APA ots news: Vienna Insurance Group gewinnt ATX-Preis 2026 der Wiener Börse

Wien (APA-ots) - Die Vienna Insurance Group (VIG) belegt beim Wiener

Börse Preis 2026

den 1. Platz in der Kategorie ATX. Die renommierte Auszeichnung

berücksichtigt die überzeugende Aktienkursperformance 2025 und

würdigt das kontinuierliche Kapitalmarktengagement der VIG.

Hartwig Löger, CEO und Vorstandsvorsitzender der Vienna Insurance

Group (VIG) zur Spitzenplatzierung: "Wir nehmen diesen Preis mit

großer Freude entgegen und bedanken uns herzlich bei der Wiener

Börse, der hochkarätig besetzten Jury sowie bei unseren Investoren

für ihr Vertrauen, den konstruktiven Dialog und die langfristige

Begleitung unseres Wegs. Die Auszeichnung ist Bestätigung und

Ansporn, unsere Kapitalmarktaktivitäten und Wachstumsambitionen

konsequent voranzutreiben." Die VIG ist im letzten Jahr über alle

Länder und Sparten gewachsen und hat erst vor wenigen Tagen den

Vollzug des Erwerbs der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG und damit die

größte Übernahme ihrer Unternehmensgeschichte kommuniziert.

Herausragende Performance

Das Jahr 2025 bot neben dem Geschäftsergebnis, das erstmals die

Milliardenmarke überschritt, gleich mehrere Highlights: So hatte die

Ratingagentur Standard & Poors (S&P) den Ausblick der Vienna

Insurance Group (VIG) auf A+ mit positivem Ausblick angehoben und

auch die VIG-Aktie performte herausragend: Mit Zugewinnen in allen

vier Quartalen war das Börsejahr 2025 das erfolgreichste seit der

Öffnung für den breiten Kapitalmarkt - im Dezember übertraf die VIG-

Aktie ihren bisherigen Rekordwert aus dem Jahr 2008. Am 30. Dezember

und damit am letzten Handelstag des Jahres erreichte die VIG-Aktie

mit 67,20 Euro ihren höchsten Kurswert 2025. Auf Jahressicht

betrachtet hat sich der Kurs mit einem Gesamtplus von 121,4% mehr als

verdoppelt. Eine Entwicklung, die auch durch die NÜRNBERGER-Übernahme

forciert wurde.

Kapitalmarkt als Wachstumstreiber

Der Zugang zu den Kapitalmärkten hat maßgeblich zur

Positionierung der VIG als führende Versicherungsgruppe in CEE

beigetragen. Zum Börsenstart im Jahr 1994 wurden Vorzugsaktien

ausgegeben, die 2005 in stimmberechtigte Stammaktien umgewandelt

wurden. Damit war die Basis für die Aufnahme in das "Prime Market"-

Segment der Wiener Börse und in den ATX gelegt, in dem die VIG-Aktie

seither gelistet ist. Es folgten zwei Kapitalerhöhungen und

Zusatzlistings in Prag und Budapest. Zudem begab die VIG über die

Jahre hinweg zahlreiche Anleihen.

Dividendensicherheit seit mehr als 30 Jahren

Bei ihren Dividendenzahlungen setzt die VIG auf Verlässlichkeit.

Seit ihrer Börsenlistung hat die Gruppe ohne Unterbrechung jährlich

eine Dividende an ihre Aktionäre ausgeschüttet. In Summe belaufen

sich die Dividendenzahlungen auf mehr als 3 Milliarden Euro. "Die

Erfolgsgeschichte der VIG wäre ohne den Kapitalmarkt in dieser Form

nicht denkbar. Unsere über Jahrzehnte durchgängige

Dividendenausschüttung positioniert uns als starke und verlässliche

Partnerin für unsere Aktionärinnen und Aktionäre", so Liane Hirner,

Finanz- und Risikovorständin der Gruppe. Seit dem Jahr 2023 gilt die

jeweilige Vorjahresdividende als Minimum für die Ausschüttung des

Folgejahres. Die Dividende soll abhängig von der operativen

Ergebnissituation kontinuierlich steigen.

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VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe

Karin Kafesie

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E-Mail: karin.kafesie@vig.com

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