APA ots news: Wann wird mangelnde Internetqualität zum Wechselgrund? Boost!-Internet jetzt zwei Wochen risikolos testen.

Wien (APA-ots) - - Sechs Monate kein Grundentgelt und 100 Euro Bonus bei

Neuanmeldung

ab Internet Boost! 5G 150.*

- Zwei Wochen risikolos testen.*

- Gratis Premium-Router, keine Servicepauschale, gratis Aktivierung.

- Für alle bis 27 Jahre: Zusätzlich 20 Prozent Rabatt pro Monat

Drei entwickelt sein erfolgreiches Internetangebot Boost! konsequent

weiter und rückt seine Internet-Qualität noch stärker in den

Mittelpunkt. Unter dem neuen Leistungsversprechen " Starkes Internet"

vereint Boost! leistungsstarkes WLAN mit smarten Tools, die dabei

unterstützen, jederzeit das Beste aus dem Internet herauszuholen.

Zum Aktionsstart können Neukund:innen Boost! zwei Wochen lang

risikolos testen. Wer sich jetzt für einen Tarif ab Internet Boost!

5G 150 entscheidet, zahlt sechs Monate lang kein Grundentgelt und

erhält einen Bonus von 100 Euro sowie einen Premium-Router.*

Kund:innen bis 27 Jahre bekommen dank Jugend+ Rabatt zusätzlich 20

Prozent Rabatt auf das monatliche Grundentgelt.

Zwtl.: Internetqualität ist wichtig.

Schlechtes oder unzuverlässiges Internet gehört für viele

Menschen zu den größten Ärgernissen im digitalen Alltag. Eine

repräsentative marketmind Netzumfrage im Auftrag von Drei vom Juni

2026 zeigt, dass mangelnde Internetqualität für rund 4 von 10

Österreicher:innen einen Grund darstellt, um den Anbieter zu

wechseln. Gerade bei Homeoffice, Streaming, Gaming und vernetzten

Haushalten steigen die Anforderungen an stabile Verbindungen

kontinuierlich.

Zwtl.: Drei RouterAssistant App steigert die Qualität.

Für viele Haushalte zählt heute nicht nur Geschwindigkeit,

sondern vor allem eine stabile und unkomplizierte Internetverbindung.

Genau hier setzt Boost! an. Die Drei RouterAssistant App unterstützt

bei der optimalen Positionierung des Routers, hilft bei der WLAN-

Einrichtung und bietet praktische Werkzeuge zur laufenden Optimierung

des Heimnetzwerks. Ergänzend analysieren Diagnosetools laufend die

Verbindungsqualität und erkennen Optimierungspotenziale frühzeitig.

Drei sorgt mit Boost! dafür, dass Kund:innen ihr Internet möglichst

einfach, stabil und komfortabel nutzen können.

"Viele Menschen in Österreich wollen zuhause vor allem ein Internet,

auf das sie sich verlassen können. Genau dort setzt Boost! an. Wir

kombinieren starkes 5G-Internet mit Optimierungstools und proaktivem

Service. Damit schaffen wir ein Interneterlebnis, das im Alltag

einfach funktioniert", fasst Drei CCO Günter Lischka die Vorteile von

Boost! zusammen.

Zwtl.: Zufriedene Boost!-Kund:innen.

Boost! begleitet Kund:innen über die gesamte Nutzungsdauer: von

der Einrichtung über die laufende Analyse der Verbindungsqualität bis

hin zu priorisiertem Support. Viele Optimierungen erfolgen

automatisch im Hintergrund, um eine möglichst stabile Nutzung

sicherzustellen.

Bereits seit der Einführung von Boost! konnte Drei die Zufriedenheit

seiner Internetkund:innen deutlich steigern. Laut aktuellen

Befragungen liegt die Zufriedenheit der Boost!-Kund:innen bei rund 90

Prozent. Die RouterAssistant App wird im App Store derzeit mit 4,6

von 5 Sternen bewertet.

Zwtl.: Die Vorteile von Boost! auf einen Blick:

- Zwei Wochen risikolos testen*

- Sechs Monate gratis Grundentgelt und 100 Euro Bonus bei

Neuanmeldung ab Internet Boost! 5G 150*

- Gratis ZTE G5TC Premium-Router

- Gratis Aktivierung und keine Servicepauschale

- RouterAssistant App für optimale Router- und WLAN-Einrichtung

- Laufende Qualitätsanalyse und Optimierung

- Priorisierter Service und Support

- Jugend+: zusätzlich 20 Prozent Rabatt bis 27 Jahre

- Weitere Infos auf www.drei.at/boost

Zwtl.:

Boost! Teststationen in ausgewählten Shop.

Um die Leistungsfähigkeit von Boost! auf spielerische Weise zu

erleben, bietet Drei interaktive Testerlebnisse an ausgewählten Shop-

Standorten. Spezielle Teststationen veranschaulichen die

Geschwindigkeit und Performance des WLAN von Drei, während die

Teilnehmer:innen mit attraktiven Giveaways belohnt werden. Die

Aktivität findet ganztägig am 2. und 3. sowie am 9. und 10. Oktober

2026 in den Drei Shops im Stadtpark Center in Spittal an der Drau, im

Q19 in 1190 Wien sowie beim Partnerstandort Handyshop.cc in

Deutschlandsberg statt.

Zwtl.: 10 % Rabatt mit dem Unlimited Mix - schon ab zwei Tarifen

Neu- oder Bestandskund:innen, die mindestens zwei mit dem

Unlimited Mix kompatible Tarife auf einer gemeinsamen Rechnung

führen, erhalten automatisch 10 % Rabatt auf jeden dieser Tarife. Der

Vorteil gilt bereits ab dem ersten zusätzlichen Tarif, unabhängig

davon, ob es sich um Neu- oder Bestandskund:innen handelt. Mehr auf

www.drei.at/mix

* Bei Neuanmeldung mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer : Entfall des

monatlichen Grundentgelts in den ersten sechs Monaten (danach ab

35,90 / Monat). Zusätzlich wird ein Bonus in Höhe von 100

gewährt, der ab dem siebenten Monat aliquot auf die verbleibenden 18

Monate der Mindestvertragsdauer angerechnet wird. Rücktrittsrecht

auch bei Erwerb im stationären Handel. Details unter drei.at/boost.

FAQ für Medien

Was ist Boost!?

Boost! heißen die Angebote von Drei für Internet zuhause. Sie

kombinieren leistungsfähige Internetanschlüsse zu attraktiven Preisen

mit smarter Optimierung, laufender Qualitätskontrolle und

priorisiertem Support.

Für welche Technologien ist Boost! verfügbar?

Boost! ist ausschließlich mit Mobilfunk verfügbar.

Was macht die RouterAssistant App?

Die App unterstützt bei der optimalen Positionierung des Routers und

bietet zusätzliche Funktionen wie WLAN-Optimierung, Qualitätsanalysen

und Speedtests.

Welche Vorteile bietet Boost! gegenüber einem herkömmlichen

Internetanschluss?

Neben hoher Geschwindigkeit profitieren Kund:innen von laufender

Qualitätsüberwachung, proaktivem Support, WLAN-Optimierung und einer

optimalen Router-Konfiguration.

Was beinhaltet die aktuelle Aktion?

Bei Neuanmeldung eines Boost!-Tarifs ab Internet Boost! 5G 150 zahlen

Kund:innen sechs Monate kein Grundentgelt, erhalten einen 100 Euro

Bonus sowie einen Premium-Router*.

Sind Router und Aktivierung enthalten?

Ja. Im Rahmen der Aktion sind Router und Aktivierung kostenlos

inkludiert.*

Wie lange gilt die Mindestvertragsdauer?

Die Aktion gilt bei einer Mindestvertragsdauer von 24 Monaten.*

Wo gibt es weitere Informationen?

Alle Informationen zu Boost!, den verfügbaren Tarifen und dem

Verfügbarkeitscheck finden sich unter www.drei.at/boost

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von

CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division

"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte

2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in

Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,

Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten

Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem

umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei

das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich

verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten

Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei

aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs

erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit

Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites

5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing

für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste

Datensicherheit . Mehr auf www.drei.at

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Drei Österreich

Tom Tesch

Telefon: 066066033701

E-Mail: tom.tesch@drei.com

Website: https://www.drei.at/presse

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