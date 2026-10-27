APA ots news: UNIQA: Winterreifen rechtzeitig montieren - das Unfallrisiko steigt schon vor dem ersten Schnee

Wien (APA-ots) - - Winterreifen erhöhen die Sicherheit bereits bei Nässe,

Nebel und

Kälte

- Rund 8.000 Pkw-Verkehrsunfälle in den Wintermonaten in Österreich

- Wer mit dem Reifenwechsel wartet, riskiert höhere Unfallgefahr und

Strafen

Mit 1. November beginnt in Österreich die Winterreifenpflicht. Ab

dann müssen bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen wie Schnee,

Schneematsch oder Eis Winterreifen verwendet werden. Tatsächlich

werden bei UNIQA die meisten Unfälle aufgrund ungeeigneter Bereifung

bereits zwischen November und Anfang Dezember registriert. Denn viele

Autofahrer:innen schieben den Reifenwechsel bis zum ersten Frost oder

Schneefall hinaus und unterschätzen dabei die Risiken der

Übergangszeit.

Gerade in diesen Wochen können Winterreifen einen wichtigen

Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten. "Viele Menschen verbinden

Winterreifen automatisch mit Schnee und Eis. Tatsächlich beginnt die

gefährliche Zeit auf den Straßen oft deutlich früher. Nebel, Nässe,

rutschiges Laub und sinkende Temperaturen können die Fahrsicherheit

bereits im Herbst stark beeinträchtigen", erklärt Peter Humer,

Vorstand Kunde & Markt Österreich der UNIQA Insurance Group AG, und

betont: "Wer mit dem Reifenwechsel wartet, bis der erste Schnee

fällt, ist oft zu spät dran. Entscheidend für die Sicherheit ist

nicht der Blick auf den Kalender oder die Wetter-App, sondern die

tatsächlichen Fahrbedingungen. Deshalb empfehlen wir, Winterreifen

rechtzeitig zu montieren und ihren Zustand regelmäßig zu überprüfen.

Denn wer rechtzeitig auf Winterreifen wechselt, erhöht die Sicherheit

für sich selbst und andere Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer".

Zwtl.: 8.000 Verkehrsunfälle mit Pkws in den Wintermonaten

Zahlen der Statistik Austria zeigen, dass sich in den

Wintermonaten November bis März im Jahr 2025 rund 8.000 Pkw-

Verkehrsunfälle ereignet haben. Rund 500 Unfälle sind 2025 auf

schneebedeckten, vereisten oder matschigen Fahrbahnen passiert.

Zwtl.: Verstöße können teuer werden

Wer gegen die Winterreifenpflicht verstößt, muss mit

Verwaltungsstrafen rechnen. Je nach Schwere des Verstoßes und

möglicher Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer:innen können diese

von rund 100 Euro bis zu 10.000 Euro reichen. Auch im Schadenfall

kann eine ungeeignete Bereifung Folgen haben. Insbesondere in der

Kaskoversicherung kann geprüft werden, ob fehlende oder ungeeignete

Winterreifen zum Unfall beigetragen haben. Ob dies Auswirkungen auf

den Versicherungsschutz hat, hängt stets vom konkreten Einzelfall ab.

In der Kfz-Haftpflichtversicherung sind berechtigte

Schadenersatzansprüche geschädigter Dritter grundsätzlich gedeckt.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Versicherung allerdings

Regress beim Versicherungsnehmer oder anderen verantwortlichen

Personen nehmen.

Informationen UNIQA Kfz Versicherung

Zwtl.:

Q&As

Zwtl.: Sind Winterreifen ab dem 1.11. durchgehend gesetzlich

verpflichtet?

Nein, es handelt sich um eine situative Pflicht. Bei winterlichen

Fahrbahnverhältnissen wie Schneefahrbahn, Schneematsch oder Eis

müssen an allen Rädern Winterreifen angebracht sein. Wer dagegen

verstößt, muss mit einer Verwaltungsstrafe rechnen.

Zwtl.: Kann die Kaskoversicherung Leistungen kürzen, wenn keine

Winterreifen an verwendet wurden?

Ja. War die ungeeignete Bereifung für den Unfall ursächlich, kann

dies Auswirkungen auf Leistungen aus der Kaskoversicherung haben.

Eine wesentliche Rolle spielt dabei die Frage, ob grobe

Fahrlässigkeit vorliegt.

Zwtl.: Zahlt die Haftpflichtversicherung bei einem Unfall ohne

Winterreifen?

Ja. Berechtigte Schadenersatzansprüche geschädigter Dritter sind

grundsätzlich gedeckt. Der Schutz von Unfallopfern steht dabei klar

im Mittelpunkt. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die

Versicherung jedoch beim Versicherungsnehmer oder einer anderen

regresspflichtigen Person Rückgriff nehmen.

Zwtl.: Wann treten die meisten bereifungsbedingten Unfälle auf?

Die meisten reifenbedingten Unfälle werden bei UNIQA zwischen

November und Anfang Dezember registriert. Viele Autofahrer:innen

wechseln erst auf Winterreifen, wenn der erste Frost einsetzt, und

unterschätzen die Risiken von Nässe, Nebel und rutschigem Laub.

Zwtl.: Wer haftet bei einem Unfall mit einem Firmenfahrzeug?

Das hängt vom jeweiligen Einzelfall ab. Arbeitgeber müssen

betriebssichere Fahrzeuge bereitstellen und instandhalten.

Gleichzeitig ist der Fahrzeuglenker verpflichtet, vor Fahrtantritt

auf erkennbare Mängel und eine vorschriftsmäßige Bereifung zu achten.

Zwtl.: Was gilt rechtlich als Winterreifen?

Als Winterreifen gelten in Österreich Reifen mit der

Kennzeichnung "M+S", "M.S." oder "M&S" sowie Reifen mit

Schneeflockensymbol. Auch Ganzjahresreifen erfüllen die gesetzlichen

Anforderungen, wenn sie entsprechend gekennzeichnet sind. Zusätzlich

muss die vorgeschriebene Mindestprofiltiefe von vier Millimetern bei

Radialreifen beziehungsweise fünf Millimetern bei Diagonalreifen

eingehalten werden

Zwtl.: Sind Ganzjahresreifen erlaubt?

Ja. Neben klassischen Winterreifen können auch Ganzjahresreifen

die gesetzlichen Anforderungen erfüllen, sofern sie entsprechend

gekennzeichnet sind. Als Winterreifen gelten in Österreich Reifen mit

der Kennzeichnung "M+S", "M.S." oder "M&S" sowie Reifen mit

Schneeflockensymbol. Zusätzlich muss die vorgeschriebene

Mindestprofiltiefe eingehalten werden: vier Millimeter bei

Radialreifen und fünf Millimeter bei Diagonalreifen. Nur dann gelten

Reifen rechtlich als Winterreifen.

Zwtl.: Welche Profiltiefe müssen Winterreifen aufweisen?

Mindestens vier Millimeter bei Radialreifen und fünf Millimeter

bei Diagonalreifen. Nur dann gelten sie rechtlich als Winterreifen.

Zwtl.: Welche Strafen drohen bei einem Verstoß gegen die

Winterreifenpflicht?

Je nach Schwere des Verstoßes und einer möglichen Gefährdung

anderer Verkehrsteilnehmer:innen können Verwaltungsstrafen von 90

Euro bis zu 10.000 Euro verhängt werden.

Fotos von Peter Humer, Vorstand Kunde & Markt Österreich der

UNIQA Insurance Group A.

Quelle Unfallzahlen: Statistik Austria - Atlas der

Verkehrsunfälle

Rückfragehinweis:

Klaus Kraigher

Pressesprecher

UNIQA Insurance Group AG

Telefon: +43 664 8231997

E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at

Website: https://www.uniqa.at

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