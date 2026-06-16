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16.06.2026 18:15:38
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APA ots news: Veröffentlichung des Ergebnisses des freiwilligen öffentlichen Angebots an die Aktionäre der Semperit Aktiengesellschaft Holding
Wien (APA-ots) - Die B&C Holding Österreich GmbH, Teil der B&C-Gruppe,
hat am 17.
April 2026 ein freiwilliges öffentliches Angebot gemäß §§ 4 ff
Übernahmegesetz zum Erwerb sämtlicher ausstehender Aktien der
Semperit Aktiengesellschaft Holding ("Semperit"), die nicht im Besitz
der B&C-Gruppe gehalten werden, veröffentlicht.
Das Angebot konnte vom 17. April 2026 bis einschließlich 12. Juni
2026, 17:00 Uhr (Wiener Ortszeit) angenommen werden. Bis zum Ende der
Annahmefrist wurden bei der Annahme- und Zahlstelle insgesamt
Annahmeerklärungen bezüglich 1.022.192 Semperit-Aktien eingereicht.
Die B&C-Gruppe hält nach Abwicklung des Angebots insgesamt rund 63,4
% der auf Inhaber lautenden Stückaktien der Semperit (ISIN
AT0000785555).
Patrick Lackenbucher, Geschäftsführer der B&C-Gruppe, zum
Ergebnis des öffentlichen Angebots: " Mit dem Angebot ist es uns
gelungen, unseren Anteil an Semperit trotz der geringen Liquidität an
der Börse durch den Erwerb von über einer Million Aktien in kurzer
Zeit auf 63,4 % zu erhöhen. Damit konnten wir unsere Beteiligung
stärker ausbauen als in den vergangenen Jahren über die Börse und
bewegen uns insgesamt mit dem Resultat am oberen Ende unserer
Erwartungen. "
Die aufschiebende Bedingung gemäß Punkt 5 der Angebotsunterlage
ist bereits eingetreten und die Annahmefrist verlängert sich gemäß §
19 Abs 3 ÜbG nicht um die 3-monatige Nachfrist. Die Abwicklung des
Angebots erfolgt spätestens am Freitag, den 26. Juni 2026.
Das Ergebnis des Angebots wird auf den Webseiten der B&C-Gruppe (
www.bcgruppe.at ), der Semperit ( www.semperitgroup.com ) und der
Übernahmekommission ( www.takeover.at ) sowie über die Elektronische
Verlautbarungs- und Informationsplattform (EVI) veröffentlicht.
WICHTIGE INFORMATIONEN
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und
stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Verkauf
von Wertpapieren dar. Maßgeblich für die Bedingungen des freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebots ist ausschließlich die
Angebotsunterlage. Das Angebot wird ausschließlich auf Basis der
anwendbaren Bestimmungen des österreichischen Rechts durchgeführt.
Rückfragehinweis:
Jürgen Gangoly, Pressesprecher der B&C-Gruppe
Tel.: +43664 2000260, E-Mail: j.gangoly@bcholding.at
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0176 2026-06-16/18:10
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