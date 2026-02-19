|
19.02.2026 09:27:38
APA ots news: Volksbanken mit gutem Ergebnis nach Steuern
Der Volksbanken-Verbund konnte im Geschäftsjahr 2025 sein
Ergebnis nach Steuern um rund 14 Prozent steigern und
verzeichnet weiterhin Wachstum bei Einlagen und Kreditvolumen.
Wien (APA-ots) - Der Volksbanken-Verbund setzt seine Wachstumsstrategie
fort - dieser
Erfolg schlägt sich in den vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2025
nieder. Das Jahresergebnis nach Steuern verbesserte sich um 14,2
Prozent auf 150,1 Mio. Euro. Auf der Passivseite der Bilanz stiegen
die Einlagen der Kundinnen und Kunden gegenüber dem Stichtag des
Vorjahres auf 23,6 Mrd. Euro (+1,5 Prozent). Die Ausleihungen an
Kundinnen und Kunden lagen zum Stichtag 31.12.2025 bei 23,6 Mrd.
Euro, ein Plus von 1,5 Prozent.
"Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es
entscheidend, regionale Wirtschaftskreisläufe zu stärken. Rund 95
Prozent unserer Finanzierungen erfolgen in Österreichs lokalen
Wirtschaftsräumen und beleben damit die Wertschöpfung. Als
österreichische Regionalbank haben wir den beginnenden Aufschwung
2025 aktiv unterstützt und im Verbund rund 1,5 Milliarden Euro an
neuen Krediten an Privatkundinnen und -kunden vergeben. Das
entspricht einem Wachstum von über fünf Prozent bei diesen
Finanzierungen. Unser Ergebnis unterstreicht unsere Kundennähe und
bestätigt den Kurs. Grundlage dafür ist unser konsequenter Fokus auf
die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden.
Technologie setzen wir gezielt ein, um Nähe, Einfachheit und
Zugänglichkeit weiter zu verbessern. Zugleich entwickeln wir unser
Geschäftsmodell als verlässlicher Partner für persönliche wie
unternehmerische Vorhaben kontinuierlich weiter", sagt Gerald
Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des
Volksbanken-Verbundes.
Zwtl.: Volksbanken-Verbund verbessert Jahresergebnis nach Steuern
Der Volksbanken-Verbund konnte im abgelaufen Geschäftsjahr 2025
sein Jahresergebnis nach Steuern von 131,5 Mio. Euro auf 150,1 Mio.
Euro (+14,2 Prozent) verbessern. Möglich war dies unter anderem durch
Kostendisziplin, einen auf 293,5 Mio. Euro gestiegenen
Provisionsüberschuss (+5 Prozent), eine deutlich verringerte
Risikovorsorge (-37,8 Prozent) und latente Steuern. Angesicht der
rückläufigen Entwicklung bei den Zinsen - weitere vier Zinssenkungen
seitens der EZB im Jahr 2025 - verzeichnete der Volksbanken-Verbund
erwartungsgemäß einen Rückgang beim Zinsüberschuss auf 586,6 Mio.
Euro (2024: 646,2 Mio. Euro). Zum Stichtag 31.12.2025 verzeichneten
die Banken des Volksbanken-Verbundes Kundeneinlagen (
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden) von 23,6 Mrd. Euro, ein Zuwachs
von 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Die Höhe der von den
Bankinstituten des Volksbanken-Verbundes an Privatpersonen und
Unternehmen vergebenen Gelder (Forderungen an Kundinnen und Kunden)
stieg im Gesamtjahr 2025 auf 23,6 Mrd. Euro (2024: 23,2 Mrd. Euro).
Trotz regulatorischen Verschärfungen und dem Kreditwachstum ergibt
das eine leicht verbesserte CET1 Ratio von 15,5 Prozent auf 15,6
Prozent, die weiteres Wachstum ermöglicht.
Zwtl.: Wirtschaftliches Umfeld: Erholung in Sicht
Nach zwei Jahren in der Rezession war im Jahr 2025 eine leichte
Verbesserung der konjunkturellen Entwicklung erkennbar. Die OeNB etwa
rechnet laut ihrer vorläufig letzten Prognose vom Dezember für das
Gesamtjahr 2025 mit einem Wirtschaftswachstum von 0,6 Prozent. In den
Jahren 2026 und 2027 soll sich das Wachstum auf 0,8 Prozent bzw. 1,1
Prozent erhöhen. "Folgt man den Erwartungen, hat Österreich 2025 die
Trendumkehr geschafft und ist in kleinen Schritten auf den
Wachstumspfad zurückgekehrt. Das stimmt uns zuversichtlich für die
weitere Entwicklung des Landes. Als Hausbank der Österreicherinnen
und Österreicher, so wie der heimischen Wirtschaft, wollen wir dazu
beitragen, dass sich der Wirtschaftsstandort Österreich im kommenden
Jahr weiter positiv entwickelt", sagt Gerald Fleischmann.
Zwtl.: VOLKSBANK WIEN AG: Highlights des vorläufigen Ergebnisses 2025
Dem allgemeinen Marktumfeld folgend verzeichnete die VOLKSBANK
WIEN AG im Einzelabschluss beim Nettozinsertrag einen Rückgang auf
123,6 Mio. Euro (-13,1 Prozent). Die Provisionserträge stiegen
hingegen auf 98,2 Mio. Euro. Die Zentralorganisation des Volksbanken-
Verbundes erzielte einen Jahresüberschuss (nach Steuern) von 75,6
Mio. Euro (2024: 52,5 Mio. Euro). Für die Steigerung um rd. 44
Prozent zeichnen unter anderem deutlich geringere Rückstellungen für
Kreditrisiken verantwortlich. Ein Gutteil des Jahresüberschusses (
61,9 Mio. Euro) stärkt als Rücklagen die Eigenkapitalbasis der Bank
und steht für weiteres Wachstum zur Verfügung.
Weitere Informationen zum vorläufigen Jahresergebnis 2025 der
VOLKSBANK WIEN AG und des Volksbanken-Verbundes können auf der
Website unter www.volksbankwien.at/investor-relations in der Rubrik
Berichte abgerufen werden.
Der Volksbanken-Verbund
Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige
Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die
Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK
zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die
VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine
Bilanzsumme von rd. 32,9 Mrd. Euro und betreut mit 3.168
Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rund 1
Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (lt. vorläufiger Zahlen
zum 31.12.2025, veröffentlicht am 19.02.2026). Weitere Informationen
auf www.volksbank.at bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier
dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche,
ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und
Irrtümer vorbehalten.
VOLKSBANK WIEN AG
Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.326 Mitarbeitenden (
Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen
Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie
der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der
österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft
erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation
auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (lt.
vorläufiger Zahlen zum 31.12.2025, veröffentlicht am 19.02.2026).
Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw.
www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben
dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der
unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
VOLKSBANK WIEN AG
Mag. Miriam Daill
Leitung Unternehmenskommunikation, Unternehmenssprecherin
Telefon: +43 1 40137 - 0
E-Mail: miriam.daill@volksbankwien.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12045/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0025 2026-02-19/09:21
