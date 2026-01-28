|
28.01.2026 09:46:38
APA ots news: Volksbanken-Verbund ist nationaler Partner des Eurovision...
APA ots news: Volksbanken-Verbund ist nationaler Partner des Eurovision Song Contest 2026
Wien (APA-ots) - Von 12. bis 16. Mai 2026 schaut die Welt nach
Österreich, wenn in
Wien der 70. Eurovision Song Contest über die Bühne geht. Als
nationaler Partner möchte der Volksbanken-Verbund das Image des
österreichischen Wirtschaftsstandorts und damit die heimischen
Unternehmen fördern. Mit Aktivitäten rund um den Mega-Event richtet
sich die Bank verstärkt auch an eine junge Zielgruppe.
1967 fand der Eurovision Song Contest - damals noch "Grand Prix
de la chanson" - erstmals in Wien statt. Fast 50 Jahre später durfte
Österreich den Wettbewerb erneut ausrichten, nachdem der heimische
Beitrag 2014 den Sieg errungen hatte. Elf Jahre später ist Österreich
wieder Gastgeber des Eurovision Song Contest - einem der größten
Musikevents der Welt.
Die Austragung bringt starke Impulse für die heimische
Wirtschaft, zahlreiche lokale Unternehmen sind an der Umsetzung
beteiligt. Zehntausende Besucher:innen stärken Tourismus, Gastronomie
und Kulturbetriebe direkt, während die weltweite Berichterstattung
Österreich zusätzlich als attraktiven Wirtschafts- und Kulturraum
positioniert.
Der Volksbanken-Verbund, dessen Finanzierungen zu über 95 Prozent
im Inland erfolgen, sieht in der Kooperation mit dem Eurovision Song
Contest eine Chance, unternehmerische Dynamik im Land zu fördern und
Betriebe in einer besonders investitionsintensiven Phase zu
unterstützen. "Als Partner leisten wir einen Beitrag zur Umsetzung
des Eurovision Song Contests 2026 und stärken damit Branchen, die wir
als regionale Hausbank täglich begleiten und finanzieren. Im Sinne
unserer volkswirtschaftlichen Verantwortung helfen wir mit, positive
Impulse für die Zukunft Österreichs zu setzen", sagt Gerald
Fleischmann, Sprecher des Volksbanken-Verbundes und Generaldirektor
der VOLKSBANK WIEN AG.
Zwtl.: Wirtschaft rückt ins Rampenlicht
Im Zentrum der aktuellen Kampagne des Volksbanken-Verbundes
stehen die Menschen in den Regionen. In der Rolle des nationalen
Partners des Eurovision Song Contest 2026 betont die heimische Bank
vor allem das Verbindende und will den Zusammenhalt im Land stärken.
"Der Eurovision Song Contest steht für Vielfalt, Offenheit, Toleranz
und Zusammenhalt - Werte, die wir als Volksbanken-Verbund teilen. Wir
sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam mehr bewegen können. Dieses
Miteinander beginnt bei unseren jüngsten Kundinnen und Kunden. Rund
um den Eurovision Song Contest sind daher Aktivitäten geplant, die
sich besonders an die nächste Generation richten und unseren Gutes
zieht Kreise-Anspruch erlebbar machen", so Sonja Schörgenhofer,
Leiterin Marketing und Kommunikation der VOLKSBANK WIEN AG.
Der Volksbanken-Verbund hat für seinen Auftritt beim Eurovision
Song Contest ein eigenes Konzept entwickelt und setzt dabei einen
gezielten medialen und marketingstrategischen Schwerpunkt. Besonderes
Augenmerk liegt auf Social Media: Mit exklusiven Insights und
spannenden Behind-the-Scenes-Einblicken wird die Community hautnah am
Event beteiligt.
Der Volksbanken-Verbund
Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige
Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die
Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK
zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die
VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine
Bilanzsumme von rd. 32,6 Mrd. Euro und betreut mit 3.151
Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rund 1
Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand: 30.06.2025).
Weitere Informationen auf www.volksbank.at bzw.
www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben
dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der
unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
VOLKSBANK WIEN AG
Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.307 Mitarbeitenden (
Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen
Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie
der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der
österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft
erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation
auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand:
30.06.2025). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw.
www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben
dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der
unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
VOLKSBANK WIEN AG
Mag. Miriam Daill
Leitung Unternehmenskommunikation, Unternehmenssprecherin
Telefon: +43 1 40 137 - 0
E-Mail: miriam.daill@volksbankwien.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12045/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0031 2026-01-28/09:40
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.