müssen Schadenersatz, Reparaturen oder
Schmerzengeld aus eigener Tasche bezahlt werden.
Warum ist eine Haftpflichtversicherung für E - Scooter besonders
wichtig?
Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit kann schwere Personen-
oder Sachschäden verursachen. Die daraus entstehenden Kosten können
schnell existenzbedrohend werden. Die E-Scooter-
Haftpflichtversicherung schützt vor diesen finanziellen Risiken.
Welche Schäden deckt die UNIQA E - Scooter Versicherung ab?
Detaillierte Infos unter: Fahrrad-Ebike-Versicherung
Zwtl.:
Unfallversicherung & Personenschutz
Warum reicht die gesetzliche Krankenversicherung bei E-Scooter-
Unfällen oft nicht aus?
E-Scooter gelten rechtlich als Trendsportgeräte. Unfälle - auch am
Arbeitsweg - werden daher als Freizeitunfälle eingestuft. Die
gesetzliche Krankenversicherung übernimmt nur die Erstversorgung,
nicht aber Reha-Kosten und Therapien.
Was leistet eine private Unfallversicherung bei E-Scooter-
Unfällen?
Eine private Unfallversicherung unterstützt je nach gewähltem
Versicherungsschutz, bei Verletzungen mit Einmalzahlungen oder Renten
bei Dauerschäden und übernimmt Kosten für Therapie und Rehabilitation
Sind auch Unfälle ohne Fremdbeteiligung versichert?
Ja. Gerade Stürze ohne Beteiligung Dritter - etwa durch Bordsteine,
rutschige Fahrbahnen oder Bremsfehler - sind ein typisches Risiko
beim E-Scooter-Fahren und werden von der privaten Unfallversicherung
abgedeckt.
Gilt der Versicherungsschutz auch im Ausland?
Ja; 24/7 und weltweit. Dieser Schutz ist vor allem auf Reisen sehr
relevant.
Zwtl.: Diebstahl & Sachschäden
Wie hoch ist das Diebstahlrisiko bei E-Scootern in Österreich?
Sehr hoch. Im Jahr 2023 wurden österreichweit 3.233 Eigentumsdelikte
im Zusammenhang mit E-Scootern registriert, darunter mehr als 1.500
einfache Diebstähle sowie zahlreiche Fälle trotz Sicherung oder aus
versperrten Räumen.
Wie aufwendig ist der Abschluss einer E-Scooter-Versicherung?
Die UNIQA E-Scooter Versicherung kann online in wenigen Schritten
abgeschlossen werden.
Quellen Zahlen & Statistiken
Statistik Austria Pressemitteilung " Erneut mehr verunglückte E-
Scooter-Fahrer:innen " (pdf)
Bundesministerium für Inneres & KFV Presseinformation " Mehr als
3.000 E-Scooter gestohlen " (pdf)
Rückfragehinweis:
Klaus Kraigher
Pressesprecher
UNIQA Insurance Group AG
Telefon: +43 664 8231997
E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at
Website: https://www.uniqa.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0043 2026-04-28/09:39
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