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19.08.2026 10:15:38
APA ots news: Volksbanken-Verbund steigert Halbjahresergebnis deutlich
Ergebnis vor Steuern verbessert sich im 1. HJ 2026 um 28,6%
auf knapp 100 Mio. Einlagen und Ausleihungen legen weiter
zu. Wertpapier- und Depotgeschäft entwickeln sich positiv.
Wien (APA-ots) - Trotz eines anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfelds
setzte der
Volksbanken-Verbund im ersten Halbjahr 2026 seine erfolgreiche
Entwicklung fort. Das Ergebnis vor Steuern stieg gegenüber dem
Vergleichszeitraum des Vorjahres um 28,6 Prozent auf 99,7 Millionen
Euro. Gleichzeitig konnten das operative Geschäft sowie die
Kundeneinlagen und Ausleihungen weiter gesteigert werden. "Das
erfreuliche Halbjahresergebnis unterstreicht die Stabilität des
Volksbanken-Verbundes. Als rein österreichische, regionale
Bankengruppe begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden verlässlich
und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung und
Förderung der heimischen Wirtschaft", erklärt Gerald Fleischmann,
Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des Volksbanken-
Verbundes.
Zwtl.: Deutlicher Ergebnisanstieg durch solide Geschäftsentwicklung
Der Zinsüberschuss erhöhte sich im ersten Halbjahr 2026 auf 298,2
Millionen Euro (+3,6 Prozent), der Provisionsüberschuss auf 148,9
Millionen Euro (+1,6 Prozent), getragen vor allem vom Wertpapier- und
Depotgeschäft sowie vom Girogeschäft und Zahlungsverkehr. Besonders
deutlich zeigt sich die Verbesserung bei der Risikovorsorge: Sie
verringerte sich von 67,3 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025 auf
7,5 Millionen Euro. Aufgrund eines einmaligen positiven Steuereffekts
im Vergleichszeitraum 2025 liegt das Ergebnis nach Steuern mit 81,7
Millionen Euro leicht unter dem Vorjahr (-2,8 Prozent). Insgesamt
erwirtschaftete der Volksbanken-Verbund im ersten Halbjahr 2026 damit
ein Periodenergebnis vor Steuern von 99,7 Millionen Euro, ein Plus
von 28,6 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 (77,6 Millionen
Euro).
Zwtl.: Vertrauen in die Volksbanken wächst weiter
Die Bilanzkennzahlen bestätigen die stabile Entwicklung des
Volksbanken-Verbundes. Die Kundeneinlagen stiegen gegenüber dem
Bilanzstichtag 31. Dezember 2025 um 326,2 Millionen Euro
beziehungsweise 1,4 Prozent auf 23,9 Milliarden Euro. Die
Ausleihungen an Kundinnen und Kunden erhöhten sich im selben Zeitraum
um 186,8 Millionen Euro beziehungsweise 0,8 Prozent auf 23,8
Milliarden Euro. "Steigende Einlagen und Ausleihungen sind ein klares
Zeichen des Vertrauens unserer Kundinnen und Kunden. Unsere besondere
Qualität liegt in der regionalen Verankerung und im klaren Fokus auf
den heimischen Standort. Mehr als 95 Prozent unserer Finanzierungen
vergeben wir in Österreich", so Fleischmann.
Zwtl.: Volksbank Wien behauptet sich in anspruchsvollem Umfeld
Auch das Ergebnis der Volksbank Wien entwickelte sich im ersten
Halbjahr 2026 positiv. Die Kundeneinlagen stiegen gegenüber dem 31.
Dezember 2025 um 176,2 Millionen Euro auf 6,9 Milliarden Euro. Die
Forderungen an Kundinnen und Kunden erhöhten sich um 112,5 Millionen
Euro auf 6,4 Milliarden Euro. Der Provisionsüberschuss legte um 2,1
Prozent auf 40,4 Millionen Euro zu, der Zinsüberschuss ging hingegen
um 4,5 Prozent auf 61,3 Millionen Euro zurück. Das Ergebnis vor
Steuern belief sich auf 29,5 Millionen Euro. Das Ergebnis nach
Steuern belief sich auf 27,1 Millionen Euro. Im Vergleich zum ersten
Halbjahr 2025 wirkte sich das Ausbleiben des damaligen positiven
Steuereffekts auf das Ergebnis nach Steuern aus.
Zwtl.: Wirtschaftliche Rahmenbedingungen verbessern sich leicht
Die stabile Entwicklung des Volksbanken-Verbundes erfolgt vor dem
Hintergrund leicht verbesserter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen in
Österreich. Laut Statistik Austria steigerte sich das saison- und
kalenderbereinigte Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal 2026
gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent, im Jahresvergleich um 0,9
Prozent. Auch die aktuellen Prognosen von WIFO und IHS gehen von
einer Fortsetzung der moderaten wirtschaftlichen Erholung aus. Das
WIFO erwartet für 2026 ein reales BIP-Wachstum von 0,9 Prozent, das
IHS prognostiziert 0,8 Prozent. Die Oesterreichische Nationalbank
rechnet mit einem Wachstum von 0,6 Prozent. Gleichzeitig verweisen
alle Institute auf anhaltende geopolitische Risiken und deren
mögliche Auswirkungen auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung.
Weitere Informationen zum Ergebnis des ersten Halbjahres 2026 der
Volksbank Wien und des Volksbanken-Verbundes können auf der Website
unter www.volksbankwien.at/investor-relations in der Rubrik Berichte
abgerufen werden.
Zwtl.: Der Volksbanken-Verbund
Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige
Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die
Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK
zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die
VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine
Bilanzsumme von rd. 32,5 Mrd. Euro und betreut mit 3.145
Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rund 1
Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand: 30.06.2026).
Weitere Informationen auf www.volksbank.at bzw.
www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben
dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der
unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Zwtl.: VOLKSBANK WIEN AG
Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.328 Mitarbeitenden (
Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen
Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie
der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der
österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft
erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation
auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand:
30.06.2026). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw.
www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben
dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der
unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
VOLKSBANK WIEN AG
Mag. Miriam Daill
Leitung Unternehmenskommunikation, Unternehmenssprecherin
Telefon: +43 1 40137 - 0
E-Mail: miriam.daill@volksbankwien.at
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0042 2026-08-19/10:09
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