APA ots news: Von ESC bis Augmented Reality: ivie baut digitale Wien-Erlebnisse aus

Wien, 24. Juni 2026 (APA-ots) - Rund um den Eurovision Song Contest 2026

hat WienTourismus die

offizielle City Guide App "ivie" gemeinsam mit Technologiepartner

Nagarro um spezielle ESC-Angebote erweitert. Interaktive Guides, eine

digitale Challenge und neue Erlebnisformate begleiteten

Besucher:innen während des Großevents gezielt durch Wien. Für den ESC

erhielt ivie unter anderem einen eigenen Fanzonen-Guide, Inhalte zur

Song-Contest-Geschichte sowie eine interaktive ESC-Challenge.

Nutzer:innen konnten dabei spielerisch Orte mit besonderem Bezug zum

Song Contest, von der Wiener Stadthalle bis zum Grab von Udo Jürgens

am Wiener Zentralfriedhof, entdecken.

Der ESC ist nur ein aktuelles Beispiel dafür, wie sich ivie in

den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt hat. Gemeinsam

mit Digital Engineering Partner Nagarro setzt WienTourismus seit 2020

laufend neue digitale Funktionen und Erlebnisformate um. "Schon kurz

nach ihrem Launch wurde ivie als,beste App Österreichs'

ausgezeichnet. Heute zählt Wiens offizieller City Guide zu den

erfolgreichsten Destination-Apps Europas. Unser gemeinsamer Weg mit

Nagarro zeigt eindrucksvoll, wie starke Partnerschaften digitale

Innovation vorantreiben und internationale Sichtbarkeit nachhaltig

stärken können", so Norbert Kettner, CEO des WienTourismus. 2025

wurde ivie zudem beim internationalen Webby Award unter die fünf

besten Travel-Apps weltweit gewählt.

Zwtl.: Gamification und interaktive Stadterlebnisse

Durch Gamification-Elemente wie digitale Challenges und Augmented

-Reality-Erlebnisse entwickelt sich ivie zunehmend von einer

Tourismus-App zu einer interaktiven Erlebnisplattform. So bietet ivie

statt klassischer Stadtführungen interaktive "Walks & Guides", die

Gäste entlang kulturell oder historisch bedeutender Orte führen, von

Wiener Wirtshauskultur und Vintage-Hotspots, über LGBTIQ+ Locations

bis zur Kunst von Hundertwasser. " Unser Anspruch ist, dass Features

nicht nur technisch funktionieren, sondern sich für Nutzer:innen

richtig anfühlen. Dafür braucht es eine enge Abstimmung zwischen UX-

Design, Entwicklung und Testing. Das ist es, was wir als Nagarro

einbringen", erklärt Alexandra Sumper, Delivery Director bei Nagarro

.

Für die ESC-Challenge wurde eine digitale Rätsel- und Quiz-Rallye

umgesetzt. Bereits zuvor entwickelte Nagarro mit WienTourismus eine

innovative Johann-Strauss-Challenge : Mithilfe von Augmented Reality

konnten Nutzer:innen direkt vor dem Strauss-Denkmal im Wiener

Stadtpark virtuell Walzer tanzen.

Neue Funktionen werden gemeinsam konzipiert, prototypisch

getestet und schrittweise in die App integriert. " Vor der Umsetzung

stand eine interne Machbarkeitsstudie. Nagarros Team hat in einer

kontrollierten Testphase geprüft, ob die AR-Funktionalität technisch

und im vorgegebenen Budget realisierbar ist. Erst dann erfolgte die

Implementierung", so Sumper.

Zwtl.: Technische Basis für mehr: Barrierefreiheit, Ticketing,

digitale Services

Neben User Experience und Content-Darstellung werden auch Themen

wie digitale Barrierefreiheit laufend weiterentwickelt. Gemeinsam mit

spezialisierten Partnern wurden dafür Funktionen für sehbehinderte

Nutzer:innen getestet und optimiert. Gleichzeitig bleibt die

technologische Plattform offen für zukünftige Erweiterungen, etwa im

Bereich Mobilität, Ticketing oder zusätzlicher digitaler Services.

Aktuell zählt ivie monatlich rund 65.000 bis 75.000 aktive

Nutzer:innen. Zusätzlich wird die App insbesondere in der

Vorweihnachtszeit stark nachgefragt: Im Dezember verzeichnete ivie in

den letzten Jahren jeweils rund 50.000 Downloads. Besonders stark

vertreten sind Besucher:innen aus Deutschland, Österreich, Italien,

Spanien, Großbritannien, Frankreich und den USA. Die Inhalte stehen

derzeit in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung.

Über Nagarro

Nagarro ist ein weltweit führendes Unternehmen für KI-zentrierte

Transformation und Digital Engineering. Mit seinem "Fluidic

Intelligence"-Ansatz unterstützt Nagarro Kunden dabei, innovative, AI

-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten

erfolgreich zu sein. 18.500 Mitarbeitende in 40 Ländern sowie

Nagarros CARING-Kultur prägen die partnerschaftliche und langfristige

Zusammenarbeit mit Kunden auf der ganzen Welt. Für weitere

Informationen besuchen Sie www.nagarro.com.

FRA: NA9 (SDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

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