APA ots news: Veröffentlichung des Ergebnisses des freiwilligen öffentlichen Angebots an die Aktionäre der Semperit Aktiengesellschaft Holding

Wien (APA-ots) - Die B&C Holding Österreich GmbH, Teil der B&C-Gruppe,

hat am 17.

April 2026 ein freiwilliges öffentliches Angebot gemäß §§ 4 ff

Übernahmegesetz zum Erwerb sämtlicher ausstehender Aktien der

Semperit Aktiengesellschaft Holding ("Semperit"), die nicht im Besitz

der B&C-Gruppe gehalten werden, veröffentlicht.

Das Angebot konnte vom 17. April 2026 bis einschließlich 12. Juni

2026, 17:00 Uhr (Wiener Ortszeit) angenommen werden. Bis zum Ende der

Annahmefrist wurden bei der Annahme- und Zahlstelle insgesamt

Annahmeerklärungen bezüglich 1.022.192 Semperit-Aktien eingereicht.

Die B&C-Gruppe hält nach Abwicklung des Angebots insgesamt rund 63,4

% der auf Inhaber lautenden Stückaktien der Semperit (ISIN

AT0000785555).

Patrick Lackenbucher, Geschäftsführer der B&C-Gruppe, zum

Ergebnis des öffentlichen Angebots: " Mit dem Angebot ist es uns

gelungen, unseren Anteil an Semperit trotz der geringen Liquidität an

der Börse durch den Erwerb von über einer Million Aktien in kurzer

Zeit auf 63,4 % zu erhöhen. Damit konnten wir unsere Beteiligung

stärker ausbauen als in den vergangenen Jahren über die Börse und

bewegen uns insgesamt mit dem Resultat am oberen Ende unserer

Erwartungen. "

Die aufschiebende Bedingung gemäß Punkt 5 der Angebotsunterlage

ist bereits eingetreten und die Annahmefrist verlängert sich gemäß §

19 Abs 3 ÜbG nicht um die 3-monatige Nachfrist. Die Abwicklung des

Angebots erfolgt spätestens am Freitag, den 26. Juni 2026.

Das Ergebnis des Angebots wird auf den Webseiten der B&C-Gruppe (

www.bcgruppe.at ), der Semperit ( www.semperitgroup.com ) und der

Übernahmekommission ( www.takeover.at ) sowie über die Elektronische

Verlautbarungs- und Informationsplattform (EVI) veröffentlicht.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und

stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Verkauf

von Wertpapieren dar. Maßgeblich für die Bedingungen des freiwilligen

öffentlichen Übernahmeangebots ist ausschließlich die

Angebotsunterlage. Das Angebot wird ausschließlich auf Basis der

anwendbaren Bestimmungen des österreichischen Rechts durchgeführt.

Rückfragehinweis:

Jürgen Gangoly, Pressesprecher der B&C-Gruppe

Tel.: +43664 2000260, E-Mail: j.gangoly@bcholding.at

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