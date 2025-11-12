|
12.11.2025 09:49:38
APA ots news: Vorsicht! Netzwerkmarketing - ein neuer Begriff in der...
"1 Minute - 1 Begriff" klärt Verbraucher:innen auf - heute zu
leeren Versprechen und pyramidenähnlichen Strukturen
Wien (APA-ots) - Wenn auf Social Media das schnelle Geld, passives
Einkommen und
finanzielle Unabhängigkeit versprochen wird, dann steckt oft
Netzwerkmarketing dahinter. Darum geht es im neuesten Erklärvideo aus
der Reihe "1 Minute - 1 Begriff" der Finanzmarktaufsicht. Bei
Netzwerkmarketing geht es häufig um Produkte wie Finanzschulungen
oder Kryptowerte - und typisch ist, dass Kunden selbst zu
Vertriebspartnern werden und nicht nur neue Kunden, sondern auch
weitere Vertriebspartner anwerben sollen. Schnell werden Freund:innen
und Familie mit hineingezogen. Die Grenzen zu illegalen
Schneeballsystemen und unerlaubtem Geschäftsbetrieb sind schnell
überschritten. Bei der FMA werden immer wieder solche Modelle von
Geschädigten gemeldet. Die Opfer kommen häufig erst nach ein, zwei
Jahren darauf, dass sie getäuscht wurden.
Die Videos "1 Minute - 1 Begriff" sind auf dem FMA-Instagram-
Kanal @redenwiruebergeld und auf dem YouTube-Kanal der FMA zu finden.
