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18.03.2026 10:11:38
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APA ots news: UNIQA: Tiana Majstorovic übernimmt Leitung Investor Relations & Capital Markets
Stefan Glinz, Aleksandra Babic und Martin Stenitzer
komplettieren das IR-Team
Wien (APA-ots) - Tiana Majstorovic übernimmt mit 1. April 2026 die
Leitung Investor
Relations & Capital Markets bei der UNIQA Insurance Group AG. Sie
ist seit elf Jahren Teil des Investor Relations-Teams und hat in
ihrer Rolle als Senior Investor Relations Manager maßgeblich zur
strategischen Kapitalmarktpositionierung des Konzerns beigetragen
sowie den Dialog mit globalen institutionellen Investor:innen und
Analyst:innen sowie die Weiterentwicklung der UNIQA Equity Story
mitgestaltet.
" Wir freuen uns sehr, mit Tiana eine erfahrene Expertin aus den
eigenen Reihen für diese Schlüsselposition gewonnen zu haben. Sie
kennt unser Unternehmen, unsere Strategie und die Erwartungen des
Kapitalmarkts exzellent. Ihr Aufstieg steht für die Kontinuität in
unserer Kommunikation und das Vertrauen in unsere internen Talente ",
so Kurt Svoboda, CFRO der UNIQA Insurance Group AG.
Tiana Majstorovic folgt Roland Kliemstein (Leiter Group
Performance & Capital Markets Management sowie CFRO der UNIQA Re),
der die Funktion interimistisch innehatte.
Tiana Majstorovic verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung
in Investor Relations, Kapitalmärkte und Risikomanagement im
internationalen Finanzsektor. Nach Positionen im Asset Management,
Investment Banking und Bankwesen wechselte sie 2015 zu UNIQA.
Mit 1. April 2026 übernimmt sie die Funktion Head of Investor
Relations and Capital Markets und stärkt damit den
Kapitalmarktauftritt von UNIQA in Zeiten dynamischer Markt- und
Branchenentwicklungen: "Ich freue mich darauf, die vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit unseren Stakeholdern in neuer Verantwortung
fortzusetzen. Gemeinsam mit meinem Team werde ich den Fokus weiterhin
auf eine offene, proaktive und präzise Kapitalmarktkommunikation
legen", betont Tiana Majstorovic.
Majstorovic hat Wirtschaftswissenschaften und Business
Administration studiert und sich auf Finance mit Schwerpunkt
Investments und M&A spezialisiert.
UNIQA Group
Die UNIQA Group ist eine der führenden
Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und
Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 20.000 Mitarbeiter:innen und
exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 17
Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil
von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der
Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien und
Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien,
Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus
zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA
Group.
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
UNIQA Insurance Group AG
Mag. Natascha A. Smole
Telefon: +43 664 88827382
E-Mail: natascha.smole@uniqa.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom
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OTS0053 2026-03-18/10:04
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