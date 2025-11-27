APA ots news: Vom Startup zum Scale-up: 21bitcoin ebnet Weg für Bitcoin in Europa

Salzburg (APA-ots) - Die österreichische Bitcoin-Plattform 21bitcoin

beschleunigt ihr

Wachstum und erreicht den nächsten großen Meilenstein: Aus dem

erfolgreichen Startup ist mittlerweile ein stark wachsendes Scale-up

geworden. Mit über 100.000 Kunden und einem Handelsvolumen von 500

Millionen Euro hat sich 21bitcoin mittlerweile als führender Bitcoin-

Anbieter in Europa etabliert.

Bereits 2023 überzeugte 21bitcoin mit seinem innovativen

Geschäftsmodell sowie starkem Wachstum und konnte in der Folge die

renommierte VR Bank Bayern Mitte als strategischen Partner und

Investor für sich gewinnen. Seitdem ging das Wachstum ungebremst

weiter, das Unternehmen operiert mittlerweile von den 3 Standorten

Salzburg, Wien und München und konnte sowohl Umsatz als auch die

Nutzerzahl in den letzten 2 Jahren mehr als verzehnfachen. Mit dem

Erhalt der europäischen MiCAR CASP-Lizenz im Herbst 2025 startet

21bitcoin nun in das nächste Kapitel der außergewöhnlichen

Wachstumsgeschichte und positioniert sich als Premium-Anbieter für

Bitcoin-Finanzdienstleistungen in Europa.

Dank der MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation) CASP-Lizenz

können zukünftig Dienstleistungen rund um Bitcoin an über 500

Millionen Menschen im gesamten EWR-Raum angeboten werden. Damit

eröffnet sich für 21bitcoin die einzigartige Möglichkeit, die Rolle

als europäischer Vorreiter und Innovator im Bereich regulierter

Bitcoin-Dienstleistungen weiter auszubauen - und die Zukunft des

Bitcoin-Ökosystems in Europa aktiv zu gestalten.

"Wir haben uns über die letzten Jahre hinweg extrem stark

entwickelt und sehen vor uns eine der spannendsten Phasen unserer

bisherigen Unternehmensgeschichte. Mit der MiCAR CASP-Lizenz öffnen

wir nicht nur den europäischen Markt, sondern auch die traditionelle

Finanzwelt für Bitcoin. Unser Ziel ist es, 21bitcoin als den ersten

Anbieter eines ganzheitlichen Bitcoin-Finanzökosystems in Europa zu

etablieren. erklärt Daniel Winklhammer, Gründer und CEO von

21bitcoin.

Zwtl.: Die Vision: Mehr als eine App

2026 wird 21bitcoin seine Produktpalette konsequent erweitern und

die Entwicklung der nächsten Generation von Bitcoin-

Finanzdienstleistungen vorantreiben. Geplant sind unter anderem mit

Bitcoin besicherte Kredite, die gemeinsam mit führenden Partnern wie

der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte und Sopra Financial

Technology entwickelt werden. Zudem arbeitet 21bitcoin an neuen

Sparmodellen für Familien sowie an einer Whitelabel-Lösung, die

Banken und Finanzdienstleistern einen einfachen und sicheren Zugang

zu Bitcoin ermöglicht.

Darüber hinaus wird der Bitcoinkauf für Unternehmen eingeführt,

um auch dieser Zielgruppe einen vollständig regulierten Zugang zu

Bitcoin zu bieten. Gleichzeitig legt man weiterhin einen besonderen

Fokus auf den " 21Private Service, der ab einer Investitionssumme

von 100.000 Euro individuelle Betreuung und maßgeschneiderte Lösungen

für vermögende Privatkunden bietet.

Diese Entwicklungen folgen einer klaren strategischen Vision:

21bitcoin entwickelt sich von einer Handelsplattform zu einem

ganzheitlichen Finanzdienstleister im Bitcoin-Bereich. Damit legt das

Unternehmen den Grundstein für ein integriertes Bitcoin-

Finanzökosystem, das Privatkunden, Unternehmen und

Finanzinstitutionen gleichermaßen Zugang zu einem sicheren,

transparenten und zukunftsorientierten Finanzsystem ermöglicht.

Zwtl.: Über 21bitcoin

FIOR Digital GmbH mit Sitz in Salzburg betreibt 21bitcoin, eine

führende europäische Plattform für den Kauf, Verkauf und die sichere

Verwahrung von Bitcoin. Das Unternehmen verfolgt die Mission, den

Zugang und die Nutzung von Bitcoin einfach, sicher und vertrauensvoll

zu gestalten und gleichzeitig höchste Anforderungen an Compliance,

Datenschutz und Nutzererlebnis zu erfüllen.

21bitcoin zählt über 100.000 Nutzer, hat Bitcoin im Wert von

knapp 500 Millionen Euro abgewickelt und ist das erste Bitcoin-only

Unternehmen, das in Österreich die MiCAR CASP-Lizenz erhalten hat.

Weitere Informationen unter: www.21bitcoin.app

