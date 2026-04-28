APA ots news: UNIQA: Sicherheit beim EScooterFahren braucht mehr als einen Helm

Die Helmpflicht für unter 16Jährige ist ein wichtiges Signal.

Doch 1.125 Verletzte und über 3.000 Diebstähle zeigen: Erst

Versicherungsschutz macht EScooter wirklich sicher.

Wien (APA-ots) - Mit dem Start in die neue E-Scooter-Saison tritt eine

entscheidende

Änderung im Straßenverkehr in Kraft: Unter 16-Jährige müssen ab 1.

Mai 2026 beim Fahren verpflichtend einen Helm tragen. Tatsächlich

zeigen die Zahlen der vergangenen Monate ein klares und nachdenklich

stimmendes Bild: Im ersten Halbjahr 2025 verletzten sich

österreichweit 1.125 E-Scooter-Fahrer:innen bei

Straßenverkehrsunfällen, zwei Menschen kamen ums Leben. Besonders

auffällig ist der geringe Anteil an Helmträger:innen - nur 7 % der

Verunfallten trugen einen Helm, auch bei Kindern unter 12 Jahren

waren es nur 17 %. Bei den gleichaltrigen Radfahrer:innen waren es 66

%. Am stärksten stiegen die Unfallzahlen in der Altersgruppe der 10-

bis 14-Jährigen: Ihre Zahl hat sich innerhalb eines einzigen Jahres

mehr als verdoppelt (von 123 auf 252). (Quelle: Statistik Austria,

pdf)

"E-Scooter ermöglichen schnelle, flexible Mobilität - aber sie

bringen auch neue Risiken mit sich. Die Zahlen zeigen sehr deutlich,

wie wichtig es ist, diese Risiken ernst zu nehmen und frühzeitig

vorzusorgen. Der Helm ist eine wesentliche Schutzmaßnahme, doch er

allein reicht nicht aus: Nur ein verlässlicher Versicherungsschutz

sorgt dafür, dass gesundheitliche Folgen und finanzielle Risiken

nicht zur Belastung werden", sagt Peter Humer, Vorstand Kunde &

Markt Österreich bei der UNIQA Insurance Group AG.

Zwtl.: Ein Helm schützt den Kopf - die Haftpflichtversicherung für E-

Scooter schützt die Existenz

Wer einen Unfall verursacht, haftet in Österreich grundsätzlich

persönlich - und zwar unbegrenzt. Das bedeutet: Reparaturen,

Schmerzengeld oder medizinische Behandlungskosten von Dritten können

sich sehr rasch summieren. " Nicht nur E-Scooter-Fahrerinnen und -

Fahrer unterschätzen oft, wie schnell und wie schwerwiegend ein

kleiner Moment der Unaufmerksamkeit sein kann. Eine entsprechende

Haftpflichtversicherung ist daher ein zentrales Sicherheitsnetz, das

vor existenzbedrohenden Forderungen schützt", betont Humer. Den

erforderlichen Schutz bietet die UNIQA E-Scooter Versicherung (für

"schwache einspurige E-Fahrzeuge ohne Zulassung"), die ergänzend zur

Haftpflichtversicherung für E-Scooter auf Teil- oder Vollkasko

erweitert werden kann.

Zwtl.: In einem Jahr rund 3.000 E-Scooter gestohlen

Parallel zu den steigenden Unfallzahlen wächst auch das Risiko,

dass der eigene E-Scooter abhandenkommt. Die jüngsten Daten des

Bundeskriminalamts zeigen: In einem Jahr wurden österreichweit ganze

3.233 Eigentumsdelikte im Zusammenhang mit E-Scootern registriert.

Mehr als 1.500 davon waren einfache Diebstähle, weitere knapp 1.500

ereigneten sich trotz Sicherung oder in versperrten Räumen. Hinzu

kommen fast 100 Fälle von Sachbeschädigung. (Quelle:

Bundesministerium für Inneres & KFV, pdf)

Zum Schutz des E-Scooters selbst bietet UNIQA eine Teil- sowie

Vollkaskoversicherung an. Beide Kasko-Varianten umfassen Leistungen

bei Diebstahl und Raub des versicherten Gefährts. Diese Versicherung

für E-Scooter kann bei UNIQA online in wenigen Schritten

abgeschlossen werden.

Zwtl.: Unfallversicherung schützt dort, wo die gesetzliche Deckung

endet

Doch auch der Schutz der eigenen Person ist entscheidend. Viele E

-Scooter-Unfälle passieren ohne Fremdbeteiligung - Stürze über

Bordsteinkanten, rutschige Fahrbahnen oder Fehleinschätzungen von

Geschwindigkeit und Bremsweg. Da der E-Scooter rechtlich als

"Trendsportgerät" eingestuft wird, gelten solche Unfälle - selbst am

Arbeitsweg - als Freizeitunfälle. Die gesetzliche Krankenversicherung

übernimmt in solchen Fällen ausschließlich die Erstversorgung: Für

Reha, Therapien, oder langfristige gesundheitliche Folgen gibt es

keine Leistungen. Eine private Unfallversicherung von UNIQA schließt

diese Lücke: Sie unterstützt bei Verletzungen, bietet Einmalzahlungen

oder Rentenleistungen bei Dauerschäden und übernimmt Therapie- und

Rehabilitationskosten.

Übersicht UNIQA Unfallversicherung

Unfallversicherung: einfach online abschließen

Bildmaterial von Peter Humer, Vorstand Kunde & Markt Österreich

bei der UNIQA Insurance Group AG, ist auf der Presse-Webseite

vorhanden.

Zwtl.: Q&As

Zwtl.: Haftpflichtversicherung für E-Scooter

Bin ich als E - Scooter - Fahrer:in in Österreich automatisch

versichert?

Nein. Wer mit einem E-Scooter einen Unfall verursacht, haftet

grundsätzlich persönlich und unbegrenzt. Ohne E-Scooter

Haftpflichtversicherung müssen Schadenersatz, Reparaturen oder

Schmerzengeld aus eigener Tasche bezahlt werden.

Warum ist eine Haftpflichtversicherung für E - Scooter besonders

wichtig?

Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit kann schwere Personen-

oder Sachschäden verursachen. Die daraus entstehenden Kosten können

schnell existenzbedrohend werden. Die E-Scooter-

Haftpflichtversicherung schützt vor diesen finanziellen Risiken.

Welche Schäden deckt die UNIQA E - Scooter Versicherung ab?

Detaillierte Infos unter: Fahrrad-Ebike-Versicherung

Zwtl.:

Unfallversicherung & Personenschutz

Warum reicht die gesetzliche Krankenversicherung bei E-Scooter-

Unfällen oft nicht aus?

E-Scooter gelten rechtlich als Trendsportgeräte. Unfälle - auch am

Arbeitsweg - werden daher als Freizeitunfälle eingestuft. Die

gesetzliche Krankenversicherung übernimmt nur die Erstversorgung,

nicht aber Reha-Kosten und Therapien.

Was leistet eine private Unfallversicherung bei E-Scooter-

Unfällen?

Eine private Unfallversicherung unterstützt je nach gewähltem

Versicherungsschutz, bei Verletzungen mit Einmalzahlungen oder Renten

bei Dauerschäden und übernimmt Kosten für Therapie und Rehabilitation

Sind auch Unfälle ohne Fremdbeteiligung versichert?

Ja. Gerade Stürze ohne Beteiligung Dritter - etwa durch Bordsteine,

rutschige Fahrbahnen oder Bremsfehler - sind ein typisches Risiko

beim E-Scooter-Fahren und werden von der privaten Unfallversicherung

abgedeckt.

Gilt der Versicherungsschutz auch im Ausland?

Ja; 24/7 und weltweit. Dieser Schutz ist vor allem auf Reisen sehr

relevant.

Zwtl.: Diebstahl & Sachschäden

Wie hoch ist das Diebstahlrisiko bei E-Scootern in Österreich?

Sehr hoch. Im Jahr 2023 wurden österreichweit 3.233 Eigentumsdelikte

im Zusammenhang mit E-Scootern registriert, darunter mehr als 1.500

einfache Diebstähle sowie zahlreiche Fälle trotz Sicherung oder aus

versperrten Räumen.

Wie aufwendig ist der Abschluss einer E-Scooter-Versicherung?

Die UNIQA E-Scooter Versicherung kann online in wenigen Schritten

abgeschlossen werden.

Quellen Zahlen & Statistiken

Statistik Austria Pressemitteilung " Erneut mehr verunglückte E-

Scooter-Fahrer:innen " (pdf)

Bundesministerium für Inneres & KFV Presseinformation " Mehr als

3.000 E-Scooter gestohlen " (pdf)

Rückfragehinweis:

Klaus Kraigher

Pressesprecher

UNIQA Insurance Group AG

Telefon: +43 664 8231997

E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at

Website: https://www.uniqa.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom

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