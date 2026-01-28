APA ots news: Volksbanken-Verbund ist nationaler Partner des Eurovision Song Contest 2026

Wien (APA-ots) - Von 12. bis 16. Mai 2026 schaut die Welt nach

Österreich, wenn in

Wien der 70. Eurovision Song Contest über die Bühne geht. Als

nationaler Partner möchte der Volksbanken-Verbund das Image des

österreichischen Wirtschaftsstandorts und damit die heimischen

Unternehmen fördern. Mit Aktivitäten rund um den Mega-Event richtet

sich die Bank verstärkt auch an eine junge Zielgruppe.

1967 fand der Eurovision Song Contest - damals noch "Grand Prix

de la chanson" - erstmals in Wien statt. Fast 50 Jahre später durfte

Österreich den Wettbewerb erneut ausrichten, nachdem der heimische

Beitrag 2014 den Sieg errungen hatte. Elf Jahre später ist Österreich

wieder Gastgeber des Eurovision Song Contest - einem der größten

Musikevents der Welt.

Die Austragung bringt starke Impulse für die heimische

Wirtschaft, zahlreiche lokale Unternehmen sind an der Umsetzung

beteiligt. Zehntausende Besucher:innen stärken Tourismus, Gastronomie

und Kulturbetriebe direkt, während die weltweite Berichterstattung

Österreich zusätzlich als attraktiven Wirtschafts- und Kulturraum

positioniert.

Der Volksbanken-Verbund, dessen Finanzierungen zu über 95 Prozent

im Inland erfolgen, sieht in der Kooperation mit dem Eurovision Song

Contest eine Chance, unternehmerische Dynamik im Land zu fördern und

Betriebe in einer besonders investitionsintensiven Phase zu

unterstützen. "Als Partner leisten wir einen Beitrag zur Umsetzung

des Eurovision Song Contests 2026 und stärken damit Branchen, die wir

als regionale Hausbank täglich begleiten und finanzieren. Im Sinne

unserer volkswirtschaftlichen Verantwortung helfen wir mit, positive

Impulse für die Zukunft Österreichs zu setzen", sagt Gerald

Fleischmann, Sprecher des Volksbanken-Verbundes und Generaldirektor

der VOLKSBANK WIEN AG.

Zwtl.: Wirtschaft rückt ins Rampenlicht

Im Zentrum der aktuellen Kampagne des Volksbanken-Verbundes

stehen die Menschen in den Regionen. In der Rolle des nationalen

Partners des Eurovision Song Contest 2026 betont die heimische Bank

vor allem das Verbindende und will den Zusammenhalt im Land stärken.

"Der Eurovision Song Contest steht für Vielfalt, Offenheit, Toleranz

und Zusammenhalt - Werte, die wir als Volksbanken-Verbund teilen. Wir

sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam mehr bewegen können. Dieses

Miteinander beginnt bei unseren jüngsten Kundinnen und Kunden. Rund

um den Eurovision Song Contest sind daher Aktivitäten geplant, die

sich besonders an die nächste Generation richten und unseren Gutes

zieht Kreise-Anspruch erlebbar machen", so Sonja Schörgenhofer,

Leiterin Marketing und Kommunikation der VOLKSBANK WIEN AG.

Der Volksbanken-Verbund hat für seinen Auftritt beim Eurovision

Song Contest ein eigenes Konzept entwickelt und setzt dabei einen

gezielten medialen und marketingstrategischen Schwerpunkt. Besonderes

Augenmerk liegt auf Social Media: Mit exklusiven Insights und

spannenden Behind-the-Scenes-Einblicken wird die Community hautnah am

Event beteiligt.

Der Volksbanken-Verbund

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige

Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die

Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK

zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die

VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine

Bilanzsumme von rd. 32,6 Mrd. Euro und betreut mit 3.151

Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rund 1

Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand: 30.06.2025).

Weitere Informationen auf www.volksbank.at bzw.

www.volksbank.at/ nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben

dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der

unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

VOLKSBANK WIEN AG

Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.307 Mitarbeitenden (

Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen

Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie

der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der

österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft

erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation

auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand:

30.06.2025). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw.

www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben

dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der

unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

