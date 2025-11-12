APA ots news: Vorsicht! Netzwerkmarketing - ein neuer Begriff in der Kurzvideoreihe der Finanzmarktaufsicht

"1 Minute - 1 Begriff" klärt Verbraucher:innen auf - heute zu

leeren Versprechen und pyramidenähnlichen Strukturen

Wien (APA-ots) - Wenn auf Social Media das schnelle Geld, passives

Einkommen und

finanzielle Unabhängigkeit versprochen wird, dann steckt oft

Netzwerkmarketing dahinter. Darum geht es im neuesten Erklärvideo aus

der Reihe "1 Minute - 1 Begriff" der Finanzmarktaufsicht. Bei

Netzwerkmarketing geht es häufig um Produkte wie Finanzschulungen

oder Kryptowerte - und typisch ist, dass Kunden selbst zu

Vertriebspartnern werden und nicht nur neue Kunden, sondern auch

weitere Vertriebspartner anwerben sollen. Schnell werden Freund:innen

und Familie mit hineingezogen. Die Grenzen zu illegalen

Schneeballsystemen und unerlaubtem Geschäftsbetrieb sind schnell

überschritten. Bei der FMA werden immer wieder solche Modelle von

Geschädigten gemeldet. Die Opfer kommen häufig erst nach ein, zwei

Jahren darauf, dass sie getäuscht wurden.

