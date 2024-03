APA ots news: VOLKSBANK WIEN: Ganzes Bündel an Maßnahmen hilft bei der Umsetzung von Chancengleichheit - BILD

Mit einem ganzen Bündel an Maßnahmen treiben die Volksbanken

die Gleichstellung der Geschlechter voran - Bis 2030 sollen 50

% aller Führungspositionen mit Frauen besetzt werden

Wien (APA-ots) - "Inspire Inclusion" lautet das Motto des internationalen

Frauentages 2024. Unter diesem Motto trafen sich am 7. März, dem

Vortag des Weltfrauentages, die Mitglieder des Volksbanken

Frauennetzwerkes und die weiblichen Führungskräfte der VOLKSBANK WIEN

AG zu einem Erfahrungsaustausch. Das Treffen fand im Rahmen der schon

traditionellen Frühlingsveranstaltung zum Thema Chancengleichheit und

Diversität statt. Eingeladen waren auch die männlichen Kollegen aus

den Talentelehrgängen, alle Vorstände und Bereichsleiter sowie alle

Abteilungsleiter. Per Video-Live-Schaltung wurde der Key Note Vortrag

von MMag. Heidemarie Haberl-Glantschnig, Mentaltrainerin und 30-fache

österreichische Staatsmeisterin im Rudern, erstmals auch in die

Volksbanken in Niederösterreich, Tirol und der Steiermark übertragen.

Insgesamt 240 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen an der

Veranstaltung teil.

Zwtl.: Frauenförderung: Männer an Bord holen

Dass bei Veranstaltungen des Frauennetzwerks auch Männer

eingeladen werden ist bei den Volksbanken Usus. Dazu Gabriele

Girschele, Leiterin des operativen Personalmanagements der VOLKSBANK

WIEN AG: "Wer die Gleichberechtigung aller Geschlechter umsetzen

will, muss auch alle an Bord holen, also Frauen, Männer und diverse

Personen. Denn es geht nur gemeinsam. Mir ist es wichtig, im gesamten

Volksbanken-Verbund Bewusstsein zu schaffen, dabei transparent zu

sein und die Maßnahmen offen zu kommunizieren. Damit jeder im Haus

weiß, was da gerade passiert." Nicht zuletzt deshalb wurde auch der

gemeinsam mit der Volksbanken Akademie konzipierte Talentelehrgang,

der dazu dient eine fundierte Ausbildung zur Stärkung der eigenen

Kompetenzen und Persönlichkeit zu erlangen, auch für männliche

Teilnehmer geöffnet.

Ziel aller, von der VOLKSBANK WIEN AG erstellten Maßnahmen ist es

bis 2030 eine Parität bei den Führungskräften zu erreichen. Aktuell

hält man im Volksbanken-Verbund, deren Zentralorganisation die

VOLKSBANK WIEN AG ist, bei 27 % und liegt damit bereits deutlich über

dem Österreich-Schnitt von 19,7 % Frauenanteil im Top-Management1.

Entwickelt wurden die Vorschläge für dieses Maßnahmenpaket u. a. vom

internen Frauennetzwerk. Gerald Fleischmann, Generaldirektor der

VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des Volksbanken-Verbundes: "Nachdem

die Vorschläge ausgearbeitet waren, haben wir im Vorstand deren

Umsetzung sehr rasch implementiert. Wir haben damit nicht nur auf der

Bereichsleiter-Ebene eine Erhöhung der Zahl der weiblichen

Führungskräfte erreicht, sondern auch bei den Gruppenleitern und

Filialeitern. Die Organisation wird von Frauen und Männern

gleichermaßen getragen, das muss sich auch auf der Führungsebene

abbilden."

Zwtl.: Maßnahmenbündel für Chancengleichheit

Um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch nach außen

darzustellen unterzieht sich die VOLKSBANK WIEN AG seit 2016 dem

Audit Beruf und Familie und wurde erst 2023 rezertifiziert.

Zum Maßnahmenpaket zählen unter anderem ein eigenes

Mentoring-Programm für Frauen (WoMentoring), Flexibilität bei der

Arbeitszeit und die Möglichkeit als Führungskraft auch Teilzeit zu

arbeiten. Dazu Gerald Fleischmann: "Speziell nach einer Karenz ist

Teilzeit ein ganz großes Thema. Führungskräften Teilzeit zu

ermöglichen war eine wegweisende Entscheidung, die es Eltern

ermöglicht, schneller wieder in die Führungsverantwortung zu kommen."

Um die geschlechtsneutrale Entlohnung sicher zu stellen wird außerdem

ein eigenes Monitoring-System eingesetzt.

Mehr zur Chancengleichheit und den damit verbundenen Maßnahmen

[hier] (https://go.ots.at/my5uTazD)

Quelle: Ahrens, J. P., Onneken, F., Rottler, M., Strohmeyer, R., &

Torchia, M. (2023). "Gender equality in firm leadership worldwide:

Where are we now and how do family and non-family firms differ?"

VOLKSBANK WIEN AG

Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.265 Mitarbeitenden

(Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen

Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie

der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der

österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft

erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation

auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (lt.

vorläufiger Zahlen zum 31.12.2023, veröffentlicht am 16.02.2024).

Weitere Informationen auf [www.volksbankwien.at]

(http://www.volksbankwien.at/) bzw. [www.volksbank.at/nachhaltigkeit]

(http://). Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger

Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Der Volksbanken-Verbund

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe,

zu der die acht regionalen Volksbanken, die Österreichische Ärzte-

und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK zählen. Die

Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK

WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von

30,5 Mrd. Euro und betreut mit 3.108 Mitarbeitenden

(Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rund 1 Mio. Kundinnen

bzw. Kunden in ganz Österreich (lt. vorläufiger Zahlen zum

31.12.2023, veröffentlicht am 16.02.2024). Weitere Informationen auf

[www.volksbank.at] (http://www.volksbank.at/) bzw.

[www.volksbank.at/nachhaltigkeit]

(http://www.volksbank.at/nachhaltigkeit). Die hier dargestellten

Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der

unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Hinweis: Der Volksbanken-Verbund legt großen Wert auf Diversität

und die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Aus Gründen der

besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher,

weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

