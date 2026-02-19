APA ots news: Volksbanken mit gutem Ergebnis nach Steuern

Der Volksbanken-Verbund konnte im Geschäftsjahr 2025 sein

Ergebnis nach Steuern um rund 14 Prozent steigern und

verzeichnet weiterhin Wachstum bei Einlagen und Kreditvolumen.

Wien (APA-ots) - Der Volksbanken-Verbund setzt seine Wachstumsstrategie

fort - dieser

Erfolg schlägt sich in den vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2025

nieder. Das Jahresergebnis nach Steuern verbesserte sich um 14,2

Prozent auf 150,1 Mio. Euro. Auf der Passivseite der Bilanz stiegen

die Einlagen der Kundinnen und Kunden gegenüber dem Stichtag des

Vorjahres auf 23,6 Mrd. Euro (+1,5 Prozent). Die Ausleihungen an

Kundinnen und Kunden lagen zum Stichtag 31.12.2025 bei 23,6 Mrd.

Euro, ein Plus von 1,5 Prozent.

"Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es

entscheidend, regionale Wirtschaftskreisläufe zu stärken. Rund 95

Prozent unserer Finanzierungen erfolgen in Österreichs lokalen

Wirtschaftsräumen und beleben damit die Wertschöpfung. Als

österreichische Regionalbank haben wir den beginnenden Aufschwung

2025 aktiv unterstützt und im Verbund rund 1,5 Milliarden Euro an

neuen Krediten an Privatkundinnen und -kunden vergeben. Das

entspricht einem Wachstum von über fünf Prozent bei diesen

Finanzierungen. Unser Ergebnis unterstreicht unsere Kundennähe und

bestätigt den Kurs. Grundlage dafür ist unser konsequenter Fokus auf

die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden.

Technologie setzen wir gezielt ein, um Nähe, Einfachheit und

Zugänglichkeit weiter zu verbessern. Zugleich entwickeln wir unser

Geschäftsmodell als verlässlicher Partner für persönliche wie

unternehmerische Vorhaben kontinuierlich weiter", sagt Gerald

Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des

Volksbanken-Verbundes.

Zwtl.: Volksbanken-Verbund verbessert Jahresergebnis nach Steuern

Der Volksbanken-Verbund konnte im abgelaufen Geschäftsjahr 2025

sein Jahresergebnis nach Steuern von 131,5 Mio. Euro auf 150,1 Mio.

Euro (+14,2 Prozent) verbessern. Möglich war dies unter anderem durch

Kostendisziplin, einen auf 293,5 Mio. Euro gestiegenen

Provisionsüberschuss (+5 Prozent), eine deutlich verringerte

Risikovorsorge (-37,8 Prozent) und latente Steuern. Angesicht der

rückläufigen Entwicklung bei den Zinsen - weitere vier Zinssenkungen

seitens der EZB im Jahr 2025 - verzeichnete der Volksbanken-Verbund

erwartungsgemäß einen Rückgang beim Zinsüberschuss auf 586,6 Mio.

Euro (2024: 646,2 Mio. Euro). Zum Stichtag 31.12.2025 verzeichneten

die Banken des Volksbanken-Verbundes Kundeneinlagen (

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden) von 23,6 Mrd. Euro, ein Zuwachs

von 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Die Höhe der von den

Bankinstituten des Volksbanken-Verbundes an Privatpersonen und

Unternehmen vergebenen Gelder (Forderungen an Kundinnen und Kunden)

stieg im Gesamtjahr 2025 auf 23,6 Mrd. Euro (2024: 23,2 Mrd. Euro).

Trotz regulatorischen Verschärfungen und dem Kreditwachstum ergibt

das eine leicht verbesserte CET1 Ratio von 15,5 Prozent auf 15,6

Prozent, die weiteres Wachstum ermöglicht.

Zwtl.: Wirtschaftliches Umfeld: Erholung in Sicht

Nach zwei Jahren in der Rezession war im Jahr 2025 eine leichte

Verbesserung der konjunkturellen Entwicklung erkennbar. Die OeNB etwa

rechnet laut ihrer vorläufig letzten Prognose vom Dezember für das

Gesamtjahr 2025 mit einem Wirtschaftswachstum von 0,6 Prozent. In den

Jahren 2026 und 2027 soll sich das Wachstum auf 0,8 Prozent bzw. 1,1

Prozent erhöhen. "Folgt man den Erwartungen, hat Österreich 2025 die

Trendumkehr geschafft und ist in kleinen Schritten auf den

Wachstumspfad zurückgekehrt. Das stimmt uns zuversichtlich für die

weitere Entwicklung des Landes. Als Hausbank der Österreicherinnen

und Österreicher, so wie der heimischen Wirtschaft, wollen wir dazu

beitragen, dass sich der Wirtschaftsstandort Österreich im kommenden

Jahr weiter positiv entwickelt", sagt Gerald Fleischmann.

Zwtl.: VOLKSBANK WIEN AG: Highlights des vorläufigen Ergebnisses 2025

Dem allgemeinen Marktumfeld folgend verzeichnete die VOLKSBANK

WIEN AG im Einzelabschluss beim Nettozinsertrag einen Rückgang auf

123,6 Mio. Euro (-13,1 Prozent). Die Provisionserträge stiegen

hingegen auf 98,2 Mio. Euro. Die Zentralorganisation des Volksbanken-

Verbundes erzielte einen Jahresüberschuss (nach Steuern) von 75,6

Mio. Euro (2024: 52,5 Mio. Euro). Für die Steigerung um rd. 44

Prozent zeichnen unter anderem deutlich geringere Rückstellungen für

Kreditrisiken verantwortlich. Ein Gutteil des Jahresüberschusses (

61,9 Mio. Euro) stärkt als Rücklagen die Eigenkapitalbasis der Bank

und steht für weiteres Wachstum zur Verfügung.

Weitere Informationen zum vorläufigen Jahresergebnis 2025 der

VOLKSBANK WIEN AG und des Volksbanken-Verbundes können auf der

Website unter www.volksbankwien.at/investor-relations in der Rubrik

Berichte abgerufen werden.

Der Volksbanken-Verbund

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige

Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die

Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK

zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die

VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine

Bilanzsumme von rd. 32,9 Mrd. Euro und betreut mit 3.168

Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rund 1

Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (lt. vorläufiger Zahlen

zum 31.12.2025, veröffentlicht am 19.02.2026). Weitere Informationen

auf www.volksbank.at bzw. www.volksbank.at/ nachhaltigkeit . Die hier

dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche,

ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und

Irrtümer vorbehalten.

VOLKSBANK WIEN AG

Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.326 Mitarbeitenden (

Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen

Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie

der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der

österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft

erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation

auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (lt.

vorläufiger Zahlen zum 31.12.2025, veröffentlicht am 19.02.2026).

Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw.

www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben

dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der

unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

