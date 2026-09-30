APA ots news: Von der Chat-Gruppe in die Betrugsfalle: Die FMA erklärt, wie sich Verbraucher:innen vor Anlagebetrug schützen können

2025 erhielt die FMA 843 Meldungen zu Anlagebetrug mit einer

Schadenssumme von 20 Millionen Euro

Wien (APA-ots) - Anlagebetrug über Messenger-Dienste wie WhatsApp oder

Telegram nimmt

zu. Immer mehr Betrüger nutzen Chat-Gruppen, um für vermeintliche

Investmentangebote zu werben und das Vertrauen potenzieller

Anleger:innen zu gewinnen. In der neuen Ausgabe ihrer

Verbraucherinformationsreihe "Reden wir über Geld" erklärt die

österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA), wie sich Verbraucher:innen

vor Anlagebetrug in Messenger-Gruppen schützen können und was im

Betrugsfall zu tun ist.

Zwtl.: Betrüger agieren immer professioneller

Anlagebetrug ist heute oft schwerer zu erkennen als noch vor

wenigen Jahren. Betrüger nutzen soziale Medien, Messenger-Dienste

sowie KI-generierte Bilder, Videos und Stimmen, um glaubwürdige

Identitäten und seriös wirkende Anlageangebote vorzutäuschen. Häufig

werden potenzielle Opfer in Chat-Gruppen eingeladen, in denen

vermeintliche Anleger:innen von hohen Gewinnen berichten und selbst

ernannte Finanzexpter:innen Investitionsempfehlungen abgeben - mit

erheblichen Folgen: Allein 2025 erhielt die FMA 843 Meldungen zu

Anlagebetrug mit einer Schadenssumme von 20 Millionen Euro.

Zwtl.: Worauf Verbraucher:innen achten sollten

Wer in eine vermeintliche Investmentgruppe eingeladen wird,

sollte besonders aufmerksam sein. Verbraucher:innen sollten nur in

Produkte investieren, die sie verstehen, und die Anbieter eines

Angebots sorgfältig prüfen. Darüber hinaus empfiehlt sich ein Blick

auf mögliche Warnungen von Aufsichtsbehörden zum betreffenden

Unternehmen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn außergewöhnlich

hohe oder scheinbar risikofreie Renditen versprochen werden,

Zeitdruck ausgeübt wird oder die Kommunikation ausschließlich über

Messenger-Dienste erfolgt. Auch die Aufforderung,

Fernzugriffssoftware zu installieren oder persönliche Zugangsdaten

weiterzugeben, sollte als deutliches Warnsignal verstanden werden.

Zwtl.: Was ist im Betrugsfall zu tun?

Wer vermutet, Opfer eines Anlagebetrugs geworden zu sein, sollte

umgehend die eigene Bank kontaktieren und Anzeige bei der Polizei

erstatten. Verdächtige Profile sollten zudem bei den jeweiligen

Plattformen, auf denen sie auftreten, als Scam/ Betrugsversuch

gemeldet werden. Schnelles Handeln kann helfen, weiteren Schaden zu

verhindern.

Die aktuelle Ausgabe von "Reden wir über Geld" kann wie alle

bisherigen Ausgaben auf der Website

https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abgerufen werden. Weiterführende

Informationen zum Thema Anlagebetrug bietet auch die Podcast-Folge

"Die WhatsApp-Connection". Jetzt reinhören!

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redenwiruebergeld

Rückfragehinweis:

FMA-Mediensprecher

Boris Gröndahl

Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

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