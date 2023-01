APA ots news: UNIQA startet Kooperation mit willhaben im Bereich Wohnen

Wien (APA-ots) - Als Preferred Partner bündeln die beiden

Top-Unternehmen ihr Know-how insbesondere im Bereich Wohnung und

Eigenheim und rücken so die Bedürfnisse der Kund:innen noch stärker

in den Mittelpunkt.

Mit 4,5 Millionen Unique User:innen (Quelle: ÖWA 2022-III) ist

willhaben der reichweitenstärkste digitale Marktplatz Österreichs und

mit 3,7 Millionen Kund:innen am heimischen Markt gehört UNIQA zu den

Top-Versicherern. Als verlässliche Expert:innen im Bereich Wohnen

bieten beide Unternehmen ab 2023 erstmals gemeinsam Produkte und

Services an: Rund um die Immobilien-Suche auf willhaben können

relevante Angebote - zum Beispiel die Absicherung des eigenen Heims -

mit wenigen Klicks abgerufen werden.

Auf Basis des Digital Advertising Know-hows von willhaben wird die

Kooperation für die Etablierung eines neuen Ökosystems von UNIQA

einen Schwerpunkt im Bereich Immobilien legen. Dies soll hinkünftig

auf weitere Bereiche ausgerollt werden - mit dem Ziel eines

umfassenden Services in einem digitalen One-Stop-Shop von UNIQA.

Kund:innen und ihre Bedürfnisse im Fokus

"Das neue Ökosystem im Bereich Wohnen wird konzentriertes Know-how

und praktische Services - auch außerhalb unseres Kerngeschäfts - für

alle verfügbar machen, wobei wir nicht unser Angebot, sondern die

konkreten Bedürfnisse und Erwartungen der Menschen in den Mittelpunkt

stellen", erklärt Peter Humer, Vorstand Kunde & Markt Österreich bei

UNIQA Insurance Group AG. Diese Kundenzentrierung versteht UNIQA auch

als organisatorisches Lernen, das im Rahmen der Partnerschaft beiden

Unternehmen zugutekommen soll. Seit jeher ist für UNIQA die Nähe zu

ihren Kund:innen wesentlich. Persönliches Service an mehr als 400

Standorten in ganz Österreich sowie Verfügbarkeit am Telefon sowie in

der digitalen Welt, von der Website bis hin zu E-Mail und Chat -

UNIQA ist dort, wo ihre Kund:innen sie brauchen. "Durch unsere

Partnerschaft mit willhaben wollen wir noch stärker den Erwartungen

der Konsument:innen in Hinblick auf Verfügbarkeit, Service und

Schnelligkeit gerecht werden. Dafür verlassen wir gezielt gewohntes

Terrain und schlagen neue Wege in Richtung eines umfassenden

Dienstleisters - über unser Kerngeschäft der Versicherungsleistungen

hinaus - ein."

Auch Jochen Schneeberger, Head of Digital Advertising bei

willhaben, zeigt sich überzeugt vom Vorhaben, Synergien zu nutzen:

"Wir freuen uns, dass wir mit der Expertise unseres Digital

Advertising-Teams namhafte Kunden wie UNIQA beraten und auf ihrem Weg

begleiten dürfen. Mit einer Vielzahl an digitalen Werbelösungen

wollen wir gemeinsam das bestmögliche Ergebnis für das Kampagnenziel

erreichen und unseren Partner UNIQA dabei unterstützen, ihr neues

Ökosystem zu bewerben."

UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften

in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE).

Rund 22.400 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen

betreuen in 18 Ländern knapp 16 Millionen Kund:innen. In Österreich

ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte

Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15

Märkten zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,

Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien,

Russland, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber

hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein

zur UNIQA Group.

