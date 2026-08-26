APA ots news: Vienna Insurance Group: Halbjahresergebnisse 2026 zeigen deutliche Ergebnissteigerung und dynamisches Wachstum im Kernmarkt CEE

Wien (APA-ots) - - Ergebnis vor Steuern auf 641,5 Mio. Euro gewachsen

(+20,7 %)

- Versicherungstechnische Erträge auf 6,8 Mrd. Euro erhöht (+7,1 %)

- Verrechnete Prämien auf 9,0 Mrd. Euro angestiegen (+5,4 %)

- Combined Ratio netto auf 91,4 % verbessert (-0,5 Prozentpunkte)

- Weiterhin hohe Solvenzquote von 272 %

" Mit den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2026 setzt die Vienna

Insurance Group ihren profitablen Erfolgskurs sowie ihr dynamisches

Wachstum im Kernmarkt CEE fort. Es ist gelungen, alle wesentlichen

Kennzahlen zu steigern und auch nach dem Erwerb der NÜRNBERGER

Versicherung eine hohe Kapitalausstattung auszuweisen. Damit

bestätigen wir unseren Ausblick, für das Gesamtjahr 2026 ein Ergebnis

vor Steuern innerhalb einer Bandbreite von 1,25 bis 1,30 Mrd. Euro (

exklusive NÜRNBERGER) zu erzielen ", kommentiert Hartwig Löger,

Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender der Vienna Insurance Group.

Deutlicher Anstieg beim Ergebnis vor Steuern

Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich im ersten Halbjahr 2026

deutlich um 20,7 % auf 641,5 Mio. Euro. Die Ergebnissteigerung ist

unter anderem auf die positive Entwicklung des

Gesamtkapitalveranlagungsergebnisses und der Netto Combined Ratio

zurückzuführen. In allen Segmenten konnte ein positives Ergebnis vor

Steuern erwirtschaftet werden, wobei das höchste prozentuelle Plus in

den Segmenten Erweiterte CEE (+98,0 %), Spezialmärkte (+35,4 %) und

Österreich (+11,2 %) zu verzeichnen ist.

Erhöhung der Versicherungstechnischen Erträge in allen Sparten

und Segmenten

Die Versicherungstechnischen Erträge ausgestellter

Versicherungsverträge konnten auf 6.849,9 Mio. Euro (+7,1 %)

gesteigert werden. Die Wachstumsraten der Segmente Spezialmärkte (+

10,9 %), Erweiterte CEE (+9,2 %) und Tschechien (+8,7 %) lagen sogar

darüber, wobei in den Märkten Ukraine (+18,5 %), Bosnien-Herzegowina

(+16,2 %), Türkei (+14,2 %), Ungarn (+13,6 %), Albanien (+13,2 %),

Kroatien (+12,6 %) und Bulgarien (+11,3 %) ein zweistelliges Wachstum

erzielt wurde. Bei den Sparten entfiel die höchste prozentuelle

Steigerungsrate auf die Lebensversicherung ohne Gewinnbeteiligung (+

18,2 %), gefolgt von der Fonds - und indexgebundenen

Lebensversicherung (+10,7 %) und der Krankenversicherung (+8,8 %).

Zuwächse bei verrechneten Prämien

Die verrechneten Prämien betrugen im ersten Halbjahr 2026 9.031,6

Mio. Euro und liegen damit um 5,4 % über dem Vergleichswert des

Vorjahres. Die höchste prozentuelle Steigerungsrate entfiel auf die

Lebensversicherung ohne Gewinnbeteiligung (+18,4 %). Das Wachstum

wurde vor allem vom Kernmarkt CEE mit über dem Gesamtdurchschnitt

liegenden Zuwachsraten getragen. Polen verzeichnete +8,3 %,

Tschechien +8,1 % und Erweiterte CEE +6,4 % Prämiensteigerung. Auch

Österreich trug mit einem Prämienplus von +3,6 % zum positiven

Wachstum des Kernmarktes CEE bei. Von den Ländern im Segment

Erweiterte CEE zeigten vor allem Ungarn (+15,1 %), Bulgarien (+12,0 %

), Serbien (+9,7 %), Kroatien (+9,3 %) sowie die Slowakei (+7,0 %)

eine sehr positive Prämienentwicklung. Im Spezialmarkt Türkei (-2,6%)

wurde das Wachstum in der Kfz-Haftpflichtversicherung aufgrund der

aktuellen Marktentwicklungen zugunsten der Profitabilität der Gruppe

zurückgenommen.

Klar verbesserte Netto Combined Ratio

Die Netto Combined Ratio verbesserte sich im Halbjahr 2026 auf 91,4 %

und liegt damit um 0,5 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert von 91,9

%. Die Verbesserung gegenüber der Vorjahresperiode ist vorwiegend auf

geringere Schadenbelastungen zurückzuführen.

Erhöhte Vertragliche Servicemarge (CSM)

Die Vertragliche Servicemarge betrug per 30. Juni 2026 6.323,1 Mio.

Euro (+1,4 % gegenüber Ende 2025) und stammt im Wesentlichen aus der

langfristigen Lebens- und Krankenversicherung. Die Entwicklung

resultiert vor allem aus dem gestiegenen Zinsniveau und dem

Neugeschäft.

Hohe Solvenzquote

Die Solvenzquote der Gruppe bleibt mit 272 % (inklusive

Übergangsmaßnahmen) zum Ende des Halbjahres 2026 weiterhin auf sehr

hohem Niveau. Die Entwicklung gegenüber dem Jahresende 2025 (296 %)

ist im Wesentlichen auf eine vereinfachte Berücksichtigung der

NÜRNBERGER Beteiligungs-AG (zum 30.6.2026 noch nicht konsolidiert) im

Rahmen der Solvenzkapitalberechnung zurückzuführen. Sowohl die sehr

gute aufsichtsrechtliche Eigenmittelausstattung als auch das "A+"-

Rating von Standard & Poors mit dem am 23. Oktober 2025 auf

"positiv" angehobenen Ausblick demonstrieren die hohe Resilienz der

Vienna Insurance Group.

Gesamtkapitalveranlagungsportfolio gestiegen

Das Gesamtkapitalveranlagungsportfolio betrug zum 30. Juni 2026 49,1

Mrd. Euro (Ende 2025: 47,2 Mrd. Euro). Das entspricht einem Anstieg

um 4,1 %. Die Entwicklung ist vorrangig auf gestiegene Marktwerte der

zum Zeitwert bewerteten Investments sowie auf hohe Neuveranlagungen

zurückzuführen.

Ausblick bestätigt

Aufgrund der guten Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 bestätigt das

Management der Vienna Insurance Group den Ausblick für 2026 ein

Ergebnis vor Steuern innerhalb einer Bandbreite von 1,25 bis 1,30

Mrd. Euro (exklusive NÜRNBERGER) zu erzielen.

Integration der NÜRNBERGER

Mit Ausnahme der Solvenzquote (vereinfachte Einbeziehung zum 30. Juni

2026) wurden die angegebenen Zahlen für das Halbjahr 2026 ohne

Berücksichtigung der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG ermittelt. Die

NÜRNBERGER Beteiligungs-AG wird erstmals in den Konzernabschluss 2026

einbezogen werden. Mit dem Vollzug des Erwerbs der NÜRNBERGER hatte

die Vienna Insurance Group am 18. Mai die größte Transaktion ihrer

Unternehmensgeschichte bekanntgegeben.

Die Vienna Insurance Group wirkt bereits aktiv am eingeschlagenen

Transformationskurs der neuen VIG-Gesellschaft mit: " Die NÜRNBERGER

bereichert unser breites Portfolio an Gesellschaften mit ihrer

starken Marke und unterstützt unsere nachhaltige Wachstumsstrategie

im Kernmarkt CEE durch die höhere Diversifikation über den deutschen

Markt. Beim eingeschlagenen Transformationskurs der NÜRNBERGER legen

wir einen besonderen Fokus auf die Erarbeitung und Implementierung

einer IT-Transformations-Strategie. Ziel ist, Kundinnen und Kunden

sowie Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner damit noch

leistungsstärkere, nachhaltige Produkte und Services zu bieten ",

betont Hartwig Löger.

Rückfragehinweis:

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe

Wolfgang Haas

Telefon: +43 50 390 21029

E-Mail: public.relations@vig.com

Website: https://group.vig

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