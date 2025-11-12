12.11.2025 09:49:38

APA ots news: Vorsicht! Netzwerkmarketing - ein neuer Begriff in der...

APA ots news: Vorsicht! Netzwerkmarketing - ein neuer Begriff in der Kurzvideoreihe der Finanzmarktaufsicht

"1 Minute - 1 Begriff" klärt Verbraucher:innen auf - heute zu

leeren Versprechen und pyramidenähnlichen Strukturen

Wien (APA-ots) - Wenn auf Social Media das schnelle Geld, passives

Einkommen und

finanzielle Unabhängigkeit versprochen wird, dann steckt oft

Netzwerkmarketing dahinter. Darum geht es im neuesten Erklärvideo aus

der Reihe "1 Minute - 1 Begriff" der Finanzmarktaufsicht. Bei

Netzwerkmarketing geht es häufig um Produkte wie Finanzschulungen

oder Kryptowerte - und typisch ist, dass Kunden selbst zu

Vertriebspartnern werden und nicht nur neue Kunden, sondern auch

weitere Vertriebspartner anwerben sollen. Schnell werden Freund:innen

und Familie mit hineingezogen. Die Grenzen zu illegalen

Schneeballsystemen und unerlaubtem Geschäftsbetrieb sind schnell

überschritten. Bei der FMA werden immer wieder solche Modelle von

Geschädigten gemeldet. Die Opfer kommen häufig erst nach ein, zwei

Jahren darauf, dass sie getäuscht wurden.

Die Videos "1 Minute - 1 Begriff" sind auf dem FMA-Instagram-

Kanal @redenwiruebergeld und auf dem YouTube-Kanal der FMA zu finden.

Zwtl.: Alle relevanten Links finden Sie hier:

"1 Minute - 1 Begriff: Netzwerkmarketing" auf YouTube

"1 Minute - 1 Begriff: Netzwerkmarketing" auf Instagram

Reden wir über Geld Nummer 19: Strukturvertrieb oder

Netzwerkmarketing

Rückfragehinweis:

FMA-Mediensprecher

Boris Gröndahl

Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0054 2025-11-12/09:45

