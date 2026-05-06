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06.05.2026 18:08:38
APA ots news: UNIQA stärkt Kapitalbasis mit frühzeitigem Rückkauf und neuer...
APA ots news: UNIQA stärkt Kapitalbasis mit frühzeitigem Rückkauf und neuer Tier-2-Anleihe
Vorausschauendes, diszipliniertes Kapitalmanagement im
Einklang mit der Strategie "UNIQA 3.0 - Growing Impact"
Wien (APA-ots) - DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR
VERÖFFENTLICHUNG
ODER WEITERGABE IN DIE ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, NACH ODER INNERHALB VON AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN
BESTIMMT.
Wien, 6. Mai 2026 - UNIQA Insurance Group AG setzt einen weiteren
gezielten Schritt in ihrem vorausschauenden Kapitalmanagement. Der
Konzern startete am 5. Mai 2026 ein Rückkaufangebot (Tender Offer)
für eine 2015 begebene nachrangige Tier-2-Anleihe und hat
gleichzeitig erfolgreich eine neue Tier-2-Benchmarkanleihe mit einem
Volumen von 500 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe
wurde bei institutionellen Investoren in Österreich und international
erfolgreich platziert und unterstreicht die starke Nachfrage nach
nachrangigem Kapital von UNIQA. Der Ausgabepreis wurde mit 99,369
Prozent des Nennbetrags festgelegt. Die Neue Anleihe wird in den
ersten zehn Jahren mit einem festen Zinssatz von 4,5% per annum und
danach mit einem variablen Zinssatz auf Basis des 3-Monats-EURIBOR (
oder dem jeweiligen Ersatz-Referenzzinssatz) zuzüglich einer Marge (
einschließlich eines Step-ups von 100 Basispunkten) verzinst. Die
Transaktion trägt zur Stabilität, Planbarkeit und regulatorischen
Qualität der Kapitalbasis von UNIQA bei.
Proaktiv handeln, Stabilität sichern: UNIQA setzt auf frühzeitige
Refinanzierung
Der Rückkauf bezieht sich auf einen ausstehenden Nominalbetrag
von 326,3 Mio. Euro einer ursprünglich 500 Mio. Euro umfassenden
nachrangigen Fixed-to-Floating-Rate-Tier-2-Anleihe mit Endfälligkeit
2046 und erfolgt vor dem ersten Emittenten-Kündigungstermin am 27.
Juli 2026. UNIQA nutzt damit bewusst ein günstiges Marktfenster, um
bestehendes Tier-2-Kapital frühzeitig und kontrolliert zu
refinanzieren und sich unabhängig von kurzfristigen Marktbewegungen
oder erhöhtem Refinanzierungsdruck aufzustellen.
"Diese Transaktion ist ein weiterer konsequenter Schritt in
unserem disziplinierten Kapitalmanagement im Rahmen von UNIQA 3.0 -
Growing Impact. Indem wir den Rückkauf noch vor dem ersten
Kündigungstermin umsetzen und gleichzeitig eine neue Tier-2-
Benchmarkanleihe begeben, behalten wir die volle Kontrolle über den
Zeitpunkt der Refinanzierung. Zugleich ermöglichen wir bestehenden
Investoren, frei werdende Liquidität ohne Unterbrechung in eine neue
UNIQA Anleihe zu investieren", sagt Kurt Svoboda, CFO/CRO der UNIQA
Insurance Group AG. "Dass wir unsere Strategie schneller als geplant
umsetzen - getragen von hoher Profitabilität und einer starken
Kapitalbasis -, erlaubt es uns, proaktiv zu handeln und unsere
Kapitalallokation konsequent an unseren strategischen Zielen
auszurichten."
Stärkung der Kapitalbasis und Unterstützung des künftigen
Wachstums
Der Rückkauf der bestehenden Anleihe ist an den erfolgreichen
Abschluss der Neuemission gekoppelt. Insgesamt wird die Transaktion
die Solvency-II-Quote von UNIQA leicht erhöhen und damit die bereits
starke Kapitalposition des Konzerns weiter stärken.
Kurzfristig entsteht ein einmaliger Aufwand durch den Rückkauf
über Par, der vollständig im Geschäftsjahr 2026 verbucht wird. Der
bestehende Ausblick für 2026 bleibt unverändert.
Die finalen Ergebnisse des Rückkaufangebots werden kurz nach Ende
der Angebotsfrist am 13. Mai 2026 erwartet.
Mit der neuen Tier-2-Anleihe stärkt UNIQA die Stabilität und
Verlässlichkeit ihrer Kapitalbasis weiter. Die Transaktion
refinanziert bestehende Tier-2-Instrumente - einschließlich des
Rückkaufs - und verschafft zusätzliche finanzielle Flexibilität für
allgemeine Unternehmenszwecke sowie für die langfristige strategische
Entwicklung und Wachstumsambitionen der UNIQA Group.
Die Transaktion hat keinen Einfluss auf die Dividendenpolitik von
UNIQA und wird voraussichtlich keine Auswirkungen auf die Ratings des
Konzerns haben.
Klares Signal an Investoren und Ratingagenturen
Mit der Transaktion unterstreicht UNIQA ihren Anspruch auf
aktives Kapitalmanagement. Frühzeitige Refinanzierungen gelten im
Kapitalmarkt als Zeichen finanzieller Stärke und strategischer
Weitsicht - insbesondere in einem Umfeld geopolitischer
Unsicherheiten und volatiler Finanzmärkte.
Auch von externer Seite wird der eingeschlagene Kurs bestätigt:
In ihrer begleitenden Presseinformation hebt Standard & Poors das
vorausschauende Kapitalmanagement von UNIQA sowie die robuste
Kapitalausstattung des Konzerns hervor. Die Ratingagentur verweist
darauf, dass die frühzeitige und kontrollierte Refinanzierung von
Kapitalinstrumenten die finanzielle Flexibilität stärkt und zur
langfristigen Stabilität der Kapitalbasis beiträgt - insbesondere in
einem von Unsicherheiten geprägten Marktumfeld.
Handeln aus einer Position der Stärke: Konsequente Umsetzung der
Strategie "UNIQA 3.0 - Growing Impact"
Die Transaktion ist vollständig in die Konzernstrategie UNIQA 3.0
- Growing Impact eingebettet. "Nach einem Geschäftsjahr 2025 mit
Rekordergebnissen, einer starken Solvenzquote und deutlich
übertroffenen strategischen Zielwerten können wir als UNIQA aus einer
Position der Stärke handeln", sagt Svoboda. "Wir optimieren unsere
Kapitalbasis genau dann, wenn es strategisch sinnvoll ist -
vorausschauend, diszipliniert und im Einklang mit unserer
nachhaltigen Wachstums- und Dividendenstrategie."
Überblick Ah hoc und Presseinformationen:
Ad hoc 1
UNIQA startet Angebot zum Rückkauf von in 2015 ausgegebenen
nachrangigen (Tier 2) Anleihe und beabsichtigt Begebung einer neuen
EUR 500 Mio. fix zu variabel verzinslichen nachrangigen (Tier 2)
Anleihe
Ad hoc 2
UNIQA Insurance Group AG platziert erfolgreich neue EUR
500.000.000 fix zu variabel verzinsliche nachrangige (Tier 2) Anleihe
S&P
Austria-Based Multiline Insurer UNIQA Insurance Group AG's
Proposed Notes Rated 'BBB+'
Bildmaterial Kurt Svoboda, CFO/CRO der UNIQA Insurance Group AG
UNIQA Group
Die UNIQA Group ist eine der führenden
Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich
sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und
exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18
Millionen Kund:innen.
In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent
die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist
UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,
Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien,
Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der
Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.
Rechtlicher Hinweis/Disclaimer:
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist
kein Angebot zum Verkauf und keine Einladung, Aufforderung oder
Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren sowie keine
Finanzanalyse und keine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder
Empfehlung. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß
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dem die Weitergabe oder Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und
darf nicht an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA
verteilt oder weitergeleitet werden. Ein öffentliches Angebot von
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Die hierin beschriebene Rückkauftransaktion wird weder direkt
noch indirekt in den Vereinigten Staaten oder in die Vereinigten
Staaten durchgeführt, weder unter Nutzung des Postwegs noch mittels
anderer Kommunikationsmittel oder -instrumente (einschließlich, aber
nicht beschränkt auf E-Mail, Fax, Telefon und das Internet) des
zwischenstaatlichen oder internationalen Handelsverkehrs oder über
eine nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten. Das
Rückkaufangebot kann weder über solche Kommunikationsmittel, -
instrumente oder -einrichtungen noch von innerhalb der Vereinigten
Staaten angenommen werden.
Diese Mitteilung ist kein Angebot und keine Einladung oder
Aufforderung an die Öffentlichkeit in Zusammenhang mit einem Angebot
im Sinn der Prospektverordnung (EU) 2017/1129, in der jeweils
gültigen Fassung (die " Prospektverordnun g"). Das Angebot und der
Verkauf der Neuen Anleihe erfolgten aufgrund einer Ausnahme gemäß der
Prospektverordnung von der Verpflichtung, einen Prospekt für Angebote
von Wertpapieren zu erstellen.
Ein Zulassungsprospekt wird ausschließlich zum Zweck der
Zulassung der Neuen Anleihe zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse
erstellt. Der Prospekt wird, wenn und sobald von der österreichischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligt, in elektronischer Form auf der
Internetseite von UNIQA unter https://www.uniqagroup.com/grp/investor
-relations/debt-investors.en.html kostenlos zum Download verfügbar
sein.
Rückfragehinweis:
Klaus Kraigher
Pressesprecher
UNIQA Insurance Group AG
Telefon: +43 664 8231997
E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at
Website: https://www.uniqa.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0190 2026-05-06/18:04
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