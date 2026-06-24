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24.06.2026 12:35:39
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APA ots news: Von ESC bis Augmented Reality: ivie baut digitale Wien-Erlebnisse aus
Wien, 24. Juni 2026 (APA-ots) - Rund um den Eurovision Song Contest 2026
hat WienTourismus die
offizielle City Guide App "ivie" gemeinsam mit Technologiepartner
Nagarro um spezielle ESC-Angebote erweitert. Interaktive Guides, eine
digitale Challenge und neue Erlebnisformate begleiteten
Besucher:innen während des Großevents gezielt durch Wien. Für den ESC
erhielt ivie unter anderem einen eigenen Fanzonen-Guide, Inhalte zur
Song-Contest-Geschichte sowie eine interaktive ESC-Challenge.
Nutzer:innen konnten dabei spielerisch Orte mit besonderem Bezug zum
Song Contest, von der Wiener Stadthalle bis zum Grab von Udo Jürgens
am Wiener Zentralfriedhof, entdecken.
Der ESC ist nur ein aktuelles Beispiel dafür, wie sich ivie in
den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt hat. Gemeinsam
mit Digital Engineering Partner Nagarro setzt WienTourismus seit 2020
laufend neue digitale Funktionen und Erlebnisformate um. "Schon kurz
nach ihrem Launch wurde ivie als,beste App Österreichs'
ausgezeichnet. Heute zählt Wiens offizieller City Guide zu den
erfolgreichsten Destination-Apps Europas. Unser gemeinsamer Weg mit
Nagarro zeigt eindrucksvoll, wie starke Partnerschaften digitale
Innovation vorantreiben und internationale Sichtbarkeit nachhaltig
stärken können", so Norbert Kettner, CEO des WienTourismus. 2025
wurde ivie zudem beim internationalen Webby Award unter die fünf
besten Travel-Apps weltweit gewählt.
Zwtl.: Gamification und interaktive Stadterlebnisse
Durch Gamification-Elemente wie digitale Challenges und Augmented
-Reality-Erlebnisse entwickelt sich ivie zunehmend von einer
Tourismus-App zu einer interaktiven Erlebnisplattform. So bietet ivie
statt klassischer Stadtführungen interaktive "Walks & Guides", die
Gäste entlang kulturell oder historisch bedeutender Orte führen, von
Wiener Wirtshauskultur und Vintage-Hotspots, über LGBTIQ+ Locations
bis zur Kunst von Hundertwasser. " Unser Anspruch ist, dass Features
nicht nur technisch funktionieren, sondern sich für Nutzer:innen
richtig anfühlen. Dafür braucht es eine enge Abstimmung zwischen UX-
Design, Entwicklung und Testing. Das ist es, was wir als Nagarro
einbringen", erklärt Alexandra Sumper, Delivery Director bei Nagarro
.
Für die ESC-Challenge wurde eine digitale Rätsel- und Quiz-Rallye
umgesetzt. Bereits zuvor entwickelte Nagarro mit WienTourismus eine
innovative Johann-Strauss-Challenge : Mithilfe von Augmented Reality
konnten Nutzer:innen direkt vor dem Strauss-Denkmal im Wiener
Stadtpark virtuell Walzer tanzen.
Neue Funktionen werden gemeinsam konzipiert, prototypisch
getestet und schrittweise in die App integriert. " Vor der Umsetzung
stand eine interne Machbarkeitsstudie. Nagarros Team hat in einer
kontrollierten Testphase geprüft, ob die AR-Funktionalität technisch
und im vorgegebenen Budget realisierbar ist. Erst dann erfolgte die
Implementierung", so Sumper.
Zwtl.: Technische Basis für mehr: Barrierefreiheit, Ticketing,
digitale Services
Neben User Experience und Content-Darstellung werden auch Themen
wie digitale Barrierefreiheit laufend weiterentwickelt. Gemeinsam mit
spezialisierten Partnern wurden dafür Funktionen für sehbehinderte
Nutzer:innen getestet und optimiert. Gleichzeitig bleibt die
technologische Plattform offen für zukünftige Erweiterungen, etwa im
Bereich Mobilität, Ticketing oder zusätzlicher digitaler Services.
Aktuell zählt ivie monatlich rund 65.000 bis 75.000 aktive
Nutzer:innen. Zusätzlich wird die App insbesondere in der
Vorweihnachtszeit stark nachgefragt: Im Dezember verzeichnete ivie in
den letzten Jahren jeweils rund 50.000 Downloads. Besonders stark
vertreten sind Besucher:innen aus Deutschland, Österreich, Italien,
Spanien, Großbritannien, Frankreich und den USA. Die Inhalte stehen
derzeit in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung.
Über Nagarro
Nagarro ist ein weltweit führendes Unternehmen für KI-zentrierte
Transformation und Digital Engineering. Mit seinem "Fluidic
Intelligence"-Ansatz unterstützt Nagarro Kunden dabei, innovative, AI
-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten
erfolgreich zu sein. 18.500 Mitarbeitende in 40 Ländern sowie
Nagarros CARING-Kultur prägen die partnerschaftliche und langfristige
Zusammenarbeit mit Kunden auf der ganzen Welt. Für weitere
Informationen besuchen Sie www.nagarro.com.
FRA: NA9 (SDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Madeleine Mitrovic Communications & Coaching
Telefon: +43(0) 664/450 99 61
E-Mail: madeleine@mitrovic.at
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OTS0118 2026-06-24/12:28
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