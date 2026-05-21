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21.05.2026 19:50:38
APA ots news: Vienna Insurance Group gewinnt ATX-Preis 2026 der Wiener Börse
Wien (APA-ots) - Die Vienna Insurance Group (VIG) belegt beim Wiener
Börse Preis 2026
den 1. Platz in der Kategorie ATX. Die renommierte Auszeichnung
berücksichtigt die überzeugende Aktienkursperformance 2025 und
würdigt das kontinuierliche Kapitalmarktengagement der VIG.
Hartwig Löger, CEO und Vorstandsvorsitzender der Vienna Insurance
Group (VIG) zur Spitzenplatzierung: "Wir nehmen diesen Preis mit
großer Freude entgegen und bedanken uns herzlich bei der Wiener
Börse, der hochkarätig besetzten Jury sowie bei unseren Investoren
für ihr Vertrauen, den konstruktiven Dialog und die langfristige
Begleitung unseres Wegs. Die Auszeichnung ist Bestätigung und
Ansporn, unsere Kapitalmarktaktivitäten und Wachstumsambitionen
konsequent voranzutreiben." Die VIG ist im letzten Jahr über alle
Länder und Sparten gewachsen und hat erst vor wenigen Tagen den
Vollzug des Erwerbs der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG und damit die
größte Übernahme ihrer Unternehmensgeschichte kommuniziert.
Herausragende Performance
Das Jahr 2025 bot neben dem Geschäftsergebnis, das erstmals die
Milliardenmarke überschritt, gleich mehrere Highlights: So hatte die
Ratingagentur Standard & Poors (S&P) den Ausblick der Vienna
Insurance Group (VIG) auf A+ mit positivem Ausblick angehoben und
auch die VIG-Aktie performte herausragend: Mit Zugewinnen in allen
vier Quartalen war das Börsejahr 2025 das erfolgreichste seit der
Öffnung für den breiten Kapitalmarkt - im Dezember übertraf die VIG-
Aktie ihren bisherigen Rekordwert aus dem Jahr 2008. Am 30. Dezember
und damit am letzten Handelstag des Jahres erreichte die VIG-Aktie
mit 67,20 Euro ihren höchsten Kurswert 2025. Auf Jahressicht
betrachtet hat sich der Kurs mit einem Gesamtplus von 121,4% mehr als
verdoppelt. Eine Entwicklung, die auch durch die NÜRNBERGER-Übernahme
forciert wurde.
Kapitalmarkt als Wachstumstreiber
Der Zugang zu den Kapitalmärkten hat maßgeblich zur
Positionierung der VIG als führende Versicherungsgruppe in CEE
beigetragen. Zum Börsenstart im Jahr 1994 wurden Vorzugsaktien
ausgegeben, die 2005 in stimmberechtigte Stammaktien umgewandelt
wurden. Damit war die Basis für die Aufnahme in das "Prime Market"-
Segment der Wiener Börse und in den ATX gelegt, in dem die VIG-Aktie
seither gelistet ist. Es folgten zwei Kapitalerhöhungen und
Zusatzlistings in Prag und Budapest. Zudem begab die VIG über die
Jahre hinweg zahlreiche Anleihen.
Dividendensicherheit seit mehr als 30 Jahren
Bei ihren Dividendenzahlungen setzt die VIG auf Verlässlichkeit.
Seit ihrer Börsenlistung hat die Gruppe ohne Unterbrechung jährlich
eine Dividende an ihre Aktionäre ausgeschüttet. In Summe belaufen
sich die Dividendenzahlungen auf mehr als 3 Milliarden Euro. "Die
Erfolgsgeschichte der VIG wäre ohne den Kapitalmarkt in dieser Form
nicht denkbar. Unsere über Jahrzehnte durchgängige
Dividendenausschüttung positioniert uns als starke und verlässliche
Partnerin für unsere Aktionärinnen und Aktionäre", so Liane Hirner,
Finanz- und Risikovorständin der Gruppe. Seit dem Jahr 2023 gilt die
jeweilige Vorjahresdividende als Minimum für die Ausschüttung des
Folgejahres. Die Dividende soll abhängig von der operativen
Ergebnissituation kontinuierlich steigen.
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Karin Kafesie
Telefon: +43 664 601 39 21211
E-Mail: karin.kafesie@vig.com
Website: http://www.group.vig
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/7674/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0181 2026-05-21/19:44
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